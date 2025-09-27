Près de Lyon : deux personnes âgées renversées par un camion, l’une hospitalisée en urgence absolue

Un poids lourd a quitté sa trajectoire entre le rond-point de l’avenue Gambetta et l’avenue Van Doren, avant de monter sur le trottoir.

Le véhicule a d’abord percuté une croix en pierre puis a renversé deux piétons âgés, avant de terminer sa course contre un platane, précise le progrès. L’une des victimes a dû être dégagée de sous le bloc-moteur du camion et évacuée en urgence absolue vers l’hôpital. La seconde a été transportée en urgence relative.

Le conducteur du camion est indemne, mais en état de choc. Dix-neuf sapeurs-pompiers et six engins de secours, accompagnés des gendarmes de la brigade motorisée de Dardilly, ont été mobilisés sur place.

Une enquête est en cours afin d’établir les circonstances précises de l’accident.