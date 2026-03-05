Béatrice de Montille : "Avec Jean-Michel Aulas, la promesse d'une différence de méthode"

Où est Jean-Michel Aulas ? Refusant les débats et les interviews dans les médias locaux, le candidat à la mairie de Lyon préfère envoyer ses troupes. "Moi j'aime venir vous voir, j'aime ce format où on a le temps d'expliquer ce qu'on a dans le ventre. Très heureuse de votre invitation et heureuse aussi que Jean-Michel Aulas nous fasse confiance pour prendre la parole sur votre plateau", réagit ainsi Béatrice de Montille.
"Je peux vous dire qu'il est sur le terrain, il était avec nous dans le 3e dimanche. Donc il est en campagne, sur le terrain et l'accueil est très bon. Je pense que sa force, c'est d'être vraiment à l'écoute des Lyonnais et proche des habitants", poursuit celle qui porte ses listes dans le 3e arrondissement.
Béatrice de Montille défend aussi le projet de mégatunnel sous Fourvière. "Dans le passé, Jean-Michel Aulas a montré qu'il avait su bâtir sur notre territoire, personne ne croyait à la construction du Groupama Stadium, il y est arrivé, il a levé les freins, il a trouvé les financements et aujourd'hui c'est un lieu où il se passe beaucoup de convivialité. Je crois que c'est la bonne personne pour porter ce projet vraiment audacieux pour notre métropole. Moi j'y crois vraiment".
Avec Jean-Michel Aulas, la différence sera forte avec Grégory Doucet : "Je pense que ce qui a pêché avec les écologistes, ce n'est pas tant leur ambition d'une ville plus écologique, c'est la méthode. Ils n'ont pas été suffisamment à l'écoute, ils ont même été parfois méprisants. Donc je vous promets une différence de méthode. On sera accessible et je crois que les gens qui m'ont croisé dans les rues du 3e arrondissement savent que c'est ma méthode", conclut-elle.
Toujours bloqué sur ce sujet camarade ?Signaler Répondre
Quand a comparer Collomb avec la (Main) gauche d'aujourdhui c est terriblement insultant.
Aulas vit sa ville, c’est clair qu’un multi millionnaire doit bien être conscient des problèmes des habitants de Lyon .Signaler Répondre
encore de belles promesses qui ne seront pas tenues .. AULAS hélas ! L HOMME invisible de la campagne ; a ce petit jeu et en envoyant ses seconds couteaux le DOUCET il revient petit à petit . jour après jour ..Signaler Répondre
Depuis 2017, l'OL s'acquitte annuellement au titre du stade de plus de 730.000 euros de taxe foncière… dont la commune a décidé en 2020 d'élever le taux de cinq points, ce qui devrait majorer de plus de 180.000 euros la contribution du club. l'OL Arena génère de 1,6 à 2,2 millions de recettes de taxe foncière.Signaler Répondre
Rénovation des stades municipaux 800 000 Euros. et bien d'autres recettes. Elle est bonne la soupe !
La méthode politique écologique est tout simplement une dictature ! Aucune information au préalable idem avec la Métropole et Mr Bernard alors évidemment depuis 3 semaines ils sont hyper connectés et hyper actifs mais c’est trop tard ma décision est prise sur mon vote. Aulas est moins présent sur les réseaux sociaux mais lui il vit sa ville il est constamment au conctacts des lyonnais ! Aulas n’est pas un homme politique qui parle.. Il agit en silence Aulas va gagner !!Signaler Répondre
Les décinois se seraient bien passés du génie de JMA.Il a su grâce aux PS Collomb faire déclarer ce projet privé d'intérêt général, il a su grâce au PS acheter des terrains constructibles à 45€ m2, il a su obtenir des accès payés par l'argent public pour un montant de plus de 200millions d'€, dont une majorité ne sert qu'aux supporters, il a fait exproprier des paysans 1€/m2 , il a revendu certaines parelles ( hotels) à 740€/m2 , ...etc, , ne parlons pas du mépris qu'il a eu pour les futurs riverains. Que fait-il maintenant? Il se présente contre la gauche, alors qu 'il obtenu son ol Vallée grâce à Collomb ,aux petits maires socialistes de Decines.Sans compter l'Arena et le tramway nommé Aulas ou désert obtenus grâce aux ecolos malgré des non conformités au SCOTT. Voilà ce que les lyonnais admirent, la richesse permet tout, et est admirée par les gueux, instrumentalisés par le foot.Signaler Répondre
La méthode des écolos aura consisté à faire détester l'écologie. Là, on est vacciné pour 25 ans au moins. L'écologie politique, plus jamais ça !!!Signaler Répondre
Ou plus simplement une méthode consistant à ne pas être sourd aux messages envoyés par les habitants. Je n'oublierai JAMAIS ce squat qui a duré trois ans sous les voies ferrées place Jean Macé. Le tour organisé avec la complicité coupable de nos élus.Signaler Répondre
Ce ne sera pas difficile...Signaler Répondre
Une chose importante c'est de sortir du dogmatisme et du sectarisme que les militants écolos ont imposé de façon méprisante depuis 2020.Signaler Répondre
Pfff vivement que les élections soient passées...Signaler Répondre