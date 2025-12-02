"On ne peut pas rouler comme on veut !" : une opération d’ampleur pour recadrer vélos et trottinettes à Lyon

Transports

La rue de la République étant désormais piétonne jusqu'à l'Hôtel de Ville, la mairie de Lyon multiplie les opérations de sensibilisation quant aux conflits d'usage.

Ce mardi matin, la police municipale et la ville menaient une nouvelle campagne de sensibilisation sur la rue de la République, désormais piétonne après la mise en place progressive de la Zone à Trafic Limité (ZTL) au cœur de la Presqu'île. Une opération sans aucune verbalisation, mais destinée à rappeler les règles aux cyclistes et usagers de trottinettes, encore nombreux à avoir du mal à s’adapter. Depuis six mois, ces actions se multiplient pour accompagner la transition, alors que les amendes peuvent aller de 22 à 135 euros.

"Les usages n’ont pas encore totalement évolué", a expliqué le maire de Lyon, Grégory Doucet. "Il y a eu des aménagements pour ralentir les vélos et trottinettes, mais ça ne suffit pas. On a décidé de renforcer les contrôles : en 2025, ils ont été multipliés". "Plus de 850 verbalisations pour les trottinettes" et "plus d’un millier pour les vélos" depuis le début de l’année, a continué le premier magistrat.

Malgré la piétonnisation, les remontées restent fréquentes. "Les piétons, alors qu’ils sont sur une zone piétonne, sont frôlés par une trottinette ou un vélo, parfois à des vitesses inacceptables", a déclaré l’élu écologiste. La Ville rappelle que la vitesse est limitée à 5 km/h, l’allure de la marche, sur ces zones. "On encourage d’ailleurs les usagers à descendre, car à 5 km/h en trottinette, on va vraiment très doucement", a continué Grégory Doucet.

Mohamed Chihi, l'adjoint au maire délégué à la Sécurité, a confirmé l’existence de comportements dangereux : "On a pu constater ici et là des cyclistes qui vont à des vitesses qui ne peuvent pas être acceptables. Dépasser la vitesse limitée, ne permet pas aux piétons d’anticiper correctement les trajectoires".

Sur le terrain, les policiers municipaux ont aussi rappelé les règles. "Le vélo, ça a un côté liberté, c’est difficile de se dire qu’il y a les mêmes règles qu’en voiture", a expliqué le chef de l’unité cycliste. En revanche, selon lui, les comportements s'améliorent. Moins de téléphones à la main, moins de circulation sur les trottoirs... Les infractions les plus courantes restent le non-respect du sens de circulation, la vitesse excessive et l’utilisation d’écouteurs.

"Faire en sorte que tout le monde puisse profiter de la voie publique en toute sécurité, on ne peut pas rouler comme on veut !", a insisté le policier.

Pour la Ville, la transformation urbaine impose un changement d’habitudes. "Les résultats en sécurité routière sont très bons : on a divisé par deux le nombre d’accidents depuis 2019. La priorité qui a été donnée sur ce mandat, elle est claire, elle est pour les piétons", a conclu Grégory Doucet.

La sensibilisation se poursuit donc, dans l’espoir d’une cohabitation plus sereine.

avatar
GLOUGLOU 1er le 02/12/2025 à 19:40

Doudou et Nanard les deux chefs de la secte écologiste lyonnaise se rendent comptent de la puissance de leur dogmes sur leurs disciples. Ils ont réussi avec les lieutenants dit Pognon vélociraptor et Lugdunumien virtuel à claquer le fric des citoyens dans la création des douze chemins de croix pour leur disciples sur deux roues qui maintenant versent un passe droit pour envahir les zones piétonnes . Ils verseront aussi l'obole pour grillage autoriser de feu rouge et excès de vitesse. Les bagnonards auront bientôt le même statut que les bagnolards et se révolteront .

Signaler Répondre
avatar
a faire le 02/12/2025 à 19:39
Gracieux 70 a écrit le 02/12/2025 à 18h19

Bonne initiative. Vélos et trotinettes ne respectent rien ni personne. Ils sont dangereux pour tous les usagers et pour eux mêmes

également au parc Tête d' Or

Signaler Répondre
avatar
lisez ou relisez le 02/12/2025 à 19:38
Claude maurice a écrit le 02/12/2025 à 17h10

vélos et trottinette a 5km/h , sérieux ? c est une blague. ils sont complètement hors sol !

dans les zones piétonnes , la ou théoriquement il n'y a que des piétons

Signaler Répondre
avatar
Max le 02/12/2025 à 19:26

Le nombre d’accidents divisé par deux. Quid de la fréquentation ?…

Signaler Répondre
avatar
KINGONE le 02/12/2025 à 19:11
Vincent Fame . a écrit le 02/12/2025 à 18h37

Le vrai problème ? ´Est que nous sommes TROP Nombreux à occuper les mêmes espaces dans les grandes métropoles et les routes . Les femmes représentent aujourd’hui 60/100 des automobilistes et encombrent les routes dans des embouteillages urbains alors que sans elles la fluidité seraient évidemment meilleures pour la planète. 🌎

on a laisser a ciel ouvert a des futurs accident de la routes !
je suis un homme mais désolé ,meme si les femmes son plus longue au volant, elles ont le droit de rouler.
l'histoire c'est qu'il y a 80% des permis qui son attribué a des lourdo du volant hommes et femmes, qui roule ou trop vite ou trop lentement.
le sujet, c'est qu'il y a des personnes qui grimpe sur une trottinettes ou vélos et non aucune connaissance au code de la route et la réalité de la route. des trop trottinettes qui se prenne des chutes magistrale sur des trop en formation ,des vélos qui monte sur les trottoirs. le manque de reflexes !
le vrai responsables la sécurité routières.

Signaler Répondre
avatar
Laxisme laxatif le 02/12/2025 à 19:10

22€ c'est trop gentil...

Signaler Répondre
avatar
Bye bye Doucet le 02/12/2025 à 19:09

La pietonnisation de cette partie de la rue de la république est une mascarade. Cette rue est devenue une autoroute à vélos et trottinettes où l'anarchie règne. Aucune règle respectée et un piéton n'y a pas sa place.
La connexion métro/bus a ete sacrifiée pour les vélos. Les piétons et personnes âgées notamment sont encore les perdants de cette politique sectaire du "tout velo".
Le maire est en campagne. Il entend la critique monter et essaie de rafistoler tout ce qu'il peut. Mais ses jours sont comptés.

Signaler Répondre
avatar
Espace piétons ? le 02/12/2025 à 18:54

Rue V.Hugo, Montée de la Grande Côte, Quais Saône et Rhône ... et surement bien d'autres...
Sans parler des trottoirs, passages piétons aux feux tricolores ou/et aux Stop...
A quant des feux tricolore aux passages piétons de la Voie Lyonnaise n°1 Rive gauche du Rhône ?
Puis le contre sens en vélo ne permet pas de se croire compétiteur du Tour du Dauphiné...

Signaler Répondre
avatar
papyrebel le 02/12/2025 à 18:48

Beaucoup de cyclistes , de conducteurs de trottinettes passent au feu rouge , ne respectent pas les passages piétons , roulent très vite et empruntent très souvent les voies réservées aux trams !.En dehors du centre ville ,( notamment rue de la République) , les agents de police brillent par leur absence ... et par conséquent les sanctions ne sont pas ou peu appliquées , quand il y en a ; Car ne nous voilons pas la face , ces individus bravent les interdits se sachant pratiquement impunis ! Ces opérations me semblent purement de la propagande ...

Signaler Répondre
avatar
ttKC69 le 02/12/2025 à 18:38

Limiter un vélo à 5km/h est absurde.

Il faut être logique : il faut clairement interdire le vélo dans les espaces où c'est limité à 5km/h.
C'est évident qu'aucun cycliste ne pourra respecter une limite de vitesse pareille.

(déjà que les voitures respectent rarement les limitations à 30km/h)

Signaler Répondre
avatar
Vincent Fame . le 02/12/2025 à 18:37

Le vrai problème ? ´Est que nous sommes TROP Nombreux à occuper les mêmes espaces dans les grandes métropoles et les routes . Les femmes représentent aujourd’hui 60/100 des automobilistes et encombrent les routes dans des embouteillages urbains alors que sans elles la fluidité seraient évidemment meilleures pour la planète. 🌎

Signaler Répondre
avatar
kool le 02/12/2025 à 18:26
Aucun rapport a écrit le 02/12/2025 à 17h14

"La priorité qui a été donnée sur ce mandat, elle est claire, elle est pour les piétons"

Il a l'espoir que quelqu'un croit ce mensonge?
Tout a été fait pour favoriser le vélo au détriment de tous les autres modes de transport.

Propagande pro électorale tout simplement...

Signaler Répondre
avatar
Gracieux 70 le 02/12/2025 à 18:19

Bonne initiative. Vélos et trotinettes ne respectent rien ni personne. Ils sont dangereux pour tous les usagers et pour eux mêmes

Signaler Répondre
avatar
moins cons ! le 02/12/2025 à 18:02
HardRockeuse a écrit le 02/12/2025 à 17h02

pfffff les cyclistes se croient seuls au monde. Non seulement ils nous frôlent, mais se permettent de nous klaxonner au lieu de s’adapter.
Quant aux trottinettes… Qu’on les supprime

A Paris après une votation citoyenne les trottinettes en libre accès ont été supprimés. Inaccessibles à Villeubanne et interdites à Montréal !

Signaler Répondre
avatar
mdr 69 le 02/12/2025 à 17:58

Donc en moyenne 6 ou 7 PV par jour sur l'année...
Peut mieux faire.

Signaler Répondre
avatar
Aucun rapport le 02/12/2025 à 17:14

"La priorité qui a été donnée sur ce mandat, elle est claire, elle est pour les piétons"

Il a l'espoir que quelqu'un croit ce mensonge?
Tout a été fait pour favoriser le vélo au détriment de tous les autres modes de transport.

Signaler Répondre
avatar
Claude maurice le 02/12/2025 à 17:10

vélos et trottinette a 5km/h , sérieux ? c est une blague. ils sont complètement hors sol !

Signaler Répondre
avatar
HardRockeuse le 02/12/2025 à 17:02

pfffff les cyclistes se croient seuls au monde. Non seulement ils nous frôlent, mais se permettent de nous klaxonner au lieu de s’adapter.
Quant aux trottinettes… Qu’on les supprime

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 02/12/2025 à 17:00

Ils ne font ça que sur la presqu'ile où les voitures sont bannies, c'est facile d'en choper ;-)
Ces amusements il y en a 2-3 fois par an alors que pour les voitures c'est tous les jours...

Signaler Répondre
avatar
Joubs le 02/12/2025 à 16:47

Doucet se rend compte du bordel qu’ils ont créé
Piéton, je dis vivement 2026 !

Signaler Répondre

