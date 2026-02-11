Heures de pointe à Lyon : la ligne B passe à la rame double

Le Sytral poursuit la modernisation du métro TCL et annonce la mise en service progressive de rames dites "unités multiples" sur la ligne B.
La ligne B avait été automatisée en 2022 entre Charpennes et Gare d’Oullins, avant d’être prolongée en 2023 jusqu’à Saint-Genis-Laval. Ce projet a représenté un investissement global de 387 millions d’euros, comprenant le renouvellement du système de pilotage automatique et l’acquisition de 36 nouvelles rames pour 175 millions d’euros.
Selon le Sytral, cette modernisation a permis d’augmenter la capacité de la ligne de 30% et d’atteindre une fréquence de 2 minutes en heure de pointe.
Jusqu’ici, la ligne B circulait avec des rames MPL16 composées de deux voitures. Désormais, certaines circulations seront assurées par des rames doubles, afin d’absorber la fréquentation croissante.
Après une phase d’essais engagée en novembre 2024, trois rames doubles sont mises en service aux heures de pointe en semaine hors vacances scolaires, entre 7h30 et 9h30 puis de 16h à 22h, à raison d’environ une toutes les quinze minutes.
L’arrivée d’une rame double est signalée en station par une annonce sonore et un affichage spécifique sur les panneaux d’information voyageurs.
Des rames modernes et plus accessibles
Longues de 36 mètres, les rames MPL16 peuvent transporter jusqu’à 305 passagers, dont 64 assis. Elles sont entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite, disposent d’un système de ventilation réfrigérée et d’un éclairage LED.
Les portes ont été élargies de 30 centimètres pour fluidifier les montées et descentes. Ces rames sont annoncées comme recyclables à 96% et équipées de dispositifs de récupération d’énergie au freinage.
À terme, 36 rames seront affectées à la ligne, dont 24 en circulation aux heures de pointe dès la fin février.
Ça fait 562 millions d’euros pour une opération qui avait été annoncée à 430 millions par Bouzerda et Kimelfeld, avec des années de retard sur les rames doubles et sans qu’on sache si la rehausse comprend les mois d’arrêts pour tests ou juste les avenants des fournisseurs.Signaler Répondre
Le parc complet de 36 rames a été réceptionné depuis longtemps donc il y a assez de matériel pour fonctionner en rame double tout le temps depuis longtemps (pour peu que ce matériel fonctionne).
Ce n’est pas la peine de séparer le coût des rames du reste parce que sans le reste (la signalisation et l’équipement de la ligne) les rames ne peuvent pas rouler et sont juste un très onéreux presse papier. Ce qui est encore le cas pour la proportion des 36 qui ne roulent pas parce que le Sytral a peur de faire tomber le pilotage automatique avec trop de rames doubles d’un seul coup.
Cette annonce qui vient pile avant les élections.Signaler Répondre
Les rames doubles ont 2 ans de retard, les tests ont pris plus de temps que prévu.
L'article arrive un chouia trop tard, ces rames sont présentes depuis le mois de janvier. C'est à se demander si cet article n'est pas sponsorisé pour vanter les "réussites" du mandat actuel
Peut-être serait-il temps de désengorger certains trams maintenant,Signaler Répondre
comme par hasard le T3 qui circule toutes les 9 minutes ces derniers jours et qui est déjà bondé dès son 1er arrêt à la Part Dieu Villette...
Pannes à gogo assurées...Signaler Répondre
36 nouvelles rames pour 175 M€ soit 4.86 M€ la rame, ce qui fait 3 zones d'étendages à linge de Doucet...Signaler Répondre
On se rend bien compte du décalage coût/produit !
On testera le jour où il fonctionnera hors vacances scolaires...Signaler Répondre