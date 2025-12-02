"On ne peut pas rouler comme on veut !" : une opération d’ampleur pour recadrer vélos et trottinettes à Lyon

Ce mardi matin, la police municipale et la ville menaient une nouvelle campagne de sensibilisation sur la rue de la République, désormais piétonne après la mise en place progressive de la Zone à Trafic Limité (ZTL) au cœur de la Presqu'île. Une opération sans aucune verbalisation, mais destinée à rappeler les règles aux cyclistes et usagers de trottinettes, encore nombreux à avoir du mal à s’adapter. Depuis six mois, ces actions se multiplient pour accompagner la transition, alors que les amendes peuvent aller de 22 à 135 euros.
"Les usages n’ont pas encore totalement évolué", a expliqué le maire de Lyon, Grégory Doucet. "Il y a eu des aménagements pour ralentir les vélos et trottinettes, mais ça ne suffit pas. On a décidé de renforcer les contrôles : en 2025, ils ont été multipliés". "Plus de 850 verbalisations pour les trottinettes" et "plus d’un millier pour les vélos" depuis le début de l’année, a continué le premier magistrat.
Malgré la piétonnisation, les remontées restent fréquentes. "Les piétons, alors qu’ils sont sur une zone piétonne, sont frôlés par une trottinette ou un vélo, parfois à des vitesses inacceptables", a déclaré l’élu écologiste. La Ville rappelle que la vitesse est limitée à 5 km/h, l’allure de la marche, sur ces zones. "On encourage d’ailleurs les usagers à descendre, car à 5 km/h en trottinette, on va vraiment très doucement", a continué Grégory Doucet.
Mohamed Chihi, l'adjoint au maire délégué à la Sécurité, a confirmé l’existence de comportements dangereux : "On a pu constater ici et là des cyclistes qui vont à des vitesses qui ne peuvent pas être acceptables. Dépasser la vitesse limitée, ne permet pas aux piétons d’anticiper correctement les trajectoires".
Sur le terrain, les policiers municipaux ont aussi rappelé les règles. "Le vélo, ça a un côté liberté, c’est difficile de se dire qu’il y a les mêmes règles qu’en voiture", a expliqué le chef de l’unité cycliste. En revanche, selon lui, les comportements s'améliorent. Moins de téléphones à la main, moins de circulation sur les trottoirs... Les infractions les plus courantes restent le non-respect du sens de circulation, la vitesse excessive et l’utilisation d’écouteurs.
"Faire en sorte que tout le monde puisse profiter de la voie publique en toute sécurité, on ne peut pas rouler comme on veut !", a insisté le policier.
Pour la Ville, la transformation urbaine impose un changement d’habitudes. "Les résultats en sécurité routière sont très bons : on a divisé par deux le nombre d’accidents depuis 2019. La priorité qui a été donnée sur ce mandat, elle est claire, elle est pour les piétons", a conclu Grégory Doucet.
La sensibilisation se poursuit donc, dans l’espoir d’une cohabitation plus sereine.
Doudou et Nanard les deux chefs de la secte écologiste lyonnaise se rendent comptent de la puissance de leur dogmes sur leurs disciples. Ils ont réussi avec les lieutenants dit Pognon vélociraptor et Lugdunumien virtuel à claquer le fric des citoyens dans la création des douze chemins de croix pour leur disciples sur deux roues qui maintenant versent un passe droit pour envahir les zones piétonnes . Ils verseront aussi l'obole pour grillage autoriser de feu rouge et excès de vitesse. Les bagnonards auront bientôt le même statut que les bagnolards et se révolteront .Signaler Répondre
également au parc Tête d' OrSignaler Répondre
dans les zones piétonnes , la ou théoriquement il n'y a que des piétonsSignaler Répondre
Le nombre d’accidents divisé par deux. Quid de la fréquentation ?…Signaler Répondre
on a laisser a ciel ouvert a des futurs accident de la routes !Signaler Répondre
je suis un homme mais désolé ,meme si les femmes son plus longue au volant, elles ont le droit de rouler.
l'histoire c'est qu'il y a 80% des permis qui son attribué a des lourdo du volant hommes et femmes, qui roule ou trop vite ou trop lentement.
le sujet, c'est qu'il y a des personnes qui grimpe sur une trottinettes ou vélos et non aucune connaissance au code de la route et la réalité de la route. des trop trottinettes qui se prenne des chutes magistrale sur des trop en formation ,des vélos qui monte sur les trottoirs. le manque de reflexes !
le vrai responsables la sécurité routières.
22€ c'est trop gentil...Signaler Répondre
La pietonnisation de cette partie de la rue de la république est une mascarade. Cette rue est devenue une autoroute à vélos et trottinettes où l'anarchie règne. Aucune règle respectée et un piéton n'y a pas sa place.Signaler Répondre
La connexion métro/bus a ete sacrifiée pour les vélos. Les piétons et personnes âgées notamment sont encore les perdants de cette politique sectaire du "tout velo".
Le maire est en campagne. Il entend la critique monter et essaie de rafistoler tout ce qu'il peut. Mais ses jours sont comptés.
Rue V.Hugo, Montée de la Grande Côte, Quais Saône et Rhône ... et surement bien d'autres...Signaler Répondre
Sans parler des trottoirs, passages piétons aux feux tricolores ou/et aux Stop...
A quant des feux tricolore aux passages piétons de la Voie Lyonnaise n°1 Rive gauche du Rhône ?
Puis le contre sens en vélo ne permet pas de se croire compétiteur du Tour du Dauphiné...
Beaucoup de cyclistes , de conducteurs de trottinettes passent au feu rouge , ne respectent pas les passages piétons , roulent très vite et empruntent très souvent les voies réservées aux trams !.En dehors du centre ville ,( notamment rue de la République) , les agents de police brillent par leur absence ... et par conséquent les sanctions ne sont pas ou peu appliquées , quand il y en a ; Car ne nous voilons pas la face , ces individus bravent les interdits se sachant pratiquement impunis ! Ces opérations me semblent purement de la propagande ...Signaler Répondre
Limiter un vélo à 5km/h est absurde.Signaler Répondre
Il faut être logique : il faut clairement interdire le vélo dans les espaces où c'est limité à 5km/h.
C'est évident qu'aucun cycliste ne pourra respecter une limite de vitesse pareille.
(déjà que les voitures respectent rarement les limitations à 30km/h)
Le vrai problème ? ´Est que nous sommes TROP Nombreux à occuper les mêmes espaces dans les grandes métropoles et les routes . Les femmes représentent aujourd’hui 60/100 des automobilistes et encombrent les routes dans des embouteillages urbains alors que sans elles la fluidité seraient évidemment meilleures pour la planète. 🌎Signaler Répondre
Propagande pro électorale tout simplement...Signaler Répondre
Bonne initiative. Vélos et trotinettes ne respectent rien ni personne. Ils sont dangereux pour tous les usagers et pour eux mêmesSignaler Répondre
A Paris après une votation citoyenne les trottinettes en libre accès ont été supprimés. Inaccessibles à Villeubanne et interdites à Montréal !Signaler Répondre
Donc en moyenne 6 ou 7 PV par jour sur l'année...Signaler Répondre
Peut mieux faire.
"La priorité qui a été donnée sur ce mandat, elle est claire, elle est pour les piétons"Signaler Répondre
Il a l'espoir que quelqu'un croit ce mensonge?
Tout a été fait pour favoriser le vélo au détriment de tous les autres modes de transport.
vélos et trottinette a 5km/h , sérieux ? c est une blague. ils sont complètement hors sol !Signaler Répondre
pfffff les cyclistes se croient seuls au monde. Non seulement ils nous frôlent, mais se permettent de nous klaxonner au lieu de s’adapter.Signaler Répondre
Quant aux trottinettes… Qu’on les supprime
Ils ne font ça que sur la presqu'ile où les voitures sont bannies, c'est facile d'en choper ;-)Signaler Répondre
Ces amusements il y en a 2-3 fois par an alors que pour les voitures c'est tous les jours...
Doucet se rend compte du bordel qu’ils ont crééSignaler Répondre
Piéton, je dis vivement 2026 !