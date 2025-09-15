Faits Divers

Près de Lyon : un jeune de 18 ans tué dans une sortie de route, le conducteur interpellé - LyonMag

Un accident mortel s’est produit dans la nuit de samedi à dimanche 14 septembre à Oytier-Saint-Oblas (Isère).

Aux alentours de 7h, une infirmière a découvert une voiture accidentée dans un champ de maïs, route de Saint-Georges-d’Espéranche.

Rapidement sur les lieux, les pompiers n’ont pas pu intervenir immédiatement : la présence d’un poteau électrique sectionné nécessitait d’abord l’intervention des techniciens pour couper l’alimentation. Ce n’est qu’après cette sécurisation que les secours ont pu accéder à la Clio et découvrir le corps sans vie d’un passager de 18 ans, originaire du Rhône.

Le conducteur du véhicule, également âgé de 18 ans, avait quitté les lieux après l’accident. Il a été interpellé quelques heures plus tard à son domicile de Saint-Georges-d’Espéranche et placé en garde à vue. Selon les premiers éléments, il aurait réussi à sortir seul de la voiture avant de rentrer chez lui, abandonnant son passager.

D’après les constatations, la Clio circulait à vive allure lorsqu’elle a quitté la chaussée dans une courbe, sectionnant un poteau en béton avant de finir sa course dans le champ. Les enquêteurs cherchent désormais à préciser les circonstances du drame. Des analyses sanguines ont été réalisées sur le conducteur afin de déterminer s’il conduisait sous l’empire d’alcool ou de stupéfiants.

Je tue mon pote et je le laisse sur le bord de la route. le 15/09/2025 à 12:42

Les analyses montreront qu'il etait alcoolisé et sous substances. Son avocat évoquera une crise de panique et il fera maximum 3 ans de prison.
Son pote lui est mort.
Même pas sûr qu'il aura des remords.

Sarah Connor le 15/09/2025 à 11:47

Que des personnes équilibrées, de confiances avec des valeurs solides cette génération tik tok.

PS le 15/09/2025 à 10:40

Avant d'accuser sans savoir, on peut aussi évoquer le choc et la confusion qui génèrent des comportements aberrants : sur les lieux d'un accident on trouve souvent des personnes désorientées qui ne se souviennent même pas des faits. Ce qui relève du choc post traumatique.

Amen le 15/09/2025 à 10:18

Ça c'est une preuve d'amitié, abandonner son collègue , j'ai ma petite idée sur l'identité du personnage et de leur mésaventure !

