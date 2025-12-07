Fête des Lumières à Lyon : un collectif écologiste radical revendique les messages anti-police

Après la revendication publique d’un collectif écologiste d'ultra-gauche lyonnais, la préfète du Rhône Fabienne Buccio a annoncé ce dimanche, avoir saisi la justice.
Pour rappel, ce samedi 6 décembre, plusieurs messages — "On dégage le RN", "Non à l’État policier", "La police blesse et tue", "Sainte-Soline, ni oubli, ni pardon", "La violence policière est partout" — avaient été projetés sur la façade du palais Saint-Pierre.
Une action immédiatement condamnée par la préfecture. Fabienne Buccio avait dénoncé un "insupportable message de haine à l’encontre de la police nationale" et rappelé que "plus de 500 policiers nationaux ainsi que des militaires de la gendarmerie assurent la sécurisation de cet événement dans un contexte de menace terroriste élevée."
Les auteurs de ces projections sont toujours activement recherchés. Le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet avait condamné "ces propos violents envers les forces de police qui participent à la sécurité des Lyonnais et des visiteurs".
Dans la nuit, le groupuscule d’ultra-gauche Soulèvements de la Terre Lyon a revendiqué l’action sur ses réseaux sociaux, photos à l’appui. Le collectif affirme : "Pas de lumières pour l’extrême-droite. Contre l'offensive réactionnaire menée par l'extrême-droite grâce notamment aux médias Bolloré, la riposte antifasciste s'organise"
Il ajoute mener une "contre-fête des Lumières" qui "s'attaque à celleux (sic) qui nous menacent, nous volent et nous empoisonnent". Le texte dénonce un front commun "Rassemblement National, police et milliardaires" avant d’appeler "tous les antifascistes de Lyon et Villeurbanne à venir empêcher le meeting que le RN tente de nous imposer ce dimanche 7 décembre à Villeurbanne."
Ces deniers concluent par une formule dirigée contre les institutions : "Contre le projet fasciste de l’État policier, des milliardaires et du Rassemblement National, nous portons la lumière de la liberté pour tous tes !"
Ce message a entraîné la réaction immédiate des services de l'État. "À la demande du ministre de l’Intérieur Laurent Nunez, la préfète Fabienne Buccio saisit le procureur de la République de Lyon au titre de l’article 40 du code de procédure pénale alors même que cette action de haine contre les forces de l’ordre a été revendiquée par un groupuscule d’ultra gauche."
L'IGPN sont des islamogauchistes ?Signaler Répondre
Ils traitent régulièrement des affaires ou des policiers violentent, violent et tuent..
et il y a des condamnations a la clef..
ces ecolos dogmatiques et violents sont vraiment une plaie pour la société.Signaler Répondre
ce sont vos potes M. Doucet , oui ce sont vos potes. comment peut on être con à ce point.
Comment il va se faire défoncer le Doucet en mars …Signaler Répondre
On s’en fout de ce que pense Doucet. En mars on le vire de la mairie.Signaler Répondre
Mitterrandistes = ultragauche = Daesh et les HamasSignaler Répondre
Je suis très intelligent et mes analyses politiques sont très fines.
Je ne comprends pas pourquoi Science Po m'a recalé.
A défaut d'être pris a Science Po, j'espère me faire embaucher au JDD de Bolloré, ou comme "stagiaire spécialiste de l'ultragauche" chez LyonMag
tu veux fêter l 'andouillette et les gratons . Marie , juive du proche orient , s'y serait pas risquer ...Signaler Répondre
Salut le tout rabougri ...
Vous êtes tellement caricaturaux avec vos mensonges, les zemmouriens,Signaler Répondre
C'est presque rigolo.
Et que dire d'un parti qui se réclame a la fois des idées des écrivains antisémites Charles Maurras et Maurice Barres, et du soutien a Netanyahu..
Pathétique..
Et puis dans les colleurs d'affiches et soutiens Reconquête il y a les Pétainistes du parti de la France, ça on l'a pas oublié..
Mais parle nous du Hamas pour noyer le poisson..
Même Marine Le Pen avait dénoncé en 2022 le fait qu'il y a des nazis expulsés du FN qui se sont trouvés une nouvelle maison chez Reconquête, ou ils sont accueillis a bras ouverts..
tu as tout compris toi !Signaler Répondre
Soyons donc positifs puisque seuls ces messages sont acceptés par la bienpensante politique :Signaler Répondre
Tous les policiers sont très gentils. Ils ne pensent qu'à nous protéger et à nous faire du bien. Ils sont très polis, propres sur eux et dévoués. Ils ne roulent pas dans des voitures poubelles, cabossées de partout. Ils respectent le code de route. Et bien évidemment, ils ne cognent pas, ne blessent pas et ne tuent pas, même en cas de refus d'obtempérer. Voilà qui est dit !
doucet condamne juste dans un but électoral, mais au fond il pense comme cette vermine de gauche que les policiers sont tous des fascistes.. vivement qu'on se débarrasse de ces parasites escrologistes et lfi !Signaler Répondre
Doucet = LFI = ultra-gaucheSignaler Répondre
En 2026 puis 2027, ils n'auront plus leur place du tout à Lyon !Signaler Répondre
La fête a disparu il y a des décennies pour laisser place au business touristique. C’est un show pour les gens qui viennent d’autres régions ou d’autres pays, ou pour les parisiens venus s’installer à Lyon depuis les années 2010 par prédation immobilière. Un show complètement étranger à la longue tradition populaire, qu’elle soit religieuse ou séculaire.Signaler Répondre
Les trous du c.l d'escrolos s'expriment ,ils sont heureux les bas de plafonds. Vite 2026...Signaler Répondre
Union de la gauche, socialistes, communistes pactiser avec ces mécréants, lfistes, écolos et faites fuir vos militants, ouvrez les yeux, sortez de votre bulle, arrêtez de penser au bulletin de vote et aux indemnités.Signaler Répondre
Demain il sera trop tard.
́Le fascisme peut revenir sur la scène à condition qu'il s'appelle anti-fascisme.’ PasoliniSignaler Répondre
Un mec de gauche qui savait se souvenir que les enfants des classes populaires étaient ceux qui portaient l’uniforme, pas les keffiehs.
Rage, petit racelard frustré et pathétiqueSignaler Répondre
Kévin Bardella ? Dylan des Mareillais a Ibiza ? Louis Sarkozy ? Bozo le clown ?Signaler Répondre
Je peux appeler un ami ? Demander l'avis du public ?
Un imbécile se croyant pertinent a dit cette "vérité" Orwellienne:Signaler Répondre
"La guerre c'est la paix
La liberté c'est l'esclavage
L'antifascisme est le fascisme
L'antiracisme est le stalinisme
Le mensonge c'est la vérité"
Il est profondément regrettable que ces gens se réclament de l'écologie.Signaler Répondre
Ils anéantissent le travail des véritables écologues.
L'écologie politique n'a pas lieu d'être, c'est une belle arnaque qui amalgame toutes sortes de croyances mal digérées.
Elle détruit tout espoir de convaincre les gens du bien fondé de la vraie écologie, transversale, supra partis, universelle, qui nous concerne tous.
Ce genre de comportement tue la Gauche, la droite va faire le ménage des parasites hanti républicaine.Signaler Répondre
On savait l'extrême-gauche et son zélé incubateur LFI capable de toutes les violences physiques comme on peut le constater depuis quelques années, avec à son service les black blocks dévoués. Mais avec cet exemple, on est dans l'immonde, l'infâme, l'abject, le sordide. Profiter d'un événement de notoriété nationale pour encore distiller la haine la plus stupide envers ceux qui justement nous protègent des violences gauchistes, on atteint des sommets. Et que dire de tous ces gens qui sont venus à Lyon pour se distraie, côtoyer d'autres personnes, faire la fête? Encore une occasion ratée d'améliorer la réputation de Lyon déjà bien entamée.Signaler Répondre
Ton gourou a rétropédalé en se mettant à dos une partie de son électorat !Signaler Répondre
Encore un islamo gauchiste qui essaie de faire de l'humour !Signaler Répondre
Entièrement ce que j'ai ditSignaler Répondre
On pourra toujours trouver des cas de violence ethnique ou de violence policière nous faisant croire par généralisation que l'on a raison.Signaler Répondre
Le souci est surtout qu'un bord politique se sent tellement empris du bien et de la vérité qu'il se permet de l'afficher n'importe où.
La fête des lumières n'est pas le lieu pour ça. Ce ne doit pas être un lieu de propagande.
Pitoyable, j'espère que les bouffons auteurs de ces messages se feront dégager par leur hierarchie.
Des fois, on se demande si la police ne tue oas assez .....Signaler Répondre
profitez en mars 2026 c’est la tole vive les voitures Thermiques suppression des busSignaler Répondre
Liberté d'expression aussi tant qu'on y est..?Signaler Répondre
À ce compte là comment se fait il que Dieudonné soit tout le temps interdit de spectacle ?C'est juste un exemple parmi d'autres..
C'est à croire qu'il n'y a que la vérité qui blesse...Signaler Répondre
Ce sont ces gens là qui sont au pouvoir à la mairie en ce moment.Signaler Répondre
En mars, ça dégage !
C'est pas un mouvement protégé de dissolution par le Conseil D'état ?Signaler Répondre
Rempli d'enfants relativement bourgeois qui bénéficieront du "réseau parental " pour avoir de très bon postes à très haut revenus peut être même dans le public...
Vous avez aussi la horde de Bac+5 à qui ont a menti en leur laissant croire qu'ils auraient du boulot en sortant de fac de sociologie ou de psychologie
Bref une armée de désœuvrés qui s'excitent un peu en faisant croire qu'ils sont ecolo ou anarchistes.. mais qui en réalité sont d'une pauvreté intellectuelle crasse...
Si on creuse le mythe d'une Greta Thunberg on se rend compte que c'est qu'une farce médiatique sur laquelle beaucoup se font énormément de pépètes.
Enquêter pour quoi, exactement?Signaler Répondre
Pour le délit de "Projection de slogans politiques sue un immeuble" qui est sanctionné par la loi d'au moins 20 ans de goulag ??? (non)
Trêve de rigolade, on est en France, qui reste une démocratie, bien que ce soit très imparfait.
On n'est pas chez ton idole Poutine.
Doudou les applaudi avec les deux mains et les deux pieds... c'est à cause de gens comme lui qu'on en est là !Signaler Répondre
De vrais écolos, durs de durs qui achètent des affaires jetables chinoises, laissez-moi rire. Quant au délit de vérité cité par un certain ....., il ne faudrait pas oublier la devise de la France qui contient le mot Egalité et qui donne aux gens de droite autant de droits que ceux de gauche.Signaler Répondre
L'antiracisme sera au XXI siècle ce qui le communisma a été au XX°. Qui a dit cette vérité !Signaler Répondre
Chers écolo-LFistes "La police tue et elle blesse " ça arrive , mais elle, elle est autorisée à le faire , bien que trop contrainte, , contrairement à vos amis islamistes, dealers et dictateurs .Signaler Répondre
Réponse de fasciste comme tu dis : Rien ne permet d'affirmer que ce soit W. Churchill qui a dit ça mais on n'a pas encore démontré le contraire à part des sources comme Wikipedia qui sont rédigées par n'importe qui.Signaler Répondre
Ras le bol de ces activistes fachos et leurs propos haineux qui veulent imposer leur idées aux citoyens, la haine et l'intolérance ce sont ces groupuscules qui l'incarnentSignaler Répondre
Alors visionnez les vidéos dont vous parlez et vous verrez des écolos désireux de brûler vifs des gendarmes dans leurs véhicules pour faire, selon leurs propres souhaits du "poulet rôti"....Signaler Répondre
Ils ont raison de rappeler Sainte Soline car les patriotes eux n'oublieront pas non plus...
C’EST. BIEN CE J’AI ECRIT PLUS TÔT : LA. BANDE A DOUCETSignaler Répondre
le 8 décembre Lyon fête le couscous ! on aura tout vu wwSignaler Répondre
"Surement un coup des franc-maçons", comme diraient tes potes "nationalistes"Signaler Répondre
T'es le premier a pleurnicher quand certains mettent des baffes aux identitaires dans le Vieux Lyon sans passer par la police..Signaler Répondre
et t'es pas le dernier a réclamer les dissolutions de groupes antifascistes pour "mise en danger de néonazis" .
´´ LA VIOLENCE ´ ? Elle commence par une enfance de souffrance sans père biologique élevé par une mère biologique mais Toxique et Vénale pour vivre des revenus que rapporte les ´ ENFANTS ´ dans ce pays où l’homme , le PÈRE n’ont plus leur place !!Signaler Répondre
Je suis curieux de savoir de quelles complicités, ils ont bénéficié !Signaler Répondre
Allez, sans faire de Chichi, monsieur sécurité, enquêtez!!!
c'est eux qui tuent c'est eux qui doivent dégager car ils prône la violence la tuerie le trafic de drogueSignaler Répondre
Quand un peuple se divise de plus en plus, le malheur est très grand pour le pays.Signaler Répondre
La plupart de ces militants sont issus des sciences sociales. Inutiles à la société, et généralement méprisés par les diplômés du supérieur, ils ne leur reste que la haine, la rancœur et la politique de la terre brûlée. Véritables boulets, on retrouve majoritairement ces personnes dans la fonction publique, et accessoirement chez les flics au moindre problème.Signaler Répondre
regarde ce qu’ont trouvé les gendarmes dans les sacs et voitures de certains de tes amis … ça éclairera peut être ta vision très binaire du bien et du mal.Signaler Répondre
D’après toi, ces manifestants étaient venus sans idées de violence ?
Et bien, quand tu t’en prends avec violence à un gendarme, qui est un militaire, tu risques un retour. Action, réaction.