Refus d’obtempérer près de Lyon : une Audi finit dans un fossé, un kilo de drogue saisi

Les faits se sont produits lundi 2 février, aux alentours de 2h du matin. Cette nuit-là, an équipage de police tente de contrôler une Audi A1 circulant rue de la République à Meyzieu, avec deux hommes à bord. Le conducteur refuse de s’arrêter et prend aussitôt la fuite.

La poursuite s’engage, l'équipage déjà enaggé est rapidement appuyée par la Brigade anti-criminalité (BAC), précise le Progrès. Le véhicule multiplie les manœuvres dangereuses pour tenter de semer les forces de l’ordre. La course s’achève finalement à la pointe sud du lac de Fréminville, sur la commune de Charvieu-Chavagnieu, après une quinzaine de kilomètres parcourus.

Engagée à vive allure dans un champ, l’Audi A1 échappe au contrôle de son conducteur et bascule dans un fossé. Le chauffeur est immédiatement interpellé, malgré une tentative de rébellion. Il reconnaît ensuite avoir consommé des stupéfiants.

Le passager tente quant à lui de prendre la fuite à pied, sans succès. Lors de son interpellation, les policiers découvrent environ 1 000 euros en liquide sur lui. Le sac en papier qu’il avait emporté est retrouvé non loin : il contenait 1 kg de résine de cannabis, 100 g d’herbe et 50 g de cocaïne.

Âgés de 25 et 30 ans, les deux suspects, domiciliés à Tignieu-Jameyzieu, ont été placés en garde à vue. Ils sont poursuivis pour refus d’obtempérer, rébellion, conduite sous stupéfiants et détention de produits stupéfiants.