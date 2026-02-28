Transports

Fraude dans les transports : TCL mobilise ses équipes dès le 3 mars, ce qu'il faut savoir

Le Sytral déploie une nouvelle campagne de sensibilisation contre la fraude dans les TCL. Avec l'objectif de rappeler l’importance de la validation et promouvoir les solutions pour voyager en règle sur le réseau lyonnais.

La fraude reste dans le viseur des TCL. Le Sytral annonce renforcer son engagement contre les voyages sans titre valable sur le réseau lyonnais. Une campagne de sensibilisation est déployée depuis le 14 février dans les stations, les véhicules et sur les écrans iTCL, ainsi que sur les réseaux sociaux.

L’objectif affiché est pédagogique : rappeler aux usagers pourquoi la validation est essentielle, y compris pour les abonnés. Les transports en commun sont financés à70 % par les collectivités et les entreprises ; la participation des voyageurs ne couvre qu’une partie du coût réel du trajet. La fraude "crée un déséquilibre qui fragilise ce modèle".

Au-delà de la communication, les TCL prévoient quatre mobilisations annuelles réunissant agents du réseau et équipes de contrôle. La première opération aura lieu le mardi 3 mars aux stations Gorge de Loup et Gare de Vaise.

Ces actions visent à échanger directement avec les voyageurs, expliquer l’intérêt de valider son titre et rappeler que la validation permet de mesurer la fréquentation réelle du réseau et d’adapter l’offre de transport en conséquence.

Pour limiter les situations de fraude liées à des difficultés financières, le Sytral rappelle l’existence d’une tarification solidaire. Elle prévoit la gratuité pour certains publics (bénéficiaires du RSA, demandeurs d’asile, personnes malvoyantes), un abonnement à 10,50 euros par mois pour certains profils à faibles ressources, ainsi que des formules adaptées aux jeunes.

À travers cette campagne, le Sytral affirme vouloir conjuguer prévention et contrôle afin de garantir un réseau "plus efficace et plus juste pour tous".

Rlb le 28/02/2026 à 12:05

Pédagogie inutile, et on en crève.
Les fraudeurs en majorité pas solvable, mais bien aidés par les subventions aux associations.
Le contribuable paie deux fois.

Gabin69 le 28/02/2026 à 11:25

Dans l'article vous avez oublié la tarification de certaines personnes qui est de 6€50 à l'année...

Mdr ! le 28/02/2026 à 11:17
3 guerre mondiale a écrit le 28/02/2026 à 08h57

Bon, la guerre a commencé. On sans fou de ce qui se passe dans TCL.
Cette guerre aura un impact sur le monde. Les pro-Trump devraient justifier cette guerre.
Est-ce qu’Aulas est pour cette guerre ?
Les médias lâcheront Mélenchon et la gauche pendant quelques mois

Ah ouais là ça rigole pas..
Ca tire dans tous les sens.

Prio prio le 28/02/2026 à 11:12

Occupez vous d'abord de la sécurité et des innombrables pannes ensuite vous serez crédibles pour enrayer la fraude.
Gestion calamiteuse, les responsables sont des pitres.

Mdr ! le 28/02/2026 à 10:41
Oulala premier a écrit le 28/02/2026 à 08h17

Arrêtez avec cette pédagogie en bois, la seule pédagogie qui vaille est celle qui consiste a taper directement au portefeuille !
Vous pouvez ensuite la décliner aux problèmes de comportement routier (vitesse, défaut de permis ou d'assurance etc.), a la consommation de produits stupéfiants etc
Ça fait 40 ans que ce pays fait de la pédagogie et on voit bien ou ça nous a menés !

Même pas..
Les uns peuvent payer, les autres sont insolvables.

La seule chose qui marche, c'est la punition. Comme avec les enfants, retirer un point n'embête que celui qui a 10,5.. pour les autres ça ne change rien.
Pour filer la métaphore.. les lignes, l'heure de colle.
Et pour les adultes, ça peut être du TIG.. ou de la prison en "jours", de la retenue..

Mdr ! le 28/02/2026 à 10:30

Attendez, je vais sensibiliser sec :
La fraude est acte malhonnête. Voilà.
Passons à l'aspect pédagogique :
Si on te chope en fraude, c'est 30 jours de taule. La deuxième fois, bah fois deux, etc.. Terminé.

lauredeLyon le 28/02/2026 à 10:28

Et avant le 3 mars ils faisaient quoi ??
Ah oui comme d'habitude, ils glandent et fument devant les sorties de métro ou fument même dans le métro (station Bellecour là ou il y a une zone ouverte)
Par contre à la station Guillotière on ne les voit jamais
Ils font les beaux et les gros bras mais baissent les yeux devant les fraudeurs qui sont des amis, connaissance ou juste de la même communauté.

Ils ne servent à rien comme les écolos
Il faut juste les mettre au boulot toute l'année

Gratuité des transports en commun le 28/02/2026 à 10:25

Vivement que Jean Michel Aulas soit élu. Avec moins de 2500 net par mois, nous, les pauvres, voyagerons gratuitement. Tout cela sera financé par l'augmentation de votre taxe foncière. Merci à vous, gros bisous

Signaler Répondre
avatar
GGT GPT le 28/02/2026 à 10:10

Tu parles d'une mobilisation !! C'est juste une énième opération "poudre aux yeux"
Mobilisation c'est juste le terme électoraliste pour mettre les fainéants au travail !!

mauvais système le 28/02/2026 à 10:08

La fraude c'est le prix des abonnements alors qu'il bénéficient a 100% de subventions des contribuables pour tout financer.

Solidaritécousin le 28/02/2026 à 09:58

Mercredi soir 20h30 métro B Part Dieu.
Un homme faisait passer toute sa famille au forcing au portique et a environ 2 m, il y avait 2 agents TCL qui n'en avaient rien a faire...
Entre cousins il y a de la connivence. Consternant

Seark le 28/02/2026 à 09:25

Prévention ? Pédagogie ? Mais quel signal on envoie aux fraudeurs ? Je peux recommencer puisque je n'ai pas d'amende .
Et quand bien même il y aurait amende la plupart des fraudeurs sont insolvables. Donc qui paie au final ?

jhonvhon le 28/02/2026 à 09:08

Attention à ne surtout pas stigmatiser les fraudeurs, même si un certain profil risque d'être majoritaire....

saco697 le 28/02/2026 à 09:01

si la lutte c ok notre la fraude est confié aux « partenaires particuliers » des ecolos, pour recycler la jeune garde, les lyonnais vont en prendre plein la gueule… les arguments avancés par Bernard quand aux difficultés de recrutement des conducteurs sont totalement faux, les profils de recrutement sont totalement différents… c etait sûrement une volonté dans la logique du « il est interdit d interdire » si cher aux bobos … c est un spécialiste des transports et de la fraude qui vous le dit 10 années A siéger dans les commissions nationales à ce sujet … Bernard est un menteur …

laya le 28/02/2026 à 08:59

d'accord,le petit peuple qui fraude aura une amende.Et les directeurs de certains établissements qui ont une villa gratuite ,même à leur retraite,où normalement,ils devraient partir,et qui ne payent ni eau,ni gaz,ni électricité,et ont une voiture de fonction donc ne payent pas l'essence,et dont les copains des copains des copains profitent,on ne leur dit rien?(c'à fait des années que celà dure).Moi,j'étais une employée,et comme je commençais à coûter cher à cause de mon ancienneté,j'ai eu droit à LA FAUTE,pour essayer de me virer(sans succès)?

3 guerre mondiale le 28/02/2026 à 08:57

Bon, la guerre a commencé. On sans fou de ce qui se passe dans TCL.
Cette guerre aura un impact sur le monde. Les pro-Trump devraient justifier cette guerre.
Est-ce qu’Aulas est pour cette guerre ?
Les médias lâcheront Mélenchon et la gauche pendant quelques mois

Le monde de Candy le 28/02/2026 à 08:50

Il faut arrêter avec la prévention. Temps perdu et argent perdu. Il faut sanctionner ! Point a la ligne
Allez faire un tour en Angleterre ou en Suisse et essayez de ne pas valider votre ticket...vous verrez vite que la pédagogie est inexistante. C'est direct l'amende. Du coup taux de fraude proche de 0.
Mais nous, pays de Bisounours.......

Catalan le 28/02/2026 à 08:49

Bon et en même temps les candidats a la mairie font campagne en expliquant que avec eux ca va etre gratuit.

Qui fraude ? le 28/02/2026 à 08:40

Ayez le courage Lyon Mag, de décrire le profil typedu fraudeur de TCL
N'ayez pas hote de soididant stigmatiser une population
Avez vous besoin d'aide
Moi je fraude avec les escaliers, j'évite les escalateurs, je triche c'est plus rapide que les trucs en panne, merci Bernard

Ex Précisions le 28/02/2026 à 08:29

Le Bernard met toute sa "milice" uniquement sur les fraudes TCL, pas sur la sécurité dans l'agglomération ni dans les transports...

Oulala premier le 28/02/2026 à 08:17

Arrêtez avec cette pédagogie en bois, la seule pédagogie qui vaille est celle qui consiste a taper directement au portefeuille !
Vous pouvez ensuite la décliner aux problèmes de comportement routier (vitesse, défaut de permis ou d'assurance etc.), a la consommation de produits stupéfiants etc
Ça fait 40 ans que ce pays fait de la pédagogie et on voit bien ou ça nous a menés !

kool le 28/02/2026 à 08:10

Ok pour les fraudeurs :mais qu'en est il en ce qui concerne le non pliage des trottinettes ?Même les employés des TCL,ne respectent pas le règlement ...

