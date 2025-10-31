Faits Divers

Lyon : un étudiant disparait avant une soirée, ses proches se mobilisent

Lyon : un étudiant disparait dans le quartier de la Confluence, ses proches se mobilisent - DR

Qu’est-il arrivé à ce jeune étudiant de l’emlyon ?

Un jeune, étudiant en première année du programme BBA à l’emlyon, est porté disparu depuis le 29 octobre dernier.

"Flynn a été vu pour la dernière fois dans la soirée du mercredi 29 octobre 2025, aux abords des établissements Azar et Le Sucre, situés dans le quartier de la Confluence, à Lyon. D’après les témoignages recueillis, il n’est jamais entré dans la boîte de nuit et n’a plus donné signe de vie depuis", nous indiquent ses proches, qui se mobilisent pour le retrouver.

Ce soir-là, le jeune homme portait un costume d’Halloween. 

Selon ses proches, la police a d’ores et déjà ouvert une enquête. Mais aucun appel à témoins officiel n’a encore été diffusé à ce stade.

