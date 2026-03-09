Municipales à Lyon : la CGT Spectacle appelle à faire barrage aux listes de Jean-Michel Aulas

La CGT Spectacle du Rhône hausse le ton dans la dernière ligne droite de la campagne municipale. Dans un communiqué diffusé ce lundi 9 mars, le syndicat livre son analyse des positions des candidats à Lyon, Villeurbanne et à la Métropole de Lyon sur les questions culturelles, dans un contexte qu’il juge particulièrement préoccupant pour les professionnels du secteur.
Le syndicat dit agir dans un climat de "grande inquiétude" pour les travailleurs de la culture, "sous le coup de coupes budgétaires massives à toutes les échelles".
La CGT Spectacle explique avoir écrit aux candidats, hors listes d’extrême droite, afin de connaître leurs engagements sur les priorités du secteur culturel. Elle salue au passage les réponses obtenues, y voyant la preuve que "les sujets culturels ne sont pas exclus des enjeux locaux, comme le laisserait entendre le prisme médiatique autour de la campagne qui ne traite, quasiment, que des questions sécuritaires".
Le syndicat dresse une liste de préoccupations locales : "les menaces contre la liberté d’expression et de création", la "précarisation des artistes et techniciens du spectacle, de l’audiovisuel et du cinéma", ou encore les difficultés des artistes-auteurs à trouver des espaces de travail.
Concernant les majorités actuellement en place, la CGT Spectacle reconnaît "l’effort fait pour maintenir le niveau des enveloppes culturelles dans une période de disette budgétaire pour les collectivités".
Mais le syndicat pointe aussi plusieurs décisions mal digérées. Il cite notamment "la coupe de 500 000 euros pour l’Opéra de Lyon", qui a selon lui contraint l’activité de l’institution et conduit à la suppression du festival gratuit du Péristyle.
Ecologistes et Aulas visés
La charge est plus directe encore envers la majorité métropolitaine sortante. La CGT Spectacle lui reproche de ne pas avoir répondu à son questionnaire et y voit une forme de continuité avec "son mutisme de ces 6 dernières années sur les questions culturelles".
Le syndicat ironise même sur la délégation culture à la Métropole de Cédric Van Styvendael, estimant qu’"être maire de la 16e ville de France (Villeurbanne ndlr) laisse assez peu de temps libre pour exercer pleinement son mandat de vice-président de la Métropole chargé de la culture".
Mais c’est surtout l’axe Jean-Michel Aulas / Véronique Sarselli qui concentre les critiques les plus dures. La CGT reconnaît qu’en l’absence de bilan, il leur est "extrêmement confortable de prendre des engagements", mais dit avoir de sérieux doutes sur leur crédibilité.
Le syndicat juge ainsi "difficile d’accorder de la crédibilité à des promesses faites au téléphone" quand, dans le même temps, "les déclarations publiques de Jean-Michel Aulas portent sur de nouveaux projets pharaoniques (par ailleurs écocides)", jugés incompatibles avec "une politique culturelle ambitieuse".
Surtout, la CGT Spectacle attaque les soutiens politiques de ces listes. Elle rappelle leur proximité avec "les artisans du massacre généralisé du secteur culturel à l’échelle nationale et locale : Renaissance, Horizons, Les Républicains".
Le syndicat réaffirme aussi son opposition à l’extrême droite, qu’il accuse de vouloir prendre le contrôle des programmations culturelles pour diffuser "des spectacles de droite".
Et la conclusion du communiqué ne laisse guère de place au doute. La CGT Spectacle dit encourager "les professionnels de la culture et toutes les personnes qui pensent que la culture doit être un service public accessible à tous" à voter "dès le premier tour pour empêcher l’accès au moindre siège municipal ou métropolitain de candidats d’extrême droite", mais aussi à "empêcher coûte que coûte l’élection des listes Cœur Lyonnais / Cœur Villeurbannais / Grand Cœur Lyonnais".
À quelques jours du scrutin, le syndicat culturel choisit donc clairement son terrain : faire de la culture un enjeu politique à part entière dans la campagne lyonnaise.
