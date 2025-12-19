Lyon Politiques : Rive Droite et Gauche, fake news et année 2025 - 19/12/25

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli, l'élu de Vénissieux Farid Ben Moussa et le communicant Damien Gouy-Perret interviennent sur les sujets suivants :

- Plan fraîcheur de Jean-Michel Aulas : la réponse pro-bagnole à Rive Droite ?

- Accusations de fake news dans tous les sens : les candidats appauvrissent-ils le débat ?

- Le fait de l'année 2025 ?

Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.

00:00 Introduction/Sommaire

00:39 Rive Droite / Rive Gauche

17:55 Fake news

32:41 Rétrospective 2025