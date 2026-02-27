Municipales 2026 à Lyon : la justice confirme l’inéligibilité de Francis Lalanne

Par une décision du 26 février 2026, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours de Francis Lalanne contre le refus de la préfète du Rhône de délivrer un récépissé de déclaration de candidature à la liste qu’il souhaitait présenter dans le 8ᵉ arrondissement de Lyon pour les scrutins des 15 et 22 mars 2026.

La préfecture avait refusé l’enregistrement en raison de l’inéligibilité du candidat. Dans sa décision, la juridiction rappelle que "par une décision du 17 avril 2025 sur laquelle la préfète s’est fondée, le Conseil d’État a prononcé l’inéligibilité de M. Francis Lalanne pour une durée de dix-huit mois à compter de cette date."

Cette sanction rendait juridiquement impossible l’enregistrement de sa candidature.

Un argument jugé sans lien avec la décision contestée

Pour contester le refus préfectoral, Francis Lalanne soutenait que la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques concernant l’absence de dépôt d’un compte de campagne lors des élections européennes de juin 2024 ne lui avait "pas été régulièrement notifiée."

Mais le tribunal administratif estime que cet argument ne pouvait prospérer. Les juges relèvent en effet que "le refus d’enregistrement de candidature contestée n’est pas fondé sur cette décision, mais sur celle du Conseil d’État prononçant son inéligibilité."

Conséquence directe : "M. Francis Lalanne a présenté un argument sans rapport avec le motif de la décision dont il a demandé l’annulation", ce qui "ne permet pas de mettre en cause sa légalité."

Le tribunal a donc décidé de rejeter la requête.

Quelques jours auparavant, lors d’une conférence de presse organisée le 13 février, Francis Lalanne dénonçait "une erreur de l’administration" et affirmait : "Je suis éligible", qualifiant les informations relayées de "fake news."

Il annonçait alors maintenir sa candidature à la mairie du 8ᵉ arrondissement, à la mairie centrale et à la Métropole de Lyon sous l’étiquette du mouvement d'extrême droite Spartacus. La décision du tribunal administratif vient désormais clore juridiquement la contestation concernant l’enregistrement de sa candidature à Lyon.