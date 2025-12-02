"On ne peut pas rouler comme on veut !" : une opération d’ampleur pour recadrer vélos et trottinettes à Lyon

Ce mardi matin, la police municipale et la ville menaient une nouvelle campagne de sensibilisation sur la rue de la République, désormais piétonne après la mise en place progressive de la Zone à Trafic Limité (ZTL) au cœur de la Presqu'île. Une opération sans aucune verbalisation, mais destinée à rappeler les règles aux cyclistes et usagers de trottinettes, encore nombreux à avoir du mal à s’adapter. Depuis six mois, ces actions se multiplient pour accompagner la transition, alors que les amendes peuvent aller de 22 à 135 euros.

"Les usages n’ont pas encore totalement évolué", a expliqué le maire de Lyon, Grégory Doucet. "Il y a eu des aménagements pour ralentir les vélos et trottinettes, mais ça ne suffit pas. On a décidé de renforcer les contrôles : en 2025, ils ont été multipliés". "Plus de 850 verbalisations pour les trottinettes" et "plus d’un millier pour les vélos" depuis le début de l’année, a continué le premier magistrat.

Malgré la piétonnisation, les remontées restent fréquentes. "Les piétons, alors qu’ils sont sur une zone piétonne, sont frôlés par une trottinette ou un vélo, parfois à des vitesses inacceptables", a déclaré l’élu écologiste. La Ville rappelle que la vitesse est limitée à 5 km/h, l’allure de la marche, sur ces zones. "On encourage d’ailleurs les usagers à descendre, car à 5 km/h en trottinette, on va vraiment très doucement", a continué Grégory Doucet.

Mohamed Chihi, l'adjoint au maire délégué à la Sécurité, a confirmé l’existence de comportements dangereux : "On a pu constater ici et là des cyclistes qui vont à des vitesses qui ne peuvent pas être acceptables. Dépasser la vitesse limitée, ne permet pas aux piétons d’anticiper correctement les trajectoires".

Sur le terrain, les policiers municipaux ont aussi rappelé les règles. "Le vélo, ça a un côté liberté, c’est difficile de se dire qu’il y a les mêmes règles qu’en voiture", a expliqué le chef de l’unité cycliste. En revanche, selon lui, les comportements s'améliorent. Moins de téléphones à la main, moins de circulation sur les trottoirs... Les infractions les plus courantes restent le non-respect du sens de circulation, la vitesse excessive et l’utilisation d’écouteurs.

"Faire en sorte que tout le monde puisse profiter de la voie publique en toute sécurité, on ne peut pas rouler comme on veut !", a insisté le policier.

Pour la Ville, la transformation urbaine impose un changement d’habitudes. "Les résultats en sécurité routière sont très bons : on a divisé par deux le nombre d’accidents depuis 2019. La priorité qui a été donnée sur ce mandat, elle est claire, elle est pour les piétons", a conclu Grégory Doucet.

La sensibilisation se poursuit donc, dans l’espoir d’une cohabitation plus sereine.