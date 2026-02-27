Faits Divers

Déjections de rongeurs et moisissures : fermeture en urgence du magasin Action de Lyon 7e - LyonMag


Les clients venus faire de bonnes affaires n’ont trouvé qu’une porte close.

Jeudi 26 février, le magasin Action du quartier de Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon, a été fermé en urgence par décision du maire après un contrôle sanitaire jugé préoccupant.

Ouverte le 1er juin 2022 sur une surface de 1 380 m², à l’emplacement d’un ancien Casino, l’enseigne hollandaise spécialisée dans les produits à bas prix fait désormais l’objet d’un arrêté municipal. En cause : une série de manquements constatés par un agent assermenté du service communal d’hygiène et de santé.

Le rapport, affiché sur la devanture et long de quatre pages, énumère vingt infractions. Les services municipaux ont notamment constaté la présence massive de déjections de souris dans les locaux.

Ces traces ont été relevées dans l’espace de vente, en réserve et jusque dans les vestiaires. Plus inquiétant encore : des excréments de rongeurs ont été observés au contact direct de denrées alimentaires en libre-service, mais aussi sur des équipements destinés à entrer en contact avec les aliments, comme les rayonnages et les caisses plastiques de stockage.

Plusieurs emballages de produits alimentaires et manufacturés présentaient également des perforations et des traces de rongement. Le contrôle sanitaire a aussi mis en évidence un défaut de propreté général : salissures sous les rayons, débris alimentaires au sol, nettoyage difficile des zones de stockage en raison de caisses ouvertes.

Des traces d’humidité et de moisissures ont été signalées dans les locaux du personnel, notamment sur les murs et plafonds, y compris dans la salle de réunion. Les services d’hygiène pointent aussi l’absence de procédure hygiénique pour le lavage des mains et l’utilisation des équipements sanitaires.

Enfin, plusieurs éléments des locaux apparaissent détériorés, qu’il s’agisse de revêtements muraux, de piliers ou de dalles de faux plafond. Dans son arrêté, la Ville de Lyon estime que "la poursuite de l’activité commerciale dans les conditions actuelles constitue un danger pour la santé publique."

Le magasin ne pourra rouvrir qu’après la mise en œuvre de mesures correctives et un nouveau contrôle validant la conformité des installations.

avatar
lyon avec zemmour vite le 27/02/2026 à 16:25

Quel scandale , ce magasin action est parfaitement correct. Arretez d'emmerder les gens qui veulent faire des courses et les entreprises. Allez plutôt contrôler l'hygiène ds les points de deal

Signaler Répondre
avatar
en fait le 27/02/2026 à 16:24

vi vi la faune, la flore, tout ça quoi !!!

Signaler Répondre
avatar
Tatin le 27/02/2026 à 16:23

Qui est le bailleur ? Le bailleur est obligé de délivrer le local en bon état de réparation et de maintenir ce même état pendant toute la durée du bail. Cette obligation découle du droit commun du bail et du statut particulier des baux commerciaux Il doit réaliser toutes les réparations d’entretien et de gros entretien (art. 605 C‑C) ainsi que les grosses réparations (art. 606 C‑C) .
Les travaux de mise aux normes ou de conformité imposés par l’administration (sécurité, accessibilité, hygiène) sont également à la charge du bailleur .

Signaler Répondre
avatar
Au suivant du suivant le 27/02/2026 à 16:21
on peut le dire a écrit le 27/02/2026 à 14h44

En ce moment ça tombe !

Oui c'est vrai c'est comme les nouvelles taxes de l'état,et les augmentations des 12 mois de l'année.

Signaler Répondre
avatar
Mourir a bas prix le 27/02/2026 à 16:15

Ha bon il fait aussi l'alimentaire Action ?
Je savais pas sa craint

Signaler Répondre
avatar
Arthur le 27/02/2026 à 16:09
Viveleprivé a écrit le 27/02/2026 à 15h53

Depuis que les contrôles ont été privatisés et délégués à BUREAU VERITAS, ça bosse bien plus qu'avant dis donc !!!

Effectivement, on se demande bien ce qu'ils faisaient les inspecteurs avant que les contrôles soient privatisés ?

Signaler Répondre
avatar
Viveleprivé le 27/02/2026 à 15:53

Depuis que les contrôles ont été privatisés et délégués à BUREAU VERITAS, ça bosse bien plus qu'avant dis donc !!!

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 27/02/2026 à 15:45

C'est une chaine de magasins dirigée par des hollandais qui exploitent leur personnel, voir l'article de France Info du 23/02/2026 09:44.
Les personnel embourbé dans un état lamentable donc l'hygiène suit évidemment le mouvement.
S'il rouvre les inspecteurs peuvent revenir la semaine suivante ce sera les même problèmes...

Signaler Répondre
avatar
FOAD le 27/02/2026 à 15:10

Tu m'étonnes , c'est "no man's land" le coin

Signaler Répondre
avatar
on peut le dire le 27/02/2026 à 14:44

En ce moment ça tombe !

Signaler Répondre

