Faits Divers

Il disparait lors d’une soirée Halloween à Lyon : la police lance un appel à témoins pour retrouver un étudiant

La police lance un appel à témoins après la disparition inquiétante d’un étudiant de 19 ans.

Ce jeune scolarisé en première année du programme BBA à l’emlyon est porté disparu depuis le 29 octobre dernier.

"Flynn a été vu pour la dernière fois dans la soirée du mercredi 29 octobre 2025, aux abords des établissements Azar et Le Sucre, situés dans le quartier de la Confluence, à Lyon. D’après les témoignages recueillis, il n’est jamais entré dans la boîte de nuit et n’a plus donné signe de vie depuis", avaient indiqué ses proches, qui se sont rapidement mobilisés pour le retrouver.

Ce soir-là, le jeune homme portait un costume d'Halloween : un débardeur blanc avec des motifs de bouches rouges, une cravate rouge, une veste marron clair, un jean baggy bleu clair et une paire d’Adidas Spezial marron, comme l’indique l’appel à témoins diffusés sur les réseaux sociaux.

Toute personne ayant des informations peut contacter les services judiciaires de Lyon au 04 72 82 15 00 ou au 04 78 78 40 40.

