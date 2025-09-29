Appel à témoins après le grave accident impliquant un poids lourd et deux piétons à Neuville-sur-Saône

Pour rappel, vers 9h50, un poids lourd a perdu le contrôle sur l’avenue Van Doren, quittant la chaussée avant de heurter le couple de piétons octogénaires et de finir sa course contre un platane.

La femme a été grièvement touchée et évacuée en urgence absolue vers l’hôpital, son pronostic vital étant engagé au moment de la prise en charge. L'homme a lui aussi été blessé, mais dans un état jugé moins grave. Dix-neuf pompiers et plusieurs véhicules avaient été mobilisés sur place, aux côtés de la brigade motorisée de Dardilly.

D’après des riverains, le poids lourd aurait d’abord percuté un édifice en pierre et un muret avant de dévier sur le trottoir. Le conducteur, un homme d’une quarantaine d’années, est sorti choqué mais conscient du camion. Il aurait expliqué avoir été contraint de manœuvrer après qu’une voiture lui aurait coupé la priorité, mais les circonstances exactes restent à établir.

Dans un communiqué diffusé ce dimanche, les gendarmes ont ainsi lancé un appel à témoins : "Toute personne ayant assisté à la scène ou disposant d’informations utiles (témoignages, vidéos, dashcams, observations) est invitée à se rapprocher des enquêteurs."

Les témoignages peuvent être adressés directement à la brigade motorisée de Dardilly, chargée de l’enquête, par téléphone au 04.37.49.64.51 ou par mail à bmo.dardilly+appeltemoins@gendarmerie.interieur.gouv.fr.