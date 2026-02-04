Politique

Anticiper plutôt que subir : la feuille de route climatique de Bruno Bernard pour la Métropole de Lyon

Anticiper plutôt que subir : la feuille de route climatique de Bruno Bernard pour la Métropole de Lyon
Anticiper plutôt que subir : la feuille de route climatique de Bruno Bernard pour la Métropole de Lyon - LyonMag

On n'avait pas trop parlé d'écologie dans cette campagne des élections métropolitaines. Comme si le sujet, central en 2020, était devenu toxique après un mandat compliqué pour les écologistes lyonnais.

Ce mercredi 4 février, la majorité sortante conduite par Bruno Bernard se saisit du sujet et dévoile des propositions centrées sur la protection de l’eau, de la santé et du climat. Afin de fixer un cap à l’horizon 2050.

Selon le président, la Métropole de Lyon doit privilégier l’anticipation plutôt que la gestion de l’urgence face aux crises climatiques, sanitaires et énergétiques. Trois axes structurent cette feuille de route : agir à la source contre les pollutions, adapter le territoire au réchauffement climatique et renforcer la souveraineté énergétique et alimentaire du territoire.

Premier pilier mis en avant : l’eau potable. La majorité rappelle le retour en régie publique de la gestion de l’eau depuis 2023, présenté comme un levier de transparence, de justice sociale et de protection de la ressource. Mais face à la vulnérabilité actuelle du système lyonnais, encore très dépendant du fleuve Rhône, l'union de la gauche annonce une diversification des sources avec la modernisation de l’usine de la Pape et un prélèvement complémentaire sur la Saône.

La lutte contre les pesticides, les micropolluants et les PFAS constitue aussi un axe central. L’objectif affiché est le "zéro pesticide" à l’échelle métropolitaine, avec un renforcement des contrôles industriels, des actions judiciaires fondées sur le principe pollueur-payeur et un appui accru à l’agriculture biologique dans les zones de captage.

Qualité de l’air : des résultats revendiqués, un débat relancé

Sur la pollution atmosphérique, le document revendique des résultats qualifiés d’"historiques" : baisse de 22% des oxydes d’azote depuis 2019, diminution des particules fines et absence de dépassement réglementaire du NO2 en 2024 sur le territoire métropolitain.

Pour la suite, l’exécutif propose la création d’une Convention métropolitaine de la qualité de l’air, composée d’habitants tirés au sort et appuyée par des experts indépendants. Cette instance aurait notamment vocation à éclairer les décisions à venir sur la Zone à faibles émissions (ZFE), dans un contexte de débat politique très clivé.

Face à l’intensification des vagues de chaleur, la majorité sortante défend un Plan fraîcheur métropolitain. Celui-ci repose sur plusieurs leviers : végétalisation massive (300 000 arbres et arbustes annoncés d’ici la fin du mandat), désimperméabilisation des sols, développement de réseaux de froid urbains et création d’un "climatiseur naturel" à l’Est lyonnais sur plus de 1000 hectares.

Dernier axe structurant : la transition énergétique et agricole. La Métropole revendique près d’un milliard d’euros d’investissements depuis 2020 dans les énergies renouvelables et annonce un nouveau programme photovoltaïque sur 25 sites publics entre 2026 et 2028, ainsi que la construction d’un méthaniseur à Pierre-Bénite pour produire du biométhane.

Sur le logement, la rénovation énergétique et l’extension des réseaux de chaleur sont présentées comme un "bouclier" contre la hausse des factures. En parallèle, la protection des terres agricoles est mise en avant, avec une augmentation de 41% des surfaces protégées depuis 2020 et l’objectif affiché de renforcer une agriculture biologique locale, notamment pour l’approvisionnement des cantines scolaires.

Tags :

Bruno Bernard

métropolitaines 2026

18 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
GLOUGLOU 1er le 04/02/2026 à 18:49
Romi a écrit le 04/02/2026 à 16h37

Vous ne voulez vraiment pas comprendre que la création de zones boisées et végétalisees vise à réduire l’effet local des canicules (là où nous vivons et subissons) qui résultent d’un réchauffement global du climat ?

Et vous ferez quoi quand vos arbres seront morts de soif ! vous ne traitez pas le fond du problème qui est la réduction drastique des plus gros émetteurs de GES. Mettre un pansement sur un abcès ne soigne pas.

Signaler Répondre
avatar
l'aube blanche le 04/02/2026 à 18:07

Le terme ZFE me met hors de mois, donc a fuera BB et ses sbires

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 04/02/2026 à 17:36

Tout ce qu'il annonce c'est tout ce qu'il aurait dû faire pendant son mandat, avec ses potes.
Ils se sont cantonnés aux pistes cyclables, en oubliant les TCL avec les pannes quotidiennes et l'augmentation vertigineuse des prix...
Les chiffres sur la pollution il y a eu plusieurs organismes qui l'ont contredit quand même.
Adieu Mr Bernard, et son tonton parachuté.

Signaler Répondre
avatar
Alcofribas Nasier le 04/02/2026 à 17:35

La seule "feuille de route" qui m'intéressera sera celle qui le mettra sur le caillouteux chemin de Tatahouine.
Ceci étant, le passage de ces jocrisses aura discrédité pour vingt ans toute démarche d'esprit réellement écologique. Il eût fallu procéder avec intelligence et sensibilité. Mais un adage rappelle qu'à l'impossible, nul n'est tenu.

Signaler Répondre
avatar
AntiKons.onnes le 04/02/2026 à 17:16
la région? a écrit le 04/02/2026 à 16h17

lui c 'est la métropole , ne confondons pas tout comme un vulgaire Aulas.

Grosse erreur de ma part, bernard c'est la métropole.
La région c'est Monsieur Wauquiez et notre futur maire Monsieur Aulas 💕
Méa Culpa

Signaler Répondre
avatar
le gone de Lyon le 04/02/2026 à 16:57

Mr Bernard ca sert à rien votre programme on en peux plus de votre politique ! Lyon c’est refermee sur elle même !

Signaler Répondre
avatar
Romi le 04/02/2026 à 16:37
GLOUGLOU 1er a écrit le 04/02/2026 à 16h09

La décroissance des émissions polluantes n'est pas du fait des actions de ce mandat.
Vous l'avez même ralentie !
Maintenant que les seuils de pollution sont maintenant en dessous des seuils réglementaires,., vous pouvez arrêter la ZFE, cette mesure qui a créé une fracture et une exclusion sociale.
Quand à vos arbres c'est joli mais la température estivale n'est pas diminué car le problème est mondiale . allez donc plutôt tapez sur la tête de vos homologues allemands

Vous ne voulez vraiment pas comprendre que la création de zones boisées et végétalisees vise à réduire l’effet local des canicules (là où nous vivons et subissons) qui résultent d’un réchauffement global du climat ?

Signaler Répondre
avatar
Romi le 04/02/2026 à 16:34
AntiKonne.s.on.ons a écrit le 04/02/2026 à 16h04

Sinon pour les problèmes de la région, il cmpte faire quoi ?
Parce qu'il n'a pas fait grand chose jusqu'à présent...

Il faut demander à la Région. Pour le moment c’est plutôt l’inaction climatique.

Signaler Répondre
avatar
Aucun rapport le 04/02/2026 à 16:32

En tout cas, on a bien subit ces dernières années.

Signaler Répondre
avatar
judicieux le 04/02/2026 à 16:24

conseil de Nono : 'Anticiper plutôt que subir ' ; nous allons le suivre a la lettre ; plutot que subir un deuxième mandat qui sera sans doutes aussi désastreux que le premier , anticipons ; adieu Nono

Signaler Répondre
avatar
ordrejuste le 04/02/2026 à 16:24

Il a eu 6 années pour lutter contre les microplastiques et il n'a rien fait.

Signaler Répondre
avatar
Bien affirmative le 04/02/2026 à 16:20
lauredelyon a écrit le 04/02/2026 à 15h48

A-t-il anticipé son éviction par les urnes?
Sa boule de cristal (bio du Pérou) n'a pas l'air de fonctionner

les grands lyonnais auraient le mauvais gout de choisir Sarcelli . j 'en doute

Signaler Répondre
avatar
Anti gauchosphere le 04/02/2026 à 16:17

Faites un geste pour l'écologie, virez les écolos et leurs amis de la gauchosphere !

Signaler Répondre
avatar
la région? le 04/02/2026 à 16:17
AntiKonne.s.on.ons a écrit le 04/02/2026 à 16h04

Sinon pour les problèmes de la région, il cmpte faire quoi ?
Parce qu'il n'a pas fait grand chose jusqu'à présent...

lui c 'est la métropole , ne confondons pas tout comme un vulgaire Aulas.

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1er le 04/02/2026 à 16:09

La décroissance des émissions polluantes n'est pas du fait des actions de ce mandat.
Vous l'avez même ralentie !
Maintenant que les seuils de pollution sont maintenant en dessous des seuils réglementaires,., vous pouvez arrêter la ZFE, cette mesure qui a créé une fracture et une exclusion sociale.
Quand à vos arbres c'est joli mais la température estivale n'est pas diminué car le problème est mondiale . allez donc plutôt tapez sur la tête de vos homologues allemands

Signaler Répondre
avatar
AntiKonne.s.on.ons le 04/02/2026 à 16:04

Sinon pour les problèmes de la région, il cmpte faire quoi ?
Parce qu'il n'a pas fait grand chose jusqu'à présent...

Signaler Répondre
avatar
lauredelyon le 04/02/2026 à 15:48

A-t-il anticipé son éviction par les urnes?
Sa boule de cristal (bio du Pérou) n'a pas l'air de fonctionner

Signaler Répondre
avatar
Amusé le 04/02/2026 à 15:45

Ils ont eu 6 longues années pour s'occuper de cela.

Mais non, la priorité, c'étaient les pistes cyclables à 500 millions d'euros, la chasse à la bagnole.

Leur tour est passé.

Qu'ils dégagent !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.