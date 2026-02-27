Lyon : feu vert préfectoral pour transformer la rive droite du Rhône

Nouvelle étape décisive pour le vaste projet de réaménagement de la rive droite du Rhône à Lyon. La préfète du Rhône Fabienne Buccio a délivré l’autorisation environnementale attendue par la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon, validant ainsi la dernière phase administrative avant le démarrage des travaux.
Cette autorisation concerne la première tranche du chantier, située entre le pont Wilson et la passerelle du collège. Elle conclut deux années d’études et d’échanges avec les services de l’État, portant notamment sur la biodiversité, la qualité de l’air et les mobilités.
La procédure a intégré une étude d’impact, incluant des études de mobilité validées par les services de l’État, et a donné lieu à une enquête publique en juin et juillet derniers.
Dans son arrêté, la préfète estime que le projet répond "à des raisons impératives d’intérêt public majeur", pointant les "nombreux dysfonctionnements" actuels de l’axe : inconfort et insécurité des cheminements piétons et cyclables, perte du lien avec le Rhône, altération du patrimoine arboré et prédominance d’une circulation automobile à caractère quasi-autoroutier, générant bruit et pollution.
Le texte met également en avant le rôle des futurs espaces verts, appelés à améliorer le cadre de vie, à lutter contre les îlots de chaleur urbains et à favoriser la biodiversité et les connexions écologiques.
Lancé en 2021 par Grégory Doucet et Bruno Bernard, le projet Rive Droite prévoit le réaménagement de 2,5 kilomètres de quais, entre le pont de Lattre de Tassigny et le pont Gallieni.
Seulement trois voies de circulation automobile seraient maintenues pour l’accès à la Presqu’île, pour permettre de planter plus de 1000 arbres et la création d’aires ludiques et de terrasses.
Avec ce feu vert préfectoral, la Métropole de Lyon peut désormais programmer le lancement concret du chantier. A condition que les écologistes restent aux manettes en mars prochain.
Lors du débat, un point sur lequel s’accordaient les 3 candidats SAUF Doucet :Signaler Répondre
-arrêter les travaux
-apaiser la ville
-arrêter de bunkeriser la presqu’ile, poumon economique et touristique de la ville
-arreter d’exclure les plus pauvres.
Meme la future alliée lfiste de Doucet a appelé à assouplir la ZTL.
Voici comment les écolos écoutent les salariés, en replongeant dans des travaux sans fin et en expulsant les gens du centre ville
pour nos finances ...Signaler Répondre
Il ne restera bientôt que des nantis et des pauvres dans la Métropole.Signaler Répondre
Les écolos n'aiment pas les pauvres.
Cool ça va être encore le boxon pendant des années avec les travaux...Signaler Répondre
Vous en aviez marre des travaux ?Signaler Répondre
Eh bien c'est reparti pour un tour !
Excellente nouvelle !!Signaler Répondre
C'est un beau projet.Signaler Répondre
Et on vous a effectivement menti en prétendant l'absence d'études d'impact : Elles existent bien.
Tout comme on vous (on nous) ment encore en disant qu'un tunnel entre Valvert et Saint Fons permettrait de récupérer 45 hectares pour créer des espaces verts à la Confluence.
A moins que ce ne soit de "petits hectares de 500 mètres carrés", et non des hectares normaux de 10 000 m2 comme on nous l'a appris à l'école primaire.
Au lieu de toujours bêtement vouloir nuire à l'automobile.Signaler Répondre
Toujours la même erreur fondamentale de diagnostic...
On croit oeuvrer pour les piétons et les habitants, mais le déni global sur la sécurité les laisse à la merci de la délinquance et même de la criminalité souvent désormais.
Tout en rendant l'accès à la ville pour les gens des extérieurs toujours plus difficile.
Mais comment peut-on s'entêter avec une telle obstination dans des erreurs aussi caricaturales et notoires maintenant, et détruire à petit feu la vie dans Lyon...
Véronique et Jean Michel sont vraiment de grand visionnaires!Signaler Répondre
"Sortir de belles images on sait tous le faire. Vous ne pouvez pas aller vers la population avec ce type de projet sans avoir fait d'études d'impact", a aussi dénoncé Véronique Sarselli, candidate Grand Coeur Lyonnais aux élections métropolitaines. "C'est de la poudre aux yeux, un projet qui arrive comme par enchantement en fin de mandat alors que rien n'a été préparé", a appuyé Jean-Michel Aulas.