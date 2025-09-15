Près de Lyon : un jeune de 18 ans tué dans une sortie de route, le conducteur interpellé

Aux alentours de 7h, une infirmière a découvert une voiture accidentée dans un champ de maïs, route de Saint-Georges-d’Espéranche.

Rapidement sur les lieux, les pompiers n’ont pas pu intervenir immédiatement : la présence d’un poteau électrique sectionné nécessitait d’abord l’intervention des techniciens pour couper l’alimentation. Ce n’est qu’après cette sécurisation que les secours ont pu accéder à la Clio et découvrir le corps sans vie d’un passager de 18 ans, originaire du Rhône.

Le conducteur du véhicule, également âgé de 18 ans, avait quitté les lieux après l’accident. Il a été interpellé quelques heures plus tard à son domicile de Saint-Georges-d’Espéranche et placé en garde à vue. Selon les premiers éléments, il aurait réussi à sortir seul de la voiture avant de rentrer chez lui, abandonnant son passager.

D’après les constatations, la Clio circulait à vive allure lorsqu’elle a quitté la chaussée dans une courbe, sectionnant un poteau en béton avant de finir sa course dans le champ. Les enquêteurs cherchent désormais à préciser les circonstances du drame. Des analyses sanguines ont été réalisées sur le conducteur afin de déterminer s’il conduisait sous l’empire d’alcool ou de stupéfiants.