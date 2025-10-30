Sondages exclusifs municipales à Lyon et Métropole : Grégory Doucet et Bruno Bernard sur la sellette ?

Politique

EXCLUSIF LYONMAG

Ce vendredi, dans notre magazine mensuel disponible en kiosques, LyonMag publie des sondages réalisés par Opinion Way en partenariat avec Radio Espace.

Municipales 2026 à Lyon : qui pourra stopper Jean-Michel Aulas ?

C'est le sondage de la confirmation. Opinion Way dévoile avec LyonMag une nouvelle lecture inquiétante pour la majorité écologiste de Grégory Doucet. Avec seulement 24% d'intentions de vote, le maire sortant, pourtant renforcé par les soutiens du Parti socialiste, de Place publique et des communistes, est aux fraises. Pire que tout, il fait à peine mieux que dans les sondages de 2019-2020, et moins bien qu'au premier tour des dernières municipales (28,46%, ndlr). Alors même qu'il ne portait alors que la seule étiquette EELV !

A contrario, Jean-Michel Aulas est sur un petit nuage. Son excellent score annoncé par l'enquête Verian en octobre est ici confirmé : 47% d'intentions de vote, à deux doigts d'une victoire éclatante dès le premier tour. L'ancien président de l'OL se paye même le luxe d’afficher un score plus important que ceux de 2020, cumulés, de tous les partis qui le soutiennent (Etienne Blanc, Yann Cucherat et Denis Broliquier, la droite et le bloc central, atteignaient à eux trois 36,08% au premier tour, ndlr). C’est dire si les indécis et une petite partie de la gauche semblent jeter leur dévolu sur Jean-Michel Aulas.

Dans le détail, ce sont évidemment les hommes qui plébiscitent le plus sa candidature (56%), une donnée probablement liée au sportif. Par contre, les 18-24 ans le boudent encore fortement (16%), préférant largement renouveler le mandat de Grégory Doucet (37%).
 
Impact de la réforme PLM 

Avec la réforme de la loi PLM, les partis des deux extrêmes feront une entrée fracassante au conseil municipal de Lyon. La France Insoumise, testée avec la députée Anaïs Belouassa-Cherifi, obtiendrait 10% des voix, suivie par Alexandre Dupalais, le candidat UDR soutenu par le RN (8%).

La première espérait concurrencer davantage Grégory Doucet, c’est raté - mais attention, elle n’est pas encore en campagne et la venue obligatoire de Jean-Luc Mélenchon durant la campagne, peut l’aider à mobiliser davantage. Quoique… Les électeurs du Nouveau Front Populaire lors des législatives 2024 préfèrent donner leur voix à Doucet (46%) qu’à Anaïs Belouassa-Cherifi (27%) et ceux qui ont voté Mélenchon à la présidentielle 2022 misent davantage sur le maire (40%) que sur la parlementaire insoumise (32%)…

Le second aurait aimé profiter de l’absence d’un candidat traditionnel de la droite pour faire oublier que Lyon est historiquement réfractaire au vote FN-RN. Alexandre Dupalais se contentera visiblement de pouvoir constituer un groupe inédit par sa taille au conseil municipal.

L’une des "gagnantes" de ce sondage, c’est Nathalie Perrin-Gilbert. Testée à 7%, pas loin de LFI, l’ancienne maire du 1er arrondissement apparaît comme la tête de gondole d’une gauche classique dite modérée. Il n’y a en tout cas plus aucun débat possible avec Georges Képénékian, puisque l’ancien édile lyonnais n’obtiendrait que 3% d’intentions de vote. S’il doit y avoir une alliance entre les deux, elle devra se faire derrière NPG, qui cartonne chez les 18-24 ans (30%).

Quant aux 5% d’indécis préférant ne pas se prononcer dans ce sondage, on se demande bien ce qui leur manque pour faire leur choix, alors que l’offre et la demande semblent enfin se compléter à merveille entre Rhône et Saône.

Métropolitaines 2026 : Bruno Bernard en danger

Bruno Bernard a eu tort s'il a pensé qu’il était à l’abri des critiques grâce à la surexposition de Grégory Doucet. Les 27% d’intentions de vote de notre sondage Opinion Way sont là pour lui rappeler. Certes, le président de la Métropole n’a jamais été aussi haut, que ce soit dans nos enquêtes de 2019-2020, qu’au premier tour de la métropolitaine 2020 (22,62%). Mais comme Grégory Doucet, il jouit désormais d’une union de la gauche avec l’appui des socialistes et des communistes, qui espèrent lui apporter sur un plateau les voix importantes de Villeurbanne, Vaulx-en-Velin et Vénissieux. Sans oublier le soutien public de David Kimelfeld, l’ancien patron de la Métropole qui avait récolté 15,75% des voix en 2020.

Et surtout, Bruno Bernard n’est pas en tête. Embêtant pour un sortant. C’est Véronique Sarselli, candidate LR et maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, qui occupe cette place dans le sondage. Avec 36% d’intentions de vote, elle se fait le relais de la colère distillée par les maires sur leurs territoires. Un score intéressant, surtout qu’elle n’est pas testée avec le soutien du socle macroniste, qu’elle n’a pas encore obtenu.
 
Une part importante d’indécis

Mais elle n’est pas la seule à revendiquer de porter l’étendard des anti-écologistes. Avec 20% d’intentions de vote, Andréa Kotarac - le sondage a été réalisé avant l'annonce de la candidature de la députée Tiffany Joncour - profite de l’étiquette RN pour faire le plein de voix et de confiance. Il faut dire que ses 7,67 % de voix au premier tour en 2020, l’avaient logiquement exclu du conseil métropolitain. Preuve que le RN, déjà fort de ses deux députés gagnés l’an dernier dans le Rhône, trouve un écho de plus en plus fort dans certaines communes, notamment dans l’Est lyonnais.

A contrario, la sensation insoumise annoncée, y compris dans ces colonnes, échoue là encore dans sa quête de bander les muscles jusqu’à en faire défaillir de jalousie ses partenaires de gauche. Testé comme candidat LFI, le député vénissian Idir Boumertit obtient 15 % d’intentions de vote. C’est honorable, mais trop insuffisant pour jouer le rôle d’arbitre au second, voire au troisième tour.

Enfin, Olivier Minoux fera, comme en 2020, de la figuration avec Lutte Ouvrière (2 %). C’est peut-être lié au fait que les habitants de l’agglomération peinent encore à connaître le rôle de la Métropole de Lyon, mais 16% des sondés n’expriment pas encore d’intention de vote. Ce qui est énorme, et qui peut être lié à l’absence de Renaissance, Horizons et le MoDem, tous proches de soutenir Véronique Sarselli. Qui arrivera à convaincre ce réservoir de voix de se déplacer le 15 mars ?

Plus de détails, de chiffres et le taux de satisfaction des Grands Lyonnais quant à l'action de Bruno Bernard à la tête de la Métropole de Lyon à retrouver dès ce vendredi dans notre magazine mensuel.

avatar
bombements de torses et coups de mentons ?? le 30/10/2025 à 10:44

les deux ecolos savent prendre des postures mussoliniennes!!..façon de dire :"on va faire un malheur"!!!houa!ha!ha! (merci pour la photo des apotres)

avatar
jeanfifouxxxx le 30/10/2025 à 10:36

Ça sent le compost frelaté pour les escrologistes.... j'espère que doucette retournera à Paris en vélo... ça lui fera les mollets... il a déjà les chevilles bien gonflées et un bon gros melon....

avatar
La raison le 30/10/2025 à 10:32

représentation 1000 personne
Sa veut rien dire du calme

avatar
Traveler le 30/10/2025 à 10:32

si seulement ils pouvaient s’en aller….

avatar
Ex Précisions le 30/10/2025 à 10:23

Bien sûr qu'ils vont sauter ce n'est pas trop tôt, enfin encore 5 mois.
Les pastèques mariés pour l'occasion avec les traitres et les cocos font quand même 1/4 des voix, je m'attendais à 15-20% maxi.
Mais lfi risque d'apparaitre à Vaulx et Vénissieux, déjà des villes en sale état, il ne restera plus qu'à mettre un mur à la trump autour d'elles pour préserver les autres communes ;-)
Par contre Lyon va récupérer macron, du moins ses idées, et çà...

avatar
Mdr ! le 30/10/2025 à 10:05
Hehe a écrit le 30/10/2025 à 10h00

Parce qu'historiquement, les élections municipales sont les plus décorrélées de la situation politique nationale.
Les électeurs sont bien plus sensibles au côté "local" lors des municipales et bien moins enclins au vote sanction que lors des autres élections.

Oui, c'est vrai aussi.
Puis c'est tellement vrai que c'est le slogan de campagne d'Aulas ˆˆ
Il reste le candidat du bord qui saborde le pays depuis des années.

avatar
Hehe le 30/10/2025 à 10:00
Mdr ! a écrit le 30/10/2025 à 09h48

Un sondage est un produit.. il faut passer commande, dire ce qu'on veut, et payer. C'est du tertiaire.. un service.
Qui est interrogé, comment ? En fait l'ecrasante majorité des gens n'a jamais été sondée ne serait-ce qu'une fois.

Après, c'est un métier, il est notoire que les résultats brut sont "corrigés", on peut les remettre en cause mais pas forcément de beaucoup.. si l'entreprise qui fait le sondage se trompe largement, elle perd en crédibilité.
C'est autant un instrument de mesure que d'influence.. comme on appose sur un produit "déjà 50000 exemplaires vendus".

La vraie question la voilà : comment le candidat du camp d'un président qui a pire côte de l'histoire peut faire 47% ?
Du coup autre question : pourquoi Aulas ne vise pas directement l'Elysée ?

Parce qu'historiquement, les élections municipales sont les plus décorrélées de la situation politique nationale.
Les électeurs sont bien plus sensibles au côté "local" lors des municipales et bien moins enclins au vote sanction que lors des autres élections.

avatar
kool le 30/10/2025 à 09:57

BASTA CES ESCROLOGISTES ! MARS 2026,sera un autre monde sur Lyon et les banlieues .Et pas de LFI ,merci

avatar
Venividivinci le 30/10/2025 à 09:57

Visiblement
Écologiste =politique
Ecologue=s occupe de la nature
On a une réponse claire

avatar
Légende le 30/10/2025 à 09:51

Légende de la photo de nos 2 pinpins: "ça sent non?"

avatar
Mdr ! le 30/10/2025 à 09:48
Retour sur Terre a écrit le 30/10/2025 à 09h14

Ce ne sont que des sondages mais... on va donc potentiellement se retrouver avec un boomer réac à la place d'une bande de wokes illuminés.
Il n'y a pas quelqu'un de "normal" pour diriger correctement cette ville ? Et ce pays aussi ?
On peine à voir le bout du tunnel.

Un sondage est un produit.. il faut passer commande, dire ce qu'on veut, et payer. C'est du tertiaire.. un service.
Qui est interrogé, comment ? En fait l'ecrasante majorité des gens n'a jamais été sondée ne serait-ce qu'une fois.

Après, c'est un métier, il est notoire que les résultats brut sont "corrigés", on peut les remettre en cause mais pas forcément de beaucoup.. si l'entreprise qui fait le sondage se trompe largement, elle perd en crédibilité.
C'est autant un instrument de mesure que d'influence.. comme on appose sur un produit "déjà 50000 exemplaires vendus".

La vraie question la voilà : comment le candidat du camp d'un président qui a pire côte de l'histoire peut faire 47% ?
Du coup autre question : pourquoi Aulas ne vise pas directement l'Elysée ?

avatar
MFTGB le 30/10/2025 à 09:35
Général Salan a écrit le 30/10/2025 à 08h29

Les électeurs RN devraient faire preuve d'un peu de jugeote. Ce ne sont pas des élections nationales. Si 3% des électeurs du RN votent pour Aulas au premier tour comme le disait Busch " the game is over", ce serait très bien pour tout le monde. Quant à la Métropole, méfiance la maire se Sainte Foy est en tête certes mais ne faudrait pas lui couper l'herbe sous les pieds , à méditer dans la perspective d'une triangulaire.

Voter pour des Macronistes ?? ils vont avoir du mal

avatar
NOWAY le 30/10/2025 à 09:26
A mon avis, a écrit le 30/10/2025 à 08h23

il a passé l’âge d’être arrogant

Avec des Macronistes , LR et "Ump" ... que des winners

avatar
Retour sur Terre le 30/10/2025 à 09:14

Ce ne sont que des sondages mais... on va donc potentiellement se retrouver avec un boomer réac à la place d'une bande de wokes illuminés.
Il n'y a pas quelqu'un de "normal" pour diriger correctement cette ville ? Et ce pays aussi ?
On peine à voir le bout du tunnel.

avatar
antoine69 le 30/10/2025 à 09:09

tout simplement : qui sème le vent récolte la tempête ! les vrais Lyonnais en ont marre de l'écologie punitive

avatar
D.K le 30/10/2025 à 08:59

Les écolos devraient répondre devant la justice pour leur "gestion" catastrophique et dogmatique. Pour tout les dommages et degradations causées. Pour chaque accident à cause des aménagements à la con, dangereuse et sans signalisation. Ducet restera dans l’histoire de Lyon comme le maire plus détesté. Ils faut les condamner à rembourser tout les frais de réparation, pour qu’ils restent endettés pour la vie !

avatar
philenice le 30/10/2025 à 08:51

la supercherie a consisté à associer les "ecolos" à une bonne " écologie"
or leur décisions , depuis Merkel, ont été catastrophiques à la vraie écologie.
sabotage de l’industrie nucléaire et ses conséquences
voitures électriques à marche forcée ( au lieu d’ améliorer les moteurs existants)

avatar
Alouf le 30/10/2025 à 08:49
vivement mars a écrit le 30/10/2025 à 08h16

Je passais des vacances de merde à cause de mes gosses et de ma femme. Merci Lyon mag de redonner un sens à ma vie avec cette excellente nouvelle !

Excellent. Très bon humour.

avatar
La morale de cela ! le 30/10/2025 à 08:48

Fallait pas pactiser avec la horde LFI!
Tous des profiteurs qui rêvent du grand soir pour installer leur dictature !!!
Exactement comme la bande de fachos de la fille du bourreau !

avatar
C'est moi le 30/10/2025 à 08:47
Général Salan a écrit le 30/10/2025 à 08h29

Les électeurs RN devraient faire preuve d'un peu de jugeote. Ce ne sont pas des élections nationales. Si 3% des électeurs du RN votent pour Aulas au premier tour comme le disait Busch " the game is over", ce serait très bien pour tout le monde. Quant à la Métropole, méfiance la maire se Sainte Foy est en tête certes mais ne faudrait pas lui couper l'herbe sous les pieds , à méditer dans la perspective d'une triangulaire.

Je pense que les électeurs du RN, votent RN, justement pour ne plus voter UMPS ou extreme centre..
Et Aulas représente tout cela..
Ce n'est que mon avis, je peu me tromper.

avatar
C'est moi le 30/10/2025 à 08:43
vivement mars a écrit le 30/10/2025 à 08h16

Je passais des vacances de merde à cause de mes gosses et de ma femme. Merci Lyon mag de redonner un sens à ma vie avec cette excellente nouvelle !

Wahou le sens de la vie..
Je pense que c'est de l'humour, dans ce cas la c'est tres drole, sinon...

avatar
En fait le 30/10/2025 à 08:39

vous les choisissez les photos concernant BB, on dirait qu'il rentre d'un bringue bien arrosée. Pas rasé, débraillé, ça fait envie de voter pour un type comme ça, c'est vrai que ses indemnités ne lui permettent pas d'avoir un look digne d'un Président de Métropole.

avatar
l'aube blanche le 30/10/2025 à 08:33
philéice a écrit le 30/10/2025 à 08h16

je veux bien voter Aulas mais il ne faudrait pas que le gros score prévu lui donne l’arrogance que nous rejetons chez Doucet.

l'arrogance c'est l'apanage des écologistes, ils savent tout sur tout et veulent nous imposer leurs idées et leur mode de vie à notre détriment. Il n'y a pas pire qu'un écologiste et électeurs de LFI, ces gens là sont mûrs pour l'HP.

avatar
Hehe le 30/10/2025 à 08:32

gnagnagna méchant sondage...gnagnagna sainte bagnole....gnagnagna Trump français...gnagnagna pas représentatif...gnagnagna LFI les meilleurs....

Voila un petit résumé des prochains commentaires d'aigris.

avatar
Général Salan le 30/10/2025 à 08:29

Les électeurs RN devraient faire preuve d'un peu de jugeote. Ce ne sont pas des élections nationales. Si 3% des électeurs du RN votent pour Aulas au premier tour comme le disait Busch " the game is over", ce serait très bien pour tout le monde. Quant à la Métropole, méfiance la maire se Sainte Foy est en tête certes mais ne faudrait pas lui couper l'herbe sous les pieds , à méditer dans la perspective d'une triangulaire.

avatar
Pastèques le 30/10/2025 à 08:27

Au compost le khmaire !

avatar
Urlu le 30/10/2025 à 08:26

Dégageons, vite, ces communistes.

avatar
A mon avis, le 30/10/2025 à 08:23
philéice a écrit le 30/10/2025 à 08h16

je veux bien voter Aulas mais il ne faudrait pas que le gros score prévu lui donne l’arrogance que nous rejetons chez Doucet.

il a passé l’âge d’être arrogant

avatar
philéice le 30/10/2025 à 08:16

je veux bien voter Aulas mais il ne faudrait pas que le gros score prévu lui donne l’arrogance que nous rejetons chez Doucet.

avatar
vivement mars le 30/10/2025 à 08:16

Je passais des vacances de merde à cause de mes gosses et de ma femme. Merci Lyon mag de redonner un sens à ma vie avec cette excellente nouvelle !

avatar
pasquoil le 30/10/2025 à 08:09

quilles dégage et vite c bon a rien qui massacre nos villes

avatar
Lol !!! le 30/10/2025 à 08:09

Même en s'alliant avec les antisémites, Doucet n'arrive pas à la cheville d'Aulas.
Par contre pour les métropolitaines, il va enfin falloir sérieusement penser à faire l'union des droites.
Trés bonnes nouvelles en ce début de matinée.

avatar
winner le 30/10/2025 à 08:08

en voilà une bonne nouvelle

