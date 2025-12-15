Politique

Attentat à Sydney : Bruno Bernard rend hommage aux victimes en ouverture du conseil métropolitain

Le président de la Métropole de Lyon a ouvert le conseil métropolitain de lundi par une intervention solennelle, en réaction à l’attentat survenu à Sydney, qui a fait 15 morts lors d’un rassemblement de personnes de confession juive célébrant la première soirée de Hanoukkah.

Dans son allocution, Bruno Bernard a évoqué les victimes, parmi lesquelles Alex Kleytman, survivant de la Shoah, ainsi qu’un Français de 27 ans, Dan Alkayam. "Nos pensées les plus profondes vont à leurs familles, à leurs proches et à toutes celles et ceux dont la vie a été bouleversée par cet acte de haine insensé", a-t-il déclaré devant l’assemblée.

Le président de la Métropole a souligné que cet attentat rappelle que "l’antisémitisme n’appartient pas au passé" et qu’il "continue de tuer, de terroriser et de fracturer nos sociétés". Il a insisté sur le fait que "rien ne peut justifier la haine ciblant des femmes et des hommes pour ce qu’ils sont, pour leur foi, leur origine ou leur identité réelle ou supposée".

Réaffirmant l’engagement de la collectivité, il a rappelé que "l’antisémitisme, comme toutes les formes de racisme, est une atteinte directe à la dignité humaine et aux valeurs fondamentales de nos démocraties", appelant à une responsabilité collective face à ces violences.

En conclusion de son intervention, le président de la Métropole de Lyon a proposé à l’ensemble des élus et des personnes présentes une minute de silence, "en mémoire aux victimes", afin de marquer la solidarité de l’institution avec la communauté juive, à Sydney comme partout dans le monde.

avatar
c'est incoyable le 15/12/2025 à 13:19

Ils se remettent tous dans le sens du vent ! c'est vraiment le bal des faux culs !

avatar
Ex Précisions le 15/12/2025 à 12:43

Ils rendent tous hommage même méchancon, mais ça sonne faux pour certains...

avatar
Obsdu9 le 15/12/2025 à 12:29

Un discours que l'on ne peut que soutenir, mais chez Mr Bernard, ça sent la posture (ou l'imposture ?) à plein nez, encore une fois, même s'il n'était "pas obligé de le faire".

avatar
jojo de la duchére le 15/12/2025 à 12:25

Lyon, mag, arrêtez avec vos censures, la vérité blesse, n'est-ce pas ?

avatar
HUG003 le 15/12/2025 à 11:56
KleinP a écrit le 15/12/2025 à 11h49

Merci à Bruno Bernard pour ce geste envers les victimes il était pas obligé de le faire.

En période de campagne il se sent obligé de faire des choses qui le sortent de sa zone de confort ?

avatar
Chris696969 le 15/12/2025 à 11:56

Pas un mot sur les tags lumineux projetés par les soulèvements de la Terre... pour les écolos, ce n'est pas de la haine bien sûr...

Signaler Répondre
avatar
Thomoin le 15/12/2025 à 11:51

Geste fort de la Métropole
Mais Lorsque des propos antisémites sont tenus par des figures politiques importantes, notamment au sein de LFI, ils contribuent à banaliser l’antisémitisme et peuvent influencer négativement l’opinion publique, en renforçant des préjugés déjà existants.

avatar
KleinP le 15/12/2025 à 11:49

Merci à Bruno Bernard pour ce geste envers les victimes il était pas obligé de le faire.

avatar
titeuf69 le 15/12/2025 à 11:41

Une grosse partie des partis de gauche sont juste des "faux culs".
Continuez donc à appliquer les préceptes de Terra Nova et ne jouez pas la comédie.

LFI n'en parlons pas... mais lire la déclaration de Tondelier quelle honte alors qu'on sait ce que sont devenus les EELV.

avatar
D'où c'est ? le 15/12/2025 à 11:12

"cet acte de haine insensé" c'est un attentat terroriste islamiste.

Faut pas avoir peur de le dire.

avatar
un héro le 15/12/2025 à 10:53

merci hamed

