Faits Divers

En fuite sous alcool et stupéfiants, il percute les gendarmes à Saint-Genis-Laval

Un refus d’obtempérer a failli se transformer en accident grave dans le Rhône.

Dans la nuit du 17 au 18 août 2025, les gendarmes de la brigade de Brignais sont appelés pour des menaces impliquant "un individu potentiellement porteur d'une arme blanche" sur la commune de Saint-Genis-Laval.

À leur arrivée, plusieurs individus prennent la fuite à bord d’un véhicule. La description est immédiatement diffusée sur les ondes radio des forces de l'ordre. Très vite, le Peloton de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie (PSIG) de Givors se rapproche pour prêter main forte. C’est à ce moment qu’ils croisent un véhicule correspondant au signalement.

Ce dernier percute alors les gendarmes. Le conducteur, alcoolisé et sous l’influence de stupéfiants, perd le contrôle dans un virage et se retrouve en face-à-face avec les forces de l’ordre.

Interpellé immédiatement, il est placé en garde à vue pour "refus d’obtempérer ainsi que plusieurs délits routiers." Présenté à la justice, il a été placé sous contrôle judiciaire strict, avec interdiction de conduire et obligation de se présenter périodiquement en gendarmerie. "Son jugement définitif interviendra dans quelques semaines," précisent les militaires. 

Quant aux gendarmes percutés, ils n’ont heureusement été que "légèrement blessés."

refus d'obtempérer

Marc72 le 25/08/2025 à 13:02

"il a été placé sous contrôle judiciaire strict" en la France de Macron et LFI cela veut dire quoi exactement ?

ouf! le 25/08/2025 à 13:01

nous écoutons ce que décide la Justice: c’est à vous de faire votre travail. Parlez.

bullit le 25/08/2025 à 12:39

Sursis sérieux et c’est cette solution qui fonctionne franchement justice de merde à la rate directement tueurs en voiture

kiki de madrid le 25/08/2025 à 12:19

Les policiers ont mis en danger ce petit ange. J'ai mal à ma France.

Et encore le 25/08/2025 à 12:04
Jesaistout a écrit le 25/08/2025 à 10h39

Et vous pensez qu'en attendant son jugement cet homme va arrêter de boire, de prendre des stupéfiants et de conduire sous l'emprise de l'alcool et de la drogue ?
Si il tue quelqu'un "en attendant" qui sera responsable ?

Faudrait qu'il fauche un juge, un procureur pour être "inquiété"

121212121212 le 25/08/2025 à 11:43

Il peut donc tranquillement continuer à boire et à se droguer... Jusqu'à ce qu'il se tue sur la route, ou tue quelqu'un, ou fauche un gendarme...

Ralbol le 25/08/2025 à 11:35

Prison direct pour ces pourritures et travail obligatoire pour payer leurs repas

Appréhension le 25/08/2025 à 11:29

« Tout va bien quand je conduis, mais j’ai toujours cette peur de croiser un fou furieux en sens inverse… On vit à une époque où même sur la route, il faut redouter l’imprudence des autres. »

Justice mon c... le 25/08/2025 à 11:17

Et pourquoi il doit être jugé, pourquoi pas prison direct et amende dissuasive. Tant qu'il ne paie pas, il reste derrière les barreaux.

Une chance pour la France le 25/08/2025 à 11:13

Mozart joue du pipeau et les racailles font la loi.

Et les abrutis ne comprennent pas.

Jesaistout le 25/08/2025 à 10:39

Et vous pensez qu'en attendant son jugement cet homme va arrêter de boire, de prendre des stupéfiants et de conduire sous l'emprise de l'alcool et de la drogue ?
Si il tue quelqu'un "en attendant" qui sera responsable ?

