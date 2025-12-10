Premières propositions de Grégory Doucet : "Lyon n’a pas besoin d’un maire qui se réinvente à chaque campagne", tacle Jean-Michel Aulas

Le maire sortant a imaginé notamment que la Ville puisse se porter garante pour aider des particuliers à se loger, ou encore l'ouverture de dix maisons de santé et l'octroi de 10 tickets de stationnement annuels offerts aux Lyonnais. Une teinture plus rose, plus sociale, après un mandat très vert.

La réponse de son rival Jean-Michel Aulas ne s'est pas faite attendre.

"Après six ans d’un mandat mené sans méthode, sans cap et dans le dogmatisme, Grégory Doucet change de discours mais ne répond toujours pas à la question centrale : celle de sa crédibilité", critique le candidat Coeur Lyonnais.

Selon l'ancien président de l'OL, "promettre aujourd’hui ce qu’il n’a jamais su structurer hier ne recrée ni la confiance ni la sincérité : cela confirme les errances d’un mandat improvisé. En sécurité, logement, éducation, santé ou mobilités, il reconnaît désormais les dégâts de ses propres choix, sans apporter la moindre réponse opérationnelle."

"Lyon n’a pas besoin d’un maire qui se réinvente à chaque campagne, mais d’une méthode claire : pilotage, écoute, réalisme, usage et résultats. Ce que propose Aulas est financé, structuré et cohérent ; ce que propose Doucet reste flou, tardif et déconnecté du réel", conclut Coeur Lyonnais dans un communiqué.

On attend désormais les premières propositions de JMA, qui semblait vouloir plutôt attendre janvier pour dévoiler un programme structuré.