Lyon : le métro D partiellement coupé, un dégagement de fumée constaté

Ce samedi à la mi-journée, c'est la ligne D qui a été partiellement arrêtée. Les métros ne circulaient plus entre Gare de Vaise et Guillotière Gabriel-Péri, suite à un dégagement de fumée sur la ligne.
Des bus relais ont été déployés pour desservir les stations de Vaise à Saxe-Gambetta, et notamment Bellecour.
Le trafic a finalement repris vers 16h.
La station guillotière risque d'être fermée
a 19h (fin du match DZ Nigeria ) il risque bien de prendre feux pour de bon a la Guille
Bernard président du SYTRAL, c'est un peu comme le cheval de Calligula sénateur...
On va finir ou pas 1 jour on sera sans panne de métro
La fin de règne des écolos est longue.
Il s'en fout, il fait du vélo.
Jamais les pannes et défaillances dans les transports en commun n'ont été aussi importantes que sous le mandat écologiste.
Il y a 6 ans, je n’ai pas souvenir de pannes de la ligne D. Pour les trams, le service est aussi devenu catastrophique. Pourtant, ils sont beaucoup plus récents. Il s’est donc clairement passé quelque chose en 6 ans, qui relève du défaut d’entretien et de la maintenance. C’est un choux, c’est leur choix. Ils ont privilégié l’investissement et ont flingué le service en allotissant à 2 exploitants.
Les piétons et utilisateurs des transports en commun sont pénalisés dans leurs déplacements quotidiens. Seuls les utilisateurs de velos ont droit à toute la considération des écolos.
Diviser les gens, les opposés cela restera la marque de ce triste mandat beaucoup plus gauchiste qu’écologiste. En mars prochain, les lyonnais virent ces extrémistes.
C'est juste Bernard qui fulmine ;-)
prenez votre voiture ou si vous êtes écolo marchez à pied le métro lyonnais est en gestation
C'est surtout que TCL c'est des incidents quotidien
je suis bien d'accord, si on commence à évacuer le métro à chaque fois qu'il y a un incendie, on n'arrivera jamais à aller nulle part !
À Lyon, soit tu es cycliste, soit tu fermes ta gueule.
En mars les écolos dégagent.