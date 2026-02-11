Cambrioleur abattu par un habitant près de Lyon : le septuagénaire placé sous contrôle judiciaire

L’habitant de Genas soupçonné d’avoir abattu chez lui un cambrioleur a été remis en liberté ce mercredi. Le septuagénaire a été placé sous contrôle judiciaire, rapporte le Progrès. Un juge d’instruction est désormais en charge de l’instruction alors que le parquet de Lyon a ouvert une information judiciaire.
Pour rappel, les faits sont déroulés dans la nuit de dimanche à lundi au sein d’une maison située au fond d’une allée du quartier de la Revolère. Un ou plusieurs individus se seraient introduits dans l’habitation en passant par le toit, après avoir retiré des tuiles pour accéder à l’intérieur par une trappe.
Alertés, les gendarmes ont découvert sur place le corps sans vie d’un jeune homme. Malgré l’intervention rapide des secours, la victime n’a pas pu être réanimée. Le propriétaire des lieux âgé de 70 ans avait été interpellé et placé en garde à vue. Il a reconnu avoir utilisé une arme de poing de collection pour se défendre face au cambrioleur.
Une pétition a notamment été lancée pour soutenir le septuagénaire. Elle récolte ce mercredi midi plus de 27 000 signatures.
Notre Genacien a tiré avec une arme de collection donc classé en D, donc en vente libre à toutes personnes majeursSignaler Répondre
La légitime défense semble flagrante face au cambrioleur armé ....
Bon retour à la maison, Monsieur.
je pense pas te connaître petit commis de service !!Signaler Répondre
C'est comme ça que la peur peut changer de camp , on comptait sur la police mais elle est empêchée, on espérait en la justice mais elle considère par idéologie gauchiste que les délinquants sont plus victimes que leurs victimes . Défendons nous et défendons les autres légitimement !Signaler Répondre
Bonjour, l'individu ne pourra plus nuire à la Sté Françaises, je suppose que si le cambrioleur avait été maîtrisé par le propriétaire, la justice l'aurait déjà relâché, en justifiant que l'individu avait pénétré par hasard dans la maison en soulevant des tuiles. Je signe la pétition.Signaler Répondre
Tu m’étonnes venant de toiSignaler Répondre
Enfin une décision logique.Signaler Répondre
l'etat est en défaut à de nombreux égards,Signaler Répondre
il temps qu'ils prennent leur responsabilités aux sérieux !!!
la sécurité du peuple n'est pas une option, ces pirateries doivent prendre fin sans délais!!!
Bravo à ce bijoutier qui retrouve la liberté. Habitants de Genas à nous de continuer à le défendre car le combat n'est pas fini.Signaler Répondre
Il faudra bien voter en 2027 afin que ces racailles disparaissent de notre paysage et qu'enfin nous retrouvions une certaine tranquilité.
Ouf !!!!!Signaler Répondre
Libéré
Enfin une justice comme on aimerait en voir plus souvent
trop bonne nouvelle …Signaler Répondre
Au moins ils ne l'ont pas gardé en taule, c'est déjà ça.Signaler Répondre
Cet individu n'avait rien à faire chez ce papy et surtout en pleine nuit, il à voulu s'introduire dans la maison il a voulu jouer avec sa vie et il là perdue,Signaler Répondre
pas de chance pour lui, mais le papy lui est en vie, car cela aurait pu être le contraire ? Soutien au papy .
et oui... la secte d'extrème gauche est à Lyon......Signaler Répondre
Petition oui, mais surtout manif' devant les tribunaux qui défendent des truands.Signaler Répondre