"La sûreté du réseau en péril" : des agents TCL prêts à faire grève dès le 9 mars - LyonMag

La CGT des TCL alerte sur une dégradation des conditions de travail au Poste de Commandement Sécurité du réseau lyonnais. Les agents envisagent un mouvement de grève à partir du 9 mars si leurs revendications sur les effectifs et la sûreté ne sont pas entendues.

Un mouvement social pourrait perturber le réseau de transports lyonnais dans les prochains jours. La CGT des TCL alerte sur une situation jugée préoccupante au sein du Poste de Commandement Sécurité (PCS) et évoque la possibilité d’une grève à partir du lundi 9 mars.

Selon le syndicat, les agents chargés de la surveillance et de la gestion de la sûreté du réseau font face depuis plusieurs mois à une dégradation de leurs conditions de travail.

Le PCS joue un rôle central dans le fonctionnement du réseau TCL. Il assure la veille et la surveillance du réseau de transport, notamment en cas d’incident ou de situation de crise. Les agents travaillent en rotation, en 3x8, afin d’assurer une surveillance permanente 24 heures sur 24.

D’après la CGT, ces équipes doivent aujourd’hui faire face à des difficultés croissantes : sous-effectifs, surcharge de travail, climat anxiogène et taux d’absentéisme élevé, estimé à près de 19%.

Le syndicat indique également avoir alerté à plusieurs reprises la direction de RATP Dev Lyon sur ces problèmes.

Un conflit autour des effectifs

La CGT réclame notamment un renforcement des équipes du PCS. Le syndicat demande un effectif de 19 opérateurs et 8 superviseurs afin de garantir la continuité du service et le respect des obligations réglementaires.

Selon l’organisation syndicale, une tentative de réorganisation du service aurait récemment été envisagée par la direction, mais sans moyens supplémentaires, une solution jugée insuffisante par les représentants des salariés.

Face à cette situation, les agents envisagent donc de se mobiliser. La CGT évoque la possibilité d’un mouvement de grève à partir du lundi 9 mars si aucune réponse n’est apportée aux revendications.

Le syndicat prévient que la sécurité du réseau pourrait être affectée en cas de conflit social, avec un risque d’interruption de l’exploitation de certaines lignes.

Une situation qui pourrait impacter directement les usagers du réseau TCL si aucun accord n’est trouvé d’ici là.

avatar
Comme tout, ça se dégrade le 05/03/2026 à 14:11

40 ans pour avoir un réseau de TC est intermodalité plutôt performant.... 6 ans plus part le réseau n'est plus maillé correctement notamment à Bellecour, c'est une aberration.
Et les bus pris dans les files de voitures pour laisser la place aux égocentrés à 2 roues, et les chauffeurs de bus qui pour certains n'ont pas conscience qu'ils ne sont pas au volant d'une Ferrari et que les passagers ne sont pas des petits pois accrochés aux barres, ou qui refusent de vous faire monter par la porte avant car en pleine discussion avec un pote.... ça m'est arrivé hier.
On n'a pas encore touché le fond mais on creuse dans l'incompétence et le jmenfoutisme à tous les étages.

yami le 05/03/2026 à 14:08
Gabin69 a écrit le 05/03/2026 à 13h54

Partout pareil, ça embauche des cassos et ça se plaint derrière de l'absentéisme entre autre

ah bon, vous travaillez aux TCL pour écrire qu’il y a des « cassos « ? être aigri rend malade.

Gabin69 le 05/03/2026 à 13:54

Partout pareil, ça embauche des cassos et ça se plaint derrière de l'absentéisme entre autre

Top idée le 05/03/2026 à 13:27

Super idée de Bernard et Doucet laisser la boutique à la ratp ! TCL fonctionnait très bien sans eux ! La c’est une première pour les tcl c’était jamais arrivé avant. Le duo est la pour gagner de l’argent aux dépens de lyon et des habitants rien d’autre

Slami le 05/03/2026 à 12:42
Commencez par l'autocritique a écrit le 05/03/2026 à 09h13

Qu'ils hésitent pas à commencer par virer les mauvais éléments non plus. Je me souviens d'une fois où un dingue dans le T1 à Part Dieu très agité a commencé à hurler et à donner des coups de sac au gens en disant qu'il était de la DGSI et qu'il fallait évacuer la rame de toute urgence. Je suis allé sonner à l'interphone sécurité disponible sur le quai du tram pour leur demander d'envoyer la police et j'ai eu une opératrice qui m'a engueulé et envoyé valsé en me disant que je les dérangeais, que je n'avais pas à utiliser l'interphone (pourtant disponible pour les usagers !) et que c'était au conducteur du tram de faire le nécessaire. J'ai fait une réclamation au SYTRAL et à KEOLIS, 0 réponse.

C'était courut d'avance avec la RATP au commande, c'est un peux les champions dans le mauvais traitement des salariés.

Slami le 05/03/2026 à 12:40
Commencez par l'autocritique a écrit le 05/03/2026 à 09h13

Attention si ce que vous dites ces passé il y a moins d'un ans et 3 mois c'était la RATP qu'il fallait contacter pas Keolis qui n'est plus que l'exploitant des bus

Slami le 05/03/2026 à 12:38
Sam69002 a écrit le 05/03/2026 à 10h22

Alala Keolis une vraie boîte de pinpin
Normal quand ont recrute que des incompétent

Alors depuis 1 ans et 3 mois ce n'est plus Keolis qui exploite le métro, le tramway et le funiculaire mais la RATP

Gloubi le 05/03/2026 à 12:32

19% d'absentéisme....et le staff ne se pose pas de question ?

Gardez vos jours camarades ! le 05/03/2026 à 11:58

Ce n est pas le moment de faire greve
Gardez vos jours pour le mois d'Avril camarades !quand le maire aura changé.
Camarde s Nono Et Doudou

Adino le 05/03/2026 à 11:37

Le sytral est à Gauche ! Géré par les écologistes

Doud's le 05/03/2026 à 11:27
mmmmm a écrit le 05/03/2026 à 08h25

Le Comité du Glandage Total (CGT) a parlé!

Et toi une belle mmmmm...... !...

A qua un préavis de travail ? le 05/03/2026 à 11:19

La grève est un droit pas une obligation.

stevos_teen le 05/03/2026 à 11:05

Et pendant ce temps-là les usagers payent comme des vaches à lait... remarque...ils sont transportés comme du bétail!

stevos_teen le 05/03/2026 à 11:02

Sam69002 le 05/03/2026 à 10:22

Alala Keolis une vraie boîte de pinpin
Normal quand ont recrute que des incompétent

kool le 05/03/2026 à 10:01

Ah la CGT,toujours présente pour appeler à faire grève ....

Contribuable69 le 05/03/2026 à 10:01

Encore une belle plantade de Nono Bernard et de ses sbires dogmatiques

Ex Précisions le 05/03/2026 à 09:59

Encore un très bon bilan de Bernard ;-)
Autant j'ai peur pour Lyon qui pourrait conserver Doucet, autant Bernard je suis certain qu'il va sauter ce qui freinera les possibilités du Doudou s'il est réélu, les habitants des communes de la Métropole ont bien vu le mal qui a été fait... Encore ces jours il voudrait piétonniser le centre ville de Meyzieu, voir les articles LM sur le sujet.
Les 2 doivent partir pour le bien de tous.

C'est le style de réponse le 05/03/2026 à 09:50
Commencez par l'autocritique a écrit le 05/03/2026 à 09h13

Qu'ils hésitent pas à commencer par virer les mauvais éléments non plus. Je me souviens d'une fois où un dingue dans le T1 à Part Dieu très agité a commencé à hurler et à donner des coups de sac au gens en disant qu'il était de la DGSI et qu'il fallait évacuer la rame de toute urgence. Je suis allé sonner à l'interphone sécurité disponible sur le quai du tram pour leur demander d'envoyer la police et j'ai eu une opératrice qui m'a engueulé et envoyé valsé en me disant que je les dérangeais, que je n'avais pas à utiliser l'interphone (pourtant disponible pour les usagers !) et que c'était au conducteur du tram de faire le nécessaire. J'ai fait une réclamation au SYTRAL et à KEOLIS, 0 réponse.

Digne d'une réponse de certains services soit disant au service du publix (mairies, police municipale, métrople)
ils sont à leur service perso, pas aux autres
c'était la pause clope ou café

Commencez par l'autocritique le 05/03/2026 à 09:13

Qu'ils hésitent pas à commencer par virer les mauvais éléments non plus. Je me souviens d'une fois où un dingue dans le T1 à Part Dieu très agité a commencé à hurler et à donner des coups de sac au gens en disant qu'il était de la DGSI et qu'il fallait évacuer la rame de toute urgence. Je suis allé sonner à l'interphone sécurité disponible sur le quai du tram pour leur demander d'envoyer la police et j'ai eu une opératrice qui m'a engueulé et envoyé valsé en me disant que je les dérangeais, que je n'avais pas à utiliser l'interphone (pourtant disponible pour les usagers !) et que c'était au conducteur du tram de faire le nécessaire. J'ai fait une réclamation au SYTRAL et à KEOLIS, 0 réponse.

Abtenteisme le 05/03/2026 à 09:09

Pourrais t on savoir les taux d'abtenteisme de:
- SYRAL
- METROPOLE
- VILE DE LYON

Old-Gone le 05/03/2026 à 08:42

Le niveau baisse , le renouvellement par le bas

Pfioouuut le 05/03/2026 à 08:40

Il se plaignent de leurs propres absences... c'est drôle.

Interrogatif le 05/03/2026 à 08:34

Cela fait quand même 6 opérateurs par tranche de 8h.
Avec les 52j de congés et 3x8 ça en fait plus que 4 et si 20% d'absentéisme plus que 3... Un peu juste effectivement en toute rationalité pour 4 lignes de métro + tout le reste surtout avec ce matos qui tombent en panne en permanence 😆
Mais en toute rationalité, je propose une bonne assistance par IA et avec 2 opérateurs et 1 superviseur par tranche de 8 ça doit tourner sans difficultés.

En tout cas votez bien car on sait tous qui a foutu le boxxxon a Lyon et dans la métropole sur ce sujet (et pas que sur ce sujet !)

mmmmm le 05/03/2026 à 08:25

Le Comité du Glandage Total (CGT) a parlé!

arkom le 05/03/2026 à 08:14

allez vous pleindre auprès de Doucet et Bruno Bernard qui ont vendu le service public à la RATP de Paris on paye pour ces personnes qui ont rien à foutre de Lyon et vous croyez qu'il vont passer au élections vous vous fourez le doigt dans l'œil

Allotissement le 05/03/2026 à 08:14

Laisser à RATPDEV le soin de gérer le « patrimoine humain » nécessaire à l’exploitation de l’ensemble du réseau (Keolis, RATPDEV), sans que le sytral gère un arbitrage cela entraîne des économies, mais également des perturbations

Si la sûreté du réseau n’est pas assurée, alors, chaque conducteur exercera son droit de retrait.

Dès lundi, prévoyez, télétravail ou retard.
Bon courage

