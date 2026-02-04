Près de Lyon : il jette son canapé sur un parking sous une caméra, la mairie lui inflige une grosse amende

Un homme a décidé d'abandonner un canapé sur le parking des Prés à Couzon-au-mont-d'Or plutôt qu'à la déchetterie. Une bien mauvaise idée puisqu'il semblait ignorer que depuis bientôt 10 ans, la mairie a fait installer des caméras de vidéosurveillance pour empêcher justement ce type d'actes.

Filmé en flagrant délit, le contrevenant a été facilement identifié, d'autant que sa plaque d'immatriculation avait pu être relevé grâce aux images.

Cet habitant de la commune voisine de Saint-Romain-au-mont-d'Or va donc recevoir une amende XXL infligée par la municipalité de Couzon : 1500 euros.