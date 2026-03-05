Béatrice de Montille : "Avec Jean-Michel Aulas, la promesse d'une différence de méthode"

Où est Jean-Michel Aulas ? Refusant les débats et les interviews dans les médias locaux, le candidat à la mairie de Lyon préfère envoyer ses troupes. "Moi j'aime venir vous voir, j'aime ce format où on a le temps d'expliquer ce qu'on a dans le ventre. Très heureuse de votre invitation et heureuse aussi que Jean-Michel Aulas nous fasse confiance pour prendre la parole sur votre plateau", réagit ainsi Béatrice de Montille.

"Je peux vous dire qu'il est sur le terrain, il était avec nous dans le 3e dimanche. Donc il est en campagne, sur le terrain et l'accueil est très bon. Je pense que sa force, c'est d'être vraiment à l'écoute des Lyonnais et proche des habitants", poursuit celle qui porte ses listes dans le 3e arrondissement.

Béatrice de Montille défend aussi le projet de mégatunnel sous Fourvière. "Dans le passé, Jean-Michel Aulas a montré qu'il avait su bâtir sur notre territoire, personne ne croyait à la construction du Groupama Stadium, il y est arrivé, il a levé les freins, il a trouvé les financements et aujourd'hui c'est un lieu où il se passe beaucoup de convivialité. Je crois que c'est la bonne personne pour porter ce projet vraiment audacieux pour notre métropole. Moi j'y crois vraiment".

Avec Jean-Michel Aulas, la différence sera forte avec Grégory Doucet : "Je pense que ce qui a pêché avec les écologistes, ce n'est pas tant leur ambition d'une ville plus écologique, c'est la méthode. Ils n'ont pas été suffisamment à l'écoute, ils ont même été parfois méprisants. Donc je vous promets une différence de méthode. On sera accessible et je crois que les gens qui m'ont croisé dans les rues du 3e arrondissement savent que c'est ma méthode", conclut-elle.

