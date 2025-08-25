En fuite sous alcool et stupéfiants, il percute les gendarmes à Saint-Genis-Laval

Dans la nuit du 17 au 18 août 2025, les gendarmes de la brigade de Brignais sont appelés pour des menaces impliquant "un individu potentiellement porteur d'une arme blanche" sur la commune de Saint-Genis-Laval.

À leur arrivée, plusieurs individus prennent la fuite à bord d’un véhicule. La description est immédiatement diffusée sur les ondes radio des forces de l'ordre. Très vite, le Peloton de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie (PSIG) de Givors se rapproche pour prêter main forte. C’est à ce moment qu’ils croisent un véhicule correspondant au signalement.

Ce dernier percute alors les gendarmes. Le conducteur, alcoolisé et sous l’influence de stupéfiants, perd le contrôle dans un virage et se retrouve en face-à-face avec les forces de l’ordre.

Interpellé immédiatement, il est placé en garde à vue pour "refus d’obtempérer ainsi que plusieurs délits routiers." Présenté à la justice, il a été placé sous contrôle judiciaire strict, avec interdiction de conduire et obligation de se présenter périodiquement en gendarmerie. "Son jugement définitif interviendra dans quelques semaines," précisent les militaires.

Quant aux gendarmes percutés, ils n’ont heureusement été que "légèrement blessés."