Cambriolage dans un magasin Action à Lyon : trois interpellations et une découverte inquiétante dans un véhicule 

Alertés, des policiers sont intervenus au magasin Action situé au 66 allée d’Italie, où un vol par effraction était en cours.
Sur place, les forces de l’ordre ont surpris trois individus en train de dérober un chariot rempli de cartons provenant du magasin discount. Les suspects étaient en train de charger leur butin dans un Renault Scénic lorsque les policiers sont intervenus, précise Actu.fr. Ils ont été immédiatement interpellés.
Lors de la fouille du véhicule, les policiers ont également mis la main sur du cuivre, dont les occupants n’ont pas été en mesure de justifier l’origine.
Mais l’intervention a pris une tournure plus grave encore avec la découverte de deux enfants à l’intérieur du véhicule, alors que les trois adultes commettaient les faits. Les deux mineurs ont été pris en charge, tandis que les suspects ont été conduits au commissariat.
Les trois personnes interpellées ont été placées en garde à vue. Une enquête est en cours.
Le montant du préjudice s'élève à 3,22 €...
A 20h:Recuperer les barres de cuivre mises de coté avec Roro.
A 21 h: Recuperer les deux ptits à l hotel de Police Marius Berliet
A 22h : Passer faire les courses chez Action en rentrant.
Dans certaines communautés, ça s'appelle de l'éducation ...
Des voleurs de cuivre, on se demande...
Pourquoi ghosté quand je dis que les gamins sont en formation ?
L'hospitalité de Lyon (il y a même une adjointe pour ça à la mairie) est connue au delà des frontières de notre pays
Pour apprendre aux gamins les conneries à ne pas reproduire, ça reste une forme d'éducation quelque part
Ne jamais laisser des enfants seuls dans une voiture, c est dangereux..😁...et passer a la caisse pour payer comme tout le monde c est bien aussi......l éducation par l exemplarité....ça nous promet une belle generation, surtout si les malfrats ne vont pas en prison ..
deformation continue?
L'origine de ces blaireaux svp, histoire de bien montrer les bienfaits de la gauchisation de notre pauvre France
Encore des gulugulu, les bienfaits de l'Europe.....
J'espère que la vignette Crit'Air du Scénic était autorisée à circuler.
En tout cas, merci à eux de lutter contre la surconsommation générée par ce type d'enseigne et d'aider au recyclage du cuivre.
Des voleurs de poules? comme dab 😉
Les gamins en phase d'apprentissage 😉
Ces jeunes qui n'aident même pas c'est effectivement scandaleux.
Quoi qu'il en soit ce sera formateur pour eux, ils retiendront qu'il fallait faire différemment en faisant commettre le vol par des mineurs et tenir la voiture avec un conducteur, l'apprentissage c'est important.