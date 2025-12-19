Lyon Politiques

Lyon Politiques : Rive Droite et Gauche, fake news et année 2025 - 19/12/25

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise.

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli, l'élu de Vénissieux Farid Ben Moussa et le communicant Damien Gouy-Perret interviennent sur les sujets suivants :

- Plan fraîcheur de Jean-Michel Aulas : la réponse pro-bagnole à Rive Droite ?
- Accusations de fake news dans tous les sens : les candidats appauvrissent-ils le débat ?
- Le fait de l'année 2025 ?

00:00 Introduction/Sommaire
00:39 Rive Droite / Rive Gauche
17:55 Fake news
32:41 Rétrospective 2025

Tags :

Lyon Politiques

municipales 2026 à Lyon

rive droite

Jean-Michel Aulas

Grégory Doucet

Bruno Bernard

Véronique Sarselli

