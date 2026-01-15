Cambriolage dans un magasin Action à Lyon : trois interpellations et une découverte inquiétante dans un véhicule 

Alertés, des policiers sont intervenus au magasin Action situé au 66 allée d’Italie, où un vol par effraction était en cours.

Sur place, les forces de l’ordre ont surpris trois individus en train de dérober un chariot rempli de cartons provenant du magasin discount. Les suspects étaient en train de charger leur butin dans un Renault Scénic lorsque les policiers sont intervenus, précise Actu.fr. Ils ont été immédiatement interpellés.

Lors de la fouille du véhicule, les policiers ont également mis la main sur du cuivre, dont les occupants n’ont pas été en mesure de justifier l’origine.

Mais l’intervention a pris une tournure plus grave encore avec la découverte de deux enfants à l’intérieur du véhicule, alors que les trois adultes commettaient les faits. Les deux mineurs ont été pris en charge, tandis que les suspects ont été conduits au commissariat.