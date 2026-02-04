Près de Lyon : il jette son canapé sur un parking sous une caméra, la mairie lui inflige une grosse amende

Un homme a décidé d'abandonner un canapé sur le parking des Prés à Couzon-au-mont-d'Or plutôt qu'à la déchetterie. Une bien mauvaise idée puisqu'il semblait ignorer que depuis bientôt 10 ans, la mairie a fait installer des caméras de vidéosurveillance pour empêcher justement ce type d'actes.
Filmé en flagrant délit, le contrevenant a été facilement identifié, d'autant que sa plaque d'immatriculation avait pu être relevé grâce aux images.
Cet habitant de la commune voisine de Saint-Romain-au-mont-d'Or va donc recevoir une amende XXL infligée par la municipalité de Couzon : 1500 euros.
Il n'y a pas d'amende salée de la part de la Mairie, il y a juste pour une fois, APPLICATION de la loi. Miracle des miracles !!!Signaler Répondre
Voilà ce que dit la loi :
"L’ abandon de déchets sur le terrain d’autrui ou sur la voie publique est une pratique prohibée par l’article 84 du règlement sanitaire départemental qui interdit tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit. Cette infraction est réprimée selon des dispositions figurant au
code pénal (articles R.632-1, R.635-8 et R.644-2) ; dans le cas où les déchets sont apportés à l’aide d’un véhicule le contrevenant est ainsi passible d’une amende de 5ème classe (1 500 euros) augmentée de la confiscation du véhicule."
Dans beaucoup de villes, c'est la mairie qui ramasse les encombrants! Donc c'est nous qui payons! Les incivilités sont partout!Signaler Répondre
Donc c'est très bien de faire payer les contrevenants!
1500 euros c est vraiment une blague !Signaler Répondre
Pour amortir le prix et l entretien de la camera j aurai plutot pensé a 5000 euros et sa photo affichée .
Ah ben non c est illégal , il faut pas le traumatiser ...
toujours pareil !Signaler Répondre
Ha ben mince, elle existe déjà !Signaler Répondre
https://www.grandlyon.com/mes-services-au-quotidien/gerer-ses-dechets/prendre-rendez-vous-pour-la-collecte-des-encombrants
Absolument pas tu va sur le site de la métropole hop rdv y viennent gratuit j'ai fait virer mon matelas et canapé en deux deux hop plus rienSignaler Répondre
Il y a quelques années la mairie mettait à disposition des habitants, plusieurs fois par an, des bennes pour permettre d'évacuer les encombrants. Peut être faudrait il réactiver cette disposition?Signaler Répondre
sans oublier ceux qui de nuit balancent leurs encombrants dans les sous sols des garages des immeubles et ils sont nombreux.Signaler Répondre
idem à la croix rousse. la flemme d’aller à la déchèterie, certains se permettent de poser leurs meubles dont ils ne bêlent plus à même le sol sur les trottoirs….Signaler Répondre
c'est vrai que si cet homme a une voiture,il aurait pu emmener son canapé à la déchetterie.Il a la flemme de le transporter plus loin en voiture.A villeurbanne,on voit parfois des meubles et des canapés contre le mur des maisons,car les propriétaires de ces meubles n'ont pas de véhicules pour les emmener à la déchetterie.Mais il existe des entreprises qui viennent chercher les emcombrants mais il faut payer.Signaler Répondre
ce monsieur ne connaît pas les déchetterie???? pollueur =1500e d amendeSignaler Répondre