Heures de pointe à Lyon : la ligne B passe à la rame double

Le Sytral poursuit la modernisation du métro TCL et annonce la mise en service progressive de rames dites "unités multiples" sur la ligne B.

La ligne B avait été automatisée en 2022 entre Charpennes et Gare d’Oullins, avant d’être prolongée en 2023 jusqu’à Saint-Genis-Laval. Ce projet a représenté un investissement global de 387 millions d’euros, comprenant le renouvellement du système de pilotage automatique et l’acquisition de 36 nouvelles rames pour 175 millions d’euros.

Selon le Sytral, cette modernisation a permis d’augmenter la capacité de la ligne de 30% et d’atteindre une fréquence de 2 minutes en heure de pointe.

Jusqu’ici, la ligne B circulait avec des rames MPL16 composées de deux voitures. Désormais, certaines circulations seront assurées par des rames doubles, afin d’absorber la fréquentation croissante.

Après une phase d’essais engagée en novembre 2024, trois rames doubles sont mises en service aux heures de pointe en semaine hors vacances scolaires, entre 7h30 et 9h30 puis de 16h à 22h, à raison d’environ une toutes les quinze minutes.

L’arrivée d’une rame double est signalée en station par une annonce sonore et un affichage spécifique sur les panneaux d’information voyageurs.

Des rames modernes et plus accessibles

Longues de 36 mètres, les rames MPL16 peuvent transporter jusqu’à 305 passagers, dont 64 assis. Elles sont entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite, disposent d’un système de ventilation réfrigérée et d’un éclairage LED.

Les portes ont été élargies de 30 centimètres pour fluidifier les montées et descentes. Ces rames sont annoncées comme recyclables à 96% et équipées de dispositifs de récupération d’énergie au freinage.

À terme, 36 rames seront affectées à la ligne, dont 24 en circulation aux heures de pointe dès la fin février.