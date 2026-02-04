Lyon : 9 blessés dans une collision spectaculaire entre deux bus TCL et plusieurs voitures

Un spectaculaire accident de la circulation s’est produit ce mercredi vers 13h15 dans le quartier de la Croix-Rousse, à Lyon.
Deux bus du réseau TCL et sept autres véhicules ont été impliqués dans une collision en série montée des Esses, à proximité du boulevard de la Croix-Rousse.
Selon les premiers éléments, un bus a percuté l’arrière d’un second véhicule de transport en commun qui le précédait. Le choc a fortement endommagé le pare-brise du bus suiveur. Dans la chaîne d’accidents, un utilitaire ancien s’est retrouvé coincé de biais après avoir été compressé entre le bus accidenté et une voiture légère.
Le bilan fait état de neuf blessés légers, dont trois mineurs, principalement parmi les passagers des bus. Une dizaine d'autres personnes ont été impactées sans nécessiter de prise en charge hospitalière.
Un important dispositif de secours a été déployé : 27 sapeurs-pompiers et 12 engins sont intervenus aux côtés du Samu, de la police municipale et de la police nationale. Les dépistages d’alcool et de stupéfiants réalisés sur les conducteurs se sont révélés négatifs.
Les circonstances précises du carambolage restent à déterminer par les forces de l’ordre. L’accident a perturbé la circulation des lignes de bus du secteur, avec des déviations temporaires.
#lyon #croixrousse accident de bus sur les coups de 13h30 au niveau de l’arrêt Clos-Jouve, 2 bus TCL 2 et 45 entrés en collision + autres véhicules accidentés. @TCL_SYTRAL @actufr_lyon minimum 15 blessés dans l’accident pic.twitter.com/Px5GMB2kGV— Louack dans le 69 (@astralangel08) February 4, 2026
Faut reconnaître qu’ils transportent souvent des malades 🤣😂Signaler Répondre
résustatss des tests alcoolémie et différents stupéfiantsSignaler Répondre
les usagers doivent savoir
Qul y a deux montées/descentes d'escaliers dans les esses, faudrait vraiment être con pour suivre les voies pour les voitures et bus à pieds..Signaler Répondre
C'est un scandale ces bus! Je demande l'arrêt pur et simple de toutes les lignes de bus de Lyon pendant 30 jours le temps de tirer au clair cette affaire et d'attribuer les voix de bus aux honnêtes automobilistes car c'est pas possible. On ne peut pas continuer ainsi avec des danger aussi permanent pour la population que représentent en globalité les TCL et en particulier les bus et les tramways. C'est très très dangereuxSignaler Répondre
Parce que vous croyez que les conducteurs des voitures, eux, respectaient les distances de sécurité, alors expliquez moi comment ils se sont aussi percutés les uns les autres ?Signaler Répondre
Surement au tel!!!!Signaler Répondre
Les conducteurs de bus qui vont à fond et qui ne respectent pas les distances de sécurité comme c'est le cas dans cette descente, heureusement qu'il n'y avait personne qui traversait en bas...Signaler Répondre