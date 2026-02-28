Fraude dans les transports : TCL mobilise ses équipes dès le 3 mars, ce qu'il faut savoir

La fraude reste dans le viseur des TCL. Le Sytral annonce renforcer son engagement contre les voyages sans titre valable sur le réseau lyonnais. Une campagne de sensibilisation est déployée depuis le 14 février dans les stations, les véhicules et sur les écrans iTCL, ainsi que sur les réseaux sociaux.

L’objectif affiché est pédagogique : rappeler aux usagers pourquoi la validation est essentielle, y compris pour les abonnés. Les transports en commun sont financés à70 % par les collectivités et les entreprises ; la participation des voyageurs ne couvre qu’une partie du coût réel du trajet. La fraude "crée un déséquilibre qui fragilise ce modèle".

Au-delà de la communication, les TCL prévoient quatre mobilisations annuelles réunissant agents du réseau et équipes de contrôle. La première opération aura lieu le mardi 3 mars aux stations Gorge de Loup et Gare de Vaise.

Ces actions visent à échanger directement avec les voyageurs, expliquer l’intérêt de valider son titre et rappeler que la validation permet de mesurer la fréquentation réelle du réseau et d’adapter l’offre de transport en conséquence.

Pour limiter les situations de fraude liées à des difficultés financières, le Sytral rappelle l’existence d’une tarification solidaire. Elle prévoit la gratuité pour certains publics (bénéficiaires du RSA, demandeurs d’asile, personnes malvoyantes), un abonnement à 10,50 euros par mois pour certains profils à faibles ressources, ainsi que des formules adaptées aux jeunes.

À travers cette campagne, le Sytral affirme vouloir conjuguer prévention et contrôle afin de garantir un réseau "plus efficace et plus juste pour tous".