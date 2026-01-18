Surpris en pleine nuit alors qu’il tentait de s’introduire dans un pavillon du 3e arrondissement de Lyon, un homme de 36 ans a été interpellé par la police nationale. Vers 3h15, dans la nuit du samedi 10 janvier, les policiers de la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) du Rhône sont appelés pour une tentative de vol par effraction dans le secteur du Vinatier, à Lyon 3e.

Un individu est signalé en train de dégrader la palissade d’un pavillon et de tenter de l’escalader. Un équipage se rend immédiatement sur place. Devant la résidence, aucune trace du suspect. Les policiers décident alors de poursuivre les recherches à pied. À quelques centaines de mètres, ils repèrent un homme correspondant en tout point au signalement transmis. Il circule avec deux vélos et se montre incapable d’en justifier la provenance.

Par mesure de sécurité, l’individu est palpé. Les policiers découvrent qu’il est porteur de différents outils. Les vérifications confirment rapidement que les deux vélos ont été déclarés volés. L’homme est interpellé. En état d’ivresse, sa garde à vue et la notification de ses droits sont différées.

Des constatations sont ensuite réalisées au domicile visé par la tentative d’effraction. La victime dépose plainte, tout comme les propriétaires des vélos. Les deux bicyclettes sont restituées à leurs propriétaires.

Le mis en cause, âgé de 36 ans, sans domicile fixe et de nationalité algérienne selon la police, se voit notifier une obligation de quitter le territoire français. Déféré devant le parquet de Lyon, il a été jugé ce lundi 12 janvier. L'homme a écopé de six mois d’emprisonnement avec sursis.