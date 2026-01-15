Faits Divers

Cambriolage dans un magasin Action à Lyon : trois interpellations et une découverte inquiétante dans un véhicule 
Les faits se sont déroulés mardi 13 janvier, peu après 23h, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Alertés, des policiers sont intervenus au magasin Action situé au 66 allée d’Italie, où un vol par effraction était en cours.

Sur place, les forces de l’ordre ont surpris trois individus en train de dérober un chariot rempli de cartons provenant du magasin discount. Les suspects étaient en train de charger leur butin dans un Renault Scénic lorsque les policiers sont intervenus, précise Actu.fr. Ils ont été immédiatement interpellés. 

Lors de la fouille du véhicule, les policiers ont également mis la main sur du cuivre, dont les occupants n’ont pas été en mesure de justifier l’origine. 

Mais l’intervention a pris une tournure plus grave encore avec la découverte de deux enfants à l’intérieur du véhicule, alors que les trois adultes commettaient les faits. Les deux mineurs ont été pris en charge, tandis que les suspects ont été conduits au commissariat. 

Les trois personnes interpellées ont été placées en garde à vue. Une enquête est en cours.

Hillo le 15/01/2026 à 15:37

Le montant du préjudice s'élève à 3,22 €...

Liste de courses le 15/01/2026 à 14:36

Post it:
A 20h:Recuperer les barres de cuivre mises de coté avec Roro.
A 21 h: Recuperer les deux ptits à l hotel de Police Marius Berliet
A 22h : Passer faire les courses chez Action en rentrant.

Bienvenue en macronie le 15/01/2026 à 14:25

Dans certaines communautés, ça s’appelle de l’éducation ...

Hehe le 15/01/2026 à 14:21
French connection a écrit le 15/01/2026 à 12h42

L'origine de ces blaireaux svp, histoire de bien montrer les bienfaits de la gauchisation de notre pauvre France

Des voleurs de cuivre, on se demande...

Ex Précisions le 15/01/2026 à 14:06

Pourquoi ghosté quand je dis que les gamins sont en formation ?
;-)

La preuve le 15/01/2026 à 13:53

L'hospitalité de Lyon (il y a même une adjointe pour ça à la mairie) est connue au delà des frontières de notre pays

C'est simplement le 15/01/2026 à 13:47

Pour apprendre aux gamins les conneries à ne pas reproduire, ça reste une forme d'éducation quelque part

Vivrelyon le 15/01/2026 à 12:59

Ne jamais laisser des enfants seuls dans une voiture, c est dangereux..😁...et passer a la caisse pour payer comme tout le monde c est bien aussi......l éducation par l exemplarité....ça nous promet une belle generation, surtout si les malfrats ne vont pas en prison ..

formation continue ou le 15/01/2026 à 12:50
Boris a écrit le 15/01/2026 à 12h03

Ces jeunes qui n'aident même pas c'est effectivement scandaleux.
Quoi qu'il en soit ce sera formateur pour eux, ils retiendront qu'il fallait faire différemment en faisant commettre le vol par des mineurs et tenir la voiture avec un conducteur, l'apprentissage c'est important.

deformation continue?

French connection le 15/01/2026 à 12:42

L'origine de ces blaireaux svp, histoire de bien montrer les bienfaits de la gauchisation de notre pauvre France

Anti gauchosphere le 15/01/2026 à 12:31

Encore des gulugulu, les bienfaits de l'Europe.....

EnVertEtContreTous le 15/01/2026 à 12:25

J'espère que la vignette Crit'Air du Scénic était autorisée à circuler.
En tout cas, merci à eux de lutter contre la surconsommation générée par ce type d'enseigne et d'aider au recyclage du cuivre.

la formation le 15/01/2026 à 12:21

Des voleurs de poules? comme dab 😉
Les gamins en phase d'apprentissage 😉

Boris le 15/01/2026 à 12:03

Ces jeunes qui n'aident même pas c'est effectivement scandaleux.
Quoi qu'il en soit ce sera formateur pour eux, ils retiendront qu'il fallait faire différemment en faisant commettre le vol par des mineurs et tenir la voiture avec un conducteur, l'apprentissage c'est important.

