Lyon : le métro D partiellement coupé, un dégagement de fumée constaté

Ce samedi à la mi-journée, c'est la ligne D qui a été partiellement arrêtée. Les métros ne circulaient plus entre Gare de Vaise et Guillotière Gabriel-Péri, suite à un dégagement de fumée sur la ligne.

Des bus relais ont été déployés pour desservir les stations de Vaise à Saxe-Gambetta, et notamment Bellecour.

Le trafic a finalement repris vers 16h.