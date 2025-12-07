Faits Divers

Fête des Lumières à Lyon : un collectif écologiste radical revendique les messages anti-police

Fête des Lumières à Lyon : un collectif écologiste radical revendique les messages anti-police
DR : Eliott D

Les projections lumineuses hostiles au Rassemblement national et aux forces de l’ordre, diffusées samedi soir sur la façade du palais Saint-Pierre en plein pic de fréquentation de la Fête des Lumières, connaissent une nouvelle tournure.

Après la revendication publique d’un collectif écologiste d'ultra-gauche lyonnais, la préfète du Rhône Fabienne Buccio a annoncé ce dimanche, avoir saisi la justice.

Pour rappel, ce samedi 6 décembre, plusieurs messages — "On dégage le RN", "Non à l’État policier", "La police blesse et tue", "Sainte-Soline, ni oubli, ni pardon", "La violence policière est partout" — avaient été projetés sur la façade du palais Saint-Pierre.

Une action immédiatement condamnée par la préfecture. Fabienne Buccio avait dénoncé un  "insupportable message de haine à l’encontre de la police nationale" et rappelé que "plus de 500 policiers nationaux ainsi que des militaires de la gendarmerie assurent la sécurisation de cet événement dans un contexte de menace terroriste élevée."

Les auteurs de ces projections sont toujours activement recherchés. Le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet avait condamné "ces propos violents envers les forces de police qui participent à la sécurité des Lyonnais et des visiteurs"

Dans la nuit, le groupuscule d’ultra-gauche Soulèvements de la Terre Lyon a revendiqué l’action sur ses réseaux sociaux, photos à l’appui. Le collectif affirme : "Pas de lumières pour l’extrême-droite. Contre l'offensive réactionnaire menée par l'extrême-droite grâce notamment aux médias Bolloré, la riposte antifasciste s'organise"

Il ajoute mener une "contre-fête des Lumières" qui "s'attaque à celleux (sic) qui nous menacent, nous volent et nous empoisonnent". Le texte dénonce un front commun "Rassemblement National, police et milliardaires" avant d’appeler "tous les antifascistes de Lyon et Villeurbanne à venir empêcher le meeting que le RN tente de nous imposer ce dimanche 7 décembre à Villeurbanne."

Ces deniers concluent par une formule dirigée contre les institutions : "Contre le projet fasciste de l’État policier, des milliardaires et du Rassemblement National, nous portons la lumière de la liberté pour tous tes !"

Ce message a entraîné la réaction immédiate des services de l'État. "À la demande du ministre de l’Intérieur Laurent Nunez, la préfète Fabienne Buccio saisit le procureur de la République de Lyon au titre de l’article 40 du code de procédure pénale alors même que cette action de haine contre les forces de l’ordre a été revendiquée par un groupuscule d’ultra gauche."

avatar
GUlGNOL le 07/12/2025 à 15:07
tiens tiens a écrit le 07/12/2025 à 13h43

Encore un islamo gauchiste qui essaie de faire de l'humour !

L'IGPN sont des islamogauchistes ?
Ils traitent régulièrement des affaires ou des policiers violentent, violent et tuent..
et il y a des condamnations a la clef..

avatar
les potes à Dodou le 07/12/2025 à 15:03

ces ecolos dogmatiques et violents sont vraiment une plaie pour la société.
ce sont vos potes M. Doucet , oui ce sont vos potes. comment peut on être con à ce point.

avatar
Jubilations le 07/12/2025 à 15:02

Comment il va se faire défoncer le Doucet en mars …

avatar
Bientôt un très mauvais souvenir le 07/12/2025 à 14:55
jhonvhon a écrit le 07/12/2025 à 14h37

doucet condamne juste dans un but électoral, mais au fond il pense comme cette vermine de gauche que les policiers sont tous des fascistes.. vivement qu'on se débarrasse de ces parasites escrologistes et lfi !

On s’en fout de ce que pense Doucet. En mars on le vire de la mairie.

avatar
Reconquistaaaaaaa le 07/12/2025 à 14:53
Doucet a bien mis le drapeau du Hamas sur la mairie a écrit le 07/12/2025 à 14h36

Doucet = LFI = ultra-gauche

Mitterrandistes = ultragauche = Daesh et les Hamas
Je suis très intelligent et mes analyses politiques sont très fines.
Je ne comprends pas pourquoi Science Po m'a recalé.
A défaut d'être pris a Science Po, j'espère me faire embaucher au JDD de Bolloré, ou comme "stagiaire spécialiste de l'ultragauche" chez LyonMag

avatar
grattons le 07/12/2025 à 14:51
Claude maurice a écrit le 07/12/2025 à 12h43

le 8 décembre Lyon fête le couscous ! on aura tout vu ww

tu veux fêter l 'andouillette et les gratons . Marie , juive du proche orient , s'y serait pas risquer ...

Salut le tout rabougri ...

avatar
Les comiques de Reconquête le 07/12/2025 à 14:48
Doucet a bien mis le drapeau du Hamas sur la mairie a écrit le 07/12/2025 à 14h36

Doucet = LFI = ultra-gauche

Vous êtes tellement caricaturaux avec vos mensonges, les zemmouriens,
C'est presque rigolo.
Et que dire d'un parti qui se réclame a la fois des idées des écrivains antisémites Charles Maurras et Maurice Barres, et du soutien a Netanyahu..
Pathétique..
Et puis dans les colleurs d'affiches et soutiens Reconquête il y a les Pétainistes du parti de la France, ça on l'a pas oublié..
Mais parle nous du Hamas pour noyer le poisson..
Même Marine Le Pen avait dénoncé en 2022 le fait qu'il y a des nazis expulsés du FN qui se sont trouvés une nouvelle maison chez Reconquête, ou ils sont accueillis a bras ouverts..

avatar
et la terre est plate le 07/12/2025 à 14:46
salut les clowns antifa a écrit le 07/12/2025 à 13h18

profitez en mars 2026 c’est la tole vive les voitures Thermiques suppression des bus

tu as tout compris toi !

avatar
FranckyGoestoH le 07/12/2025 à 14:40

Soyons donc positifs puisque seuls ces messages sont acceptés par la bienpensante politique :
Tous les policiers sont très gentils. Ils ne pensent qu'à nous protéger et à nous faire du bien. Ils sont très polis, propres sur eux et dévoués. Ils ne roulent pas dans des voitures poubelles, cabossées de partout. Ils respectent le code de route. Et bien évidemment, ils ne cognent pas, ne blessent pas et ne tuent pas, même en cas de refus d'obtempérer. Voilà qui est dit !

avatar
jhonvhon le 07/12/2025 à 14:37

doucet condamne juste dans un but électoral, mais au fond il pense comme cette vermine de gauche que les policiers sont tous des fascistes.. vivement qu'on se débarrasse de ces parasites escrologistes et lfi !

avatar
Doucet a bien mis le drapeau du Hamas sur la mairie le 07/12/2025 à 14:36

Doucet = LFI = ultra-gauche

avatar
Le fascisme est de gauche le 07/12/2025 à 14:31

En 2026 puis 2027, ils n'auront plus leur place du tout à Lyon !

avatar
À ceci près que le 07/12/2025 à 14:17
Lucie4 a écrit le 07/12/2025 à 13h38

On pourra toujours trouver des cas de violence ethnique ou de violence policière nous faisant croire par généralisation que l'on a raison.

Le souci est surtout qu'un bord politique se sent tellement empris du bien et de la vérité qu'il se permet de l'afficher n'importe où.

La fête des lumières n'est pas le lieu pour ça. Ce ne doit pas être un lieu de propagande.

Pitoyable, j'espère que les bouffons auteurs de ces messages se feront dégager par leur hierarchie.

La fête a disparu il y a des décennies pour laisser place au business touristique. C’est un show pour les gens qui viennent d’autres régions ou d’autres pays, ou pour les parisiens venus s’installer à Lyon depuis les années 2010 par prédation immobilière. Un show complètement étranger à la longue tradition populaire, qu’elle soit religieuse ou séculaire.

avatar
Ariba le 07/12/2025 à 14:13

Les trous du c.l d'escrolos s'expriment ,ils sont heureux les bas de plafonds. Vite 2026...

avatar
Rlb le 07/12/2025 à 14:08

Union de la gauche, socialistes, communistes pactiser avec ces mécréants, lfistes, écolos et faites fuir vos militants, ouvrez les yeux, sortez de votre bulle, arrêtez de penser au bulletin de vote et aux indemnités.
Demain il sera trop tard.

avatar
LFIdp le 07/12/2025 à 14:03
Vous perdez un camembert a écrit le 07/12/2025 à 12h01

Churchill a jamais dit ça.
Trop fort de déformer l'histoire pour créer de nouvelles vérités.
Un beau truc de fascistes tiens

́Le fascisme peut revenir sur la scène à condition qu'il s'appelle anti-fascisme.’ Pasolini
Un mec de gauche qui savait se souvenir que les enfants des classes populaires étaient ceux qui portaient l’uniforme, pas les keffiehs.

avatar
ça sent l'ulcère le 07/12/2025 à 14:03
Claude maurice a écrit le 07/12/2025 à 12h43

le 8 décembre Lyon fête le couscous ! on aura tout vu ww

Rage, petit racelard frustré et pathétique

avatar
Qui veut gagner des millions ? le 07/12/2025 à 14:01
Pravda ! a écrit le 07/12/2025 à 12h47

L'antiracisme sera au XXI siècle ce qui le communisma a été au XX°. Qui a dit cette vérité !

Kévin Bardella ? Dylan des Mareillais a Ibiza ? Louis Sarkozy ? Bozo le clown ?
Je peux appeler un ami ? Demander l'avis du public ?

avatar
L'ère de la post-vérité le 07/12/2025 à 13:59
Pravda ! a écrit le 07/12/2025 à 12h47

L'antiracisme sera au XXI siècle ce qui le communisma a été au XX°. Qui a dit cette vérité !

Un imbécile se croyant pertinent a dit cette "vérité" Orwellienne:
"La guerre c'est la paix
La liberté c'est l'esclavage
L'antifascisme est le fascisme
L'antiracisme est le stalinisme
Le mensonge c'est la vérité"

avatar
FrClaude2 le 07/12/2025 à 13:52

Il est profondément regrettable que ces gens se réclament de l'écologie.
Ils anéantissent le travail des véritables écologues.
L'écologie politique n'a pas lieu d'être, c'est une belle arnaque qui amalgame toutes sortes de croyances mal digérées.
Elle détruit tout espoir de convaincre les gens du bien fondé de la vraie écologie, transversale, supra partis, universelle, qui nous concerne tous.

avatar
Aimemaville le 07/12/2025 à 13:52

Ce genre de comportement tue la Gauche, la droite va faire le ménage des parasites hanti républicaine.

avatar
Tabareau69004 le 07/12/2025 à 13:52

On savait l'extrême-gauche et son zélé incubateur LFI capable de toutes les violences physiques comme on peut le constater depuis quelques années, avec à son service les black blocks dévoués. Mais avec cet exemple, on est dans l'immonde, l'infâme, l'abject, le sordide. Profiter d'un événement de notoriété nationale pour encore distiller la haine la plus stupide envers ceux qui justement nous protègent des violences gauchistes, on atteint des sommets. Et que dire de tous ces gens qui sont venus à Lyon pour se distraie, côtoyer d'autres personnes, faire la fête? Encore une occasion ratée d'améliorer la réputation de Lyon déjà bien entamée.

avatar
au fait le 07/12/2025 à 13:47
LFI 69 a écrit le 07/12/2025 à 11h38

Le Régime Macron qui n'existe que grâce au RN instaure le délit de vérité.

Ton gourou a rétropédalé en se mettant à dos une partie de son électorat !

avatar
tiens tiens le 07/12/2025 à 13:43
Houla ! a écrit le 07/12/2025 à 13h07

C'est à croire qu'il n'y a que la vérité qui blesse...

Encore un islamo gauchiste qui essaie de faire de l'humour !

avatar
Pilou69 le 07/12/2025 à 13:39
Armes, boules de pétanques, marteaux etc a écrit le 07/12/2025 à 12h22

regarde ce qu’ont trouvé les gendarmes dans les sacs et voitures de certains de tes amis … ça éclairera peut être ta vision très binaire du bien et du mal.
D’après toi, ces manifestants étaient venus sans idées de violence ?
Et bien, quand tu t’en prends avec violence à un gendarme, qui est un militaire, tu risques un retour. Action, réaction.

Entièrement ce que j'ai dit

avatar
Lucie4 le 07/12/2025 à 13:38
Houla ! a écrit le 07/12/2025 à 13h07

C'est à croire qu'il n'y a que la vérité qui blesse...

On pourra toujours trouver des cas de violence ethnique ou de violence policière nous faisant croire par généralisation que l'on a raison.

Le souci est surtout qu'un bord politique se sent tellement empris du bien et de la vérité qu'il se permet de l'afficher n'importe où.

La fête des lumières n'est pas le lieu pour ça. Ce ne doit pas être un lieu de propagande.

Pitoyable, j'espère que les bouffons auteurs de ces messages se feront dégager par leur hierarchie.

avatar
lolotoooôooo le 07/12/2025 à 13:25

Des fois, on se demande si la police ne tue oas assez .....

avatar
salut les clowns antifa le 07/12/2025 à 13:18
Fabian a écrit le 07/12/2025 à 13h06

Ce sont ces gens là qui sont au pouvoir à la mairie en ce moment.

En mars, ça dégage !

profitez en mars 2026 c’est la tole vive les voitures Thermiques suppression des bus

avatar
Démocratie ? le 07/12/2025 à 13:16
Laurent Nu-Niais a écrit le 07/12/2025 à 12h59

Enquêter pour quoi, exactement?
Pour le délit de "Projection de slogans politiques sue un immeuble" qui est sanctionné par la loi d'au moins 20 ans de goulag ??? (non)
Trêve de rigolade, on est en France, qui reste une démocratie, bien que ce soit très imparfait.
On n'est pas chez ton idole Poutine.

Liberté d'expression aussi tant qu'on y est..?
À ce compte là comment se fait il que Dieudonné soit tout le temps interdit de spectacle ?C'est juste un exemple parmi d'autres..

avatar
Houla ! le 07/12/2025 à 13:07

C'est à croire qu'il n'y a que la vérité qui blesse...

avatar
Fabian le 07/12/2025 à 13:06

Ce sont ces gens là qui sont au pouvoir à la mairie en ce moment.

En mars, ça dégage !

avatar
Titeuf le 07/12/2025 à 13:01

C'est pas un mouvement protégé de dissolution par le Conseil D'état ?

Rempli d'enfants relativement bourgeois qui bénéficieront du "réseau parental " pour avoir de très bon postes à très haut revenus peut être même dans le public...

Vous avez aussi la horde de Bac+5 à qui ont a menti en leur laissant croire qu'ils auraient du boulot en sortant de fac de sociologie ou de psychologie

Bref une armée de désœuvrés qui s'excitent un peu en faisant croire qu'ils sont ecolo ou anarchistes.. mais qui en réalité sont d'une pauvreté intellectuelle crasse...

Si on creuse le mythe d'une Greta Thunberg on se rend compte que c'est qu'une farce médiatique sur laquelle beaucoup se font énormément de pépètes.

avatar
Laurent Nu-Niais le 07/12/2025 à 12:59
Footkill a écrit le 07/12/2025 à 12h35

Je suis curieux de savoir de quelles complicités, ils ont bénéficié !
Allez, sans faire de Chichi, monsieur sécurité, enquêtez!!!

Enquêter pour quoi, exactement?
Pour le délit de "Projection de slogans politiques sue un immeuble" qui est sanctionné par la loi d'au moins 20 ans de goulag ??? (non)
Trêve de rigolade, on est en France, qui reste une démocratie, bien que ce soit très imparfait.
On n'est pas chez ton idole Poutine.

avatar
jeanfifouxxxx le 07/12/2025 à 12:54

Doudou les applaudi avec les deux mains et les deux pieds... c'est à cause de gens comme lui qu'on en est là !

avatar
Jacques1 le 07/12/2025 à 12:48

De vrais écolos, durs de durs qui achètent des affaires jetables chinoises, laissez-moi rire. Quant au délit de vérité cité par un certain ....., il ne faudrait pas oublier la devise de la France qui contient le mot Egalité et qui donne aux gens de droite autant de droits que ceux de gauche.

avatar
Pravda ! le 07/12/2025 à 12:47
Vous perdez un camembert a écrit le 07/12/2025 à 12h01

Churchill a jamais dit ça.
Trop fort de déformer l'histoire pour créer de nouvelles vérités.
Un beau truc de fascistes tiens

L'antiracisme sera au XXI siècle ce qui le communisma a été au XX°. Qui a dit cette vérité !

avatar
Monpays le 07/12/2025 à 12:47

Chers écolo-LFistes "La police tue et elle blesse " ça arrive , mais elle, elle est autorisée à le faire , bien que trop contrainte, , contrairement à vos amis islamistes, dealers et dictateurs .

avatar
Jacques1 le 07/12/2025 à 12:45
Vous perdez un camembert a écrit le 07/12/2025 à 12h01

Churchill a jamais dit ça.
Trop fort de déformer l'histoire pour créer de nouvelles vérités.
Un beau truc de fascistes tiens

Réponse de fasciste comme tu dis : Rien ne permet d'affirmer que ce soit W. Churchill qui a dit ça mais on n'a pas encore démontré le contraire à part des sources comme Wikipedia qui sont rédigées par n'importe qui.

avatar
Inversion des valeurs le 07/12/2025 à 12:45

Ras le bol de ces activistes fachos et leurs propos haineux qui veulent imposer leur idées aux citoyens, la haine et l'intolérance ce sont ces groupuscules qui l'incarnent

avatar
Chris696969 le 07/12/2025 à 12:44
précisions... a écrit le 07/12/2025 à 11h46

Regardez la version complète des images du comportement des gendarmes à Sainte Soline, cela répondra peut-être à vos interrogations.

Alors visionnez les vidéos dont vous parlez et vous verrez des écolos désireux de brûler vifs des gendarmes dans leurs véhicules pour faire, selon leurs propres souhaits du "poulet rôti"....

Ils ont raison de rappeler Sainte Soline car les patriotes eux n'oublieront pas non plus...

avatar
Memphis le 07/12/2025 à 12:44

C’EST. BIEN CE J’AI ECRIT PLUS TÔT : LA. BANDE A DOUCET

avatar
Claude maurice le 07/12/2025 à 12:43

le 8 décembre Lyon fête le couscous ! on aura tout vu ww

avatar
Alerte au gogol le 07/12/2025 à 12:43
Footkill a écrit le 07/12/2025 à 12h35

Je suis curieux de savoir de quelles complicités, ils ont bénéficié !
Allez, sans faire de Chichi, monsieur sécurité, enquêtez!!!

"Surement un coup des franc-maçons", comme diraient tes potes "nationalistes"

avatar
Faudrait savoir ce que tu veux le 07/12/2025 à 12:41
Ben voyons a écrit le 07/12/2025 à 12h00

Par contre quand ils se prennent des baffes à saint jean par des identitaires ce sont les premiers à aller chialer vers la police

T'es le premier a pleurnicher quand certains mettent des baffes aux identitaires dans le Vieux Lyon sans passer par la police..
et t'es pas le dernier a réclamer les dissolutions de groupes antifascistes pour "mise en danger de néonazis" .

avatar
Un fils de p… le 07/12/2025 à 12:41

´´ LA VIOLENCE ´ ? Elle commence par une enfance de souffrance sans père biologique élevé par une mère biologique mais Toxique et Vénale pour vivre des revenus que rapporte les ´ ENFANTS ´ dans ce pays où l’homme , le PÈRE n’ont plus leur place !!

avatar
Footkill le 07/12/2025 à 12:35

Je suis curieux de savoir de quelles complicités, ils ont bénéficié !
Allez, sans faire de Chichi, monsieur sécurité, enquêtez!!!

avatar
arko le 07/12/2025 à 12:28

c'est eux qui tuent c'est eux qui doivent dégager car ils prône la violence la tuerie le trafic de drogue

avatar
123456 le 07/12/2025 à 12:27

Quand un peuple se divise de plus en plus, le malheur est très grand pour le pays.

avatar
Lesaviezvous? le 07/12/2025 à 12:24
précisions... a écrit le 07/12/2025 à 11h46

Regardez la version complète des images du comportement des gendarmes à Sainte Soline, cela répondra peut-être à vos interrogations.

La plupart de ces militants sont issus des sciences sociales. Inutiles à la société, et généralement méprisés par les diplômés du supérieur, ils ne leur reste que la haine, la rancœur et la politique de la terre brûlée. Véritables boulets, on retrouve majoritairement ces personnes dans la fonction publique, et accessoirement chez les flics au moindre problème.

avatar
Armes, boules de pétanques, marteaux etc le 07/12/2025 à 12:22
Pilou69 a écrit le 07/12/2025 à 12h05

Regardez les écolos brûler des voitures, jeter des objets pour blesser voir tuer sur les forces de l'ordre. Ils sont excédés par la haine de ces voyous. Franchement je tirerai à balles réelles comme dans certains pays...

regarde ce qu’ont trouvé les gendarmes dans les sacs et voitures de certains de tes amis … ça éclairera peut être ta vision très binaire du bien et du mal.
D’après toi, ces manifestants étaient venus sans idées de violence ?
Et bien, quand tu t’en prends avec violence à un gendarme, qui est un militaire, tu risques un retour. Action, réaction.

