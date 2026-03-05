"La sûreté du réseau en péril" : des agents TCL prêts à faire grève dès le 9 mars

Un mouvement social pourrait perturber le réseau de transports lyonnais dans les prochains jours. La CGT des TCL alerte sur une situation jugée préoccupante au sein du Poste de Commandement Sécurité (PCS) et évoque la possibilité d’une grève à partir du lundi 9 mars.
Selon le syndicat, les agents chargés de la surveillance et de la gestion de la sûreté du réseau font face depuis plusieurs mois à une dégradation de leurs conditions de travail.
Le PCS joue un rôle central dans le fonctionnement du réseau TCL. Il assure la veille et la surveillance du réseau de transport, notamment en cas d’incident ou de situation de crise. Les agents travaillent en rotation, en 3x8, afin d’assurer une surveillance permanente 24 heures sur 24.
D’après la CGT, ces équipes doivent aujourd’hui faire face à des difficultés croissantes : sous-effectifs, surcharge de travail, climat anxiogène et taux d’absentéisme élevé, estimé à près de 19%.
Le syndicat indique également avoir alerté à plusieurs reprises la direction de RATP Dev Lyon sur ces problèmes.
Un conflit autour des effectifs
La CGT réclame notamment un renforcement des équipes du PCS. Le syndicat demande un effectif de 19 opérateurs et 8 superviseurs afin de garantir la continuité du service et le respect des obligations réglementaires.
Selon l’organisation syndicale, une tentative de réorganisation du service aurait récemment été envisagée par la direction, mais sans moyens supplémentaires, une solution jugée insuffisante par les représentants des salariés.
Face à cette situation, les agents envisagent donc de se mobiliser. La CGT évoque la possibilité d’un mouvement de grève à partir du lundi 9 mars si aucune réponse n’est apportée aux revendications.
Le syndicat prévient que la sécurité du réseau pourrait être affectée en cas de conflit social, avec un risque d’interruption de l’exploitation de certaines lignes.
Une situation qui pourrait impacter directement les usagers du réseau TCL si aucun accord n’est trouvé d’ici là.
