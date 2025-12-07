Fête des Lumières à Lyon : un collectif écologiste radical revendique les messages anti-police

Après la revendication publique d’un collectif écologiste d'ultra-gauche lyonnais, la préfète du Rhône Fabienne Buccio a annoncé ce dimanche, avoir saisi la justice.

Pour rappel, ce samedi 6 décembre, plusieurs messages — "On dégage le RN", "Non à l’État policier", "La police blesse et tue", "Sainte-Soline, ni oubli, ni pardon", "La violence policière est partout" — avaient été projetés sur la façade du palais Saint-Pierre.

Une action immédiatement condamnée par la préfecture. Fabienne Buccio avait dénoncé un "insupportable message de haine à l’encontre de la police nationale" et rappelé que "plus de 500 policiers nationaux ainsi que des militaires de la gendarmerie assurent la sécurisation de cet événement dans un contexte de menace terroriste élevée."

Les auteurs de ces projections sont toujours activement recherchés. Le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet avait condamné "ces propos violents envers les forces de police qui participent à la sécurité des Lyonnais et des visiteurs".

Dans la nuit, le groupuscule d’ultra-gauche Soulèvements de la Terre Lyon a revendiqué l’action sur ses réseaux sociaux, photos à l’appui. Le collectif affirme : "Pas de lumières pour l’extrême-droite. Contre l'offensive réactionnaire menée par l'extrême-droite grâce notamment aux médias Bolloré, la riposte antifasciste s'organise"

Il ajoute mener une "contre-fête des Lumières" qui "s'attaque à celleux (sic) qui nous menacent, nous volent et nous empoisonnent". Le texte dénonce un front commun "Rassemblement National, police et milliardaires" avant d’appeler "tous les antifascistes de Lyon et Villeurbanne à venir empêcher le meeting que le RN tente de nous imposer ce dimanche 7 décembre à Villeurbanne."

Ces deniers concluent par une formule dirigée contre les institutions : "Contre le projet fasciste de l’État policier, des milliardaires et du Rassemblement National, nous portons la lumière de la liberté pour tous tes !"

Ce message a entraîné la réaction immédiate des services de l'État. "À la demande du ministre de l’Intérieur Laurent Nunez, la préfète Fabienne Buccio saisit le procureur de la République de Lyon au titre de l’article 40 du code de procédure pénale alors même que cette action de haine contre les forces de l’ordre a été revendiquée par un groupuscule d’ultra gauche."