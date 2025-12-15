Attentat à Sydney : Bruno Bernard rend hommage aux victimes en ouverture du conseil métropolitain

Dans son allocution, Bruno Bernard a évoqué les victimes, parmi lesquelles Alex Kleytman, survivant de la Shoah, ainsi qu’un Français de 27 ans, Dan Alkayam. "Nos pensées les plus profondes vont à leurs familles, à leurs proches et à toutes celles et ceux dont la vie a été bouleversée par cet acte de haine insensé", a-t-il déclaré devant l’assemblée.

Le président de la Métropole a souligné que cet attentat rappelle que "l’antisémitisme n’appartient pas au passé" et qu’il "continue de tuer, de terroriser et de fracturer nos sociétés". Il a insisté sur le fait que "rien ne peut justifier la haine ciblant des femmes et des hommes pour ce qu’ils sont, pour leur foi, leur origine ou leur identité réelle ou supposée".

Réaffirmant l’engagement de la collectivité, il a rappelé que "l’antisémitisme, comme toutes les formes de racisme, est une atteinte directe à la dignité humaine et aux valeurs fondamentales de nos démocraties", appelant à une responsabilité collective face à ces violences.

En conclusion de son intervention, le président de la Métropole de Lyon a proposé à l’ensemble des élus et des personnes présentes une minute de silence, "en mémoire aux victimes", afin de marquer la solidarité de l’institution avec la communauté juive, à Sydney comme partout dans le monde.