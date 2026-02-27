Lyon : feu vert préfectoral pour transformer la rive droite du Rhône

Nouvelle étape décisive pour le vaste projet de réaménagement de la rive droite du Rhône à Lyon. La préfète du Rhône Fabienne Buccio a délivré l’autorisation environnementale attendue par la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon, validant ainsi la dernière phase administrative avant le démarrage des travaux.

Cette autorisation concerne la première tranche du chantier, située entre le pont Wilson et la passerelle du collège. Elle conclut deux années d’études et d’échanges avec les services de l’État, portant notamment sur la biodiversité, la qualité de l’air et les mobilités.

La procédure a intégré une étude d’impact, incluant des études de mobilité validées par les services de l’État, et a donné lieu à une enquête publique en juin et juillet derniers.

Dans son arrêté, la préfète estime que le projet répond "à des raisons impératives d’intérêt public majeur", pointant les "nombreux dysfonctionnements" actuels de l’axe : inconfort et insécurité des cheminements piétons et cyclables, perte du lien avec le Rhône, altération du patrimoine arboré et prédominance d’une circulation automobile à caractère quasi-autoroutier, générant bruit et pollution.

Le texte met également en avant le rôle des futurs espaces verts, appelés à améliorer le cadre de vie, à lutter contre les îlots de chaleur urbains et à favoriser la biodiversité et les connexions écologiques.

Lancé en 2021 par Grégory Doucet et Bruno Bernard, le projet Rive Droite prévoit le réaménagement de 2,5 kilomètres de quais, entre le pont de Lattre de Tassigny et le pont Gallieni.

Seulement trois voies de circulation automobile seraient maintenues pour l’accès à la Presqu’île, pour permettre de planter plus de 1000 arbres et la création d’aires ludiques et de terrasses.

Avec ce feu vert préfectoral, la Métropole de Lyon peut désormais programmer le lancement concret du chantier. A condition que les écologistes restent aux manettes en mars prochain.