Appel à témoins après le grave accident impliquant un poids lourd et deux piétons à Neuville-sur-Saône

Pour rappel, vers 9h50, un poids lourd a perdu le contrôle sur l’avenue Van Doren, quittant la chaussée avant de heurter le couple de piétons octogénaires et de finir sa course contre un platane.
La femme a été grièvement touchée et évacuée en urgence absolue vers l’hôpital, son pronostic vital étant engagé au moment de la prise en charge. L'homme a lui aussi été blessé, mais dans un état jugé moins grave. Dix-neuf pompiers et plusieurs véhicules avaient été mobilisés sur place, aux côtés de la brigade motorisée de Dardilly.
D’après des riverains, le poids lourd aurait d’abord percuté un édifice en pierre et un muret avant de dévier sur le trottoir. Le conducteur, un homme d’une quarantaine d’années, est sorti choqué mais conscient du camion. Il aurait expliqué avoir été contraint de manœuvrer après qu’une voiture lui aurait coupé la priorité, mais les circonstances exactes restent à établir.
Dans un communiqué diffusé ce dimanche, les gendarmes ont ainsi lancé un appel à témoins : "Toute personne ayant assisté à la scène ou disposant d’informations utiles (témoignages, vidéos, dashcams, observations) est invitée à se rapprocher des enquêteurs."
Les témoignages peuvent être adressés directement à la brigade motorisée de Dardilly, chargée de l’enquête, par téléphone au 04.37.49.64.51 ou par mail à bmo.dardilly+appeltemoins@gendarmerie.interieur.gouv.fr.
September 28, 2025
Pourquoi tu fais partie de ces chauffeurs soi-disant les meilleurs !
à l arrière de ses camions il a fait inscrire " Notre chauffeur est le meilleur". apparemment il y a problème
La police scientifique est en grève ?
Ça ne doit pas compliqué à reconstituer et à trouver la cause...
Le meilleur quoi ?
étant souvent sur la route, je constate que les pires chauffards poids lourd sont ceux de Jacky Pernot et de STEF
Cet article est très juste et ne s'adresse pas qu'à ce transporteur , c'est beaucoup de camions .
Et les livreurs en fourgon ou en utilitaires toutes sortes , c'est pareil , il n'y a qu'à regarder la tête du chauffeur et vous aurez la réponse.
C'est curieux chez ces gens , ce besoin de faire de la délation infondée ...
Depuis pépé , on se rend compte que c est génétique .
Et pourtant la pub sur le camion est: Notre chauffeur,c'est le meilleur....?!
Jacky pernot que des chauffards , il recrute n'importe qui ! Je suis sur la route toute la journée et quand je vois un chauffeur jacky je me régale il double n'importe comment, il tente toujours des choses bizarres, je savais un jour j'allais retrouvé un article parlant de jacky pernot , FDO quand vous verrez un chauffeur Jacky Pernot faite lui la totale stup et alcool. Vous allez vous regalez.