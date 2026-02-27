Déjections de rongeurs et moisissures : fermeture en urgence du magasin Action de Lyon 7e

Jeudi 26 février, le magasin Action du quartier de Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon, a été fermé en urgence par décision du maire après un contrôle sanitaire jugé préoccupant.

Ouverte le 1er juin 2022 sur une surface de 1 380 m², à l’emplacement d’un ancien Casino, l’enseigne hollandaise spécialisée dans les produits à bas prix fait désormais l’objet d’un arrêté municipal. En cause : une série de manquements constatés par un agent assermenté du service communal d’hygiène et de santé.

Le rapport, affiché sur la devanture et long de quatre pages, énumère vingt infractions. Les services municipaux ont notamment constaté la présence massive de déjections de souris dans les locaux.

Ces traces ont été relevées dans l’espace de vente, en réserve et jusque dans les vestiaires. Plus inquiétant encore : des excréments de rongeurs ont été observés au contact direct de denrées alimentaires en libre-service, mais aussi sur des équipements destinés à entrer en contact avec les aliments, comme les rayonnages et les caisses plastiques de stockage.

Plusieurs emballages de produits alimentaires et manufacturés présentaient également des perforations et des traces de rongement. Le contrôle sanitaire a aussi mis en évidence un défaut de propreté général : salissures sous les rayons, débris alimentaires au sol, nettoyage difficile des zones de stockage en raison de caisses ouvertes.

Des traces d’humidité et de moisissures ont été signalées dans les locaux du personnel, notamment sur les murs et plafonds, y compris dans la salle de réunion. Les services d’hygiène pointent aussi l’absence de procédure hygiénique pour le lavage des mains et l’utilisation des équipements sanitaires.

Enfin, plusieurs éléments des locaux apparaissent détériorés, qu’il s’agisse de revêtements muraux, de piliers ou de dalles de faux plafond. Dans son arrêté, la Ville de Lyon estime que "la poursuite de l’activité commerciale dans les conditions actuelles constitue un danger pour la santé publique."

Le magasin ne pourra rouvrir qu’après la mise en œuvre de mesures correctives et un nouveau contrôle validant la conformité des installations.