Lyon : 9 blessés dans une collision spectaculaire entre deux bus TCL et plusieurs voitures

Un spectaculaire accident de la circulation s’est produit ce mercredi vers 13h15 dans le quartier de la Croix-Rousse, à Lyon.

Deux bus du réseau TCL et sept autres véhicules ont été impliqués dans une collision en série montée des Esses, à proximité du boulevard de la Croix-Rousse.

Selon les premiers éléments, un bus a percuté l’arrière d’un second véhicule de transport en commun qui le précédait. Le choc a fortement endommagé le pare-brise du bus suiveur. Dans la chaîne d’accidents, un utilitaire ancien s’est retrouvé coincé de biais après avoir été compressé entre le bus accidenté et une voiture légère.

Le bilan fait état de neuf blessés légers, dont trois mineurs, principalement parmi les passagers des bus. Une dizaine d'autres personnes ont été impactées sans nécessiter de prise en charge hospitalière.

Un important dispositif de secours a été déployé : 27 sapeurs-pompiers et 12 engins sont intervenus aux côtés du Samu, de la police municipale et de la police nationale. Les dépistages d’alcool et de stupéfiants réalisés sur les conducteurs se sont révélés négatifs.

Les circonstances précises du carambolage restent à déterminer par les forces de l’ordre. L’accident a perturbé la circulation des lignes de bus du secteur, avec des déviations temporaires.