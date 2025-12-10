Premières propositions de Grégory Doucet : "Lyon n’a pas besoin d’un maire qui se réinvente à chaque campagne", tacle Jean-Michel Aulas

Le maire sortant a imaginé notamment que la Ville puisse se porter garante pour aider des particuliers à se loger, ou encore l'ouverture de dix maisons de santé et l'octroi de 10 tickets de stationnement annuels offerts aux Lyonnais. Une teinture plus rose, plus sociale, après un mandat très vert.
La réponse de son rival Jean-Michel Aulas ne s'est pas faite attendre.
"Après six ans d’un mandat mené sans méthode, sans cap et dans le dogmatisme, Grégory Doucet change de discours mais ne répond toujours pas à la question centrale : celle de sa crédibilité", critique le candidat Coeur Lyonnais.
Selon l'ancien président de l'OL, "promettre aujourd’hui ce qu’il n’a jamais su structurer hier ne recrée ni la confiance ni la sincérité : cela confirme les errances d’un mandat improvisé. En sécurité, logement, éducation, santé ou mobilités, il reconnaît désormais les dégâts de ses propres choix, sans apporter la moindre réponse opérationnelle."
"Lyon n’a pas besoin d’un maire qui se réinvente à chaque campagne, mais d’une méthode claire : pilotage, écoute, réalisme, usage et résultats. Ce que propose Aulas est financé, structuré et cohérent ; ce que propose Doucet reste flou, tardif et déconnecté du réel", conclut Coeur Lyonnais dans un communiqué.
On attend désormais les premières propositions de JMA, qui semblait vouloir plutôt attendre janvier pour dévoiler un programme structuré.
à part se promener avec Oliver, Aulas ne dit rien d’intéressantSignaler Répondre
Faire une 2e campagne, c'est sûr que ça va lui arriver à JMA. Déjà la première c'est compliqué alors la 2e...Signaler Répondre
C'est quoi ce commentaire ? On dirait celui d'un crieur de pompes écolo qui interprète la moindre critique de ses gourous pour de l'aigreur et des insultes, c'est décevant comme manière de faire, réflexe conditionné d'adepte ?Signaler Répondre
Le pipeau est du côté des écolos, nul besoin de sites internet bidonnés pour le prouver.Signaler Répondre
Renvoyer Doucet dans ses 22, ce n'est pas critiquer mais exposer clairement la situation que Doucet essai de corriger tardivement et face aux remarques des lyonnais parce qu'il lui faut à tout prix gagner des voix.Signaler Répondre
Si il était aussi fière des actions menées, il devrait dire nous allons continuer sur ce que nous avons proposé pendant le mandat. Une place Bellecour et un centre ville qui ne ressemble plus à rien. Je pense qu'il faut avoir le courage de le dire, ce que fait Aulas.
Il n'est pas insultant, il est critique ... Nuance ...Signaler Répondre
Bien toi, camarade,
À part critiquer la fête des lumières, qu’est-ce qu’il propose? Rien. Il peut pas se déplacer dans Lyon sans son armée de communiquant. Il est devenu sacrément aigri. Quelque soit le sujet, il est toujours insultant à l’égard des écologistes.Signaler Répondre
vite qu’il sorte de notre ville, de façon à ce qu’on puisse retrouver une sérénité , une Sécurité . il n’a tenu aucunes promesse ( le pont de l’île barbe toujours fermé !!!! ) la pollution, parlons-en, on met trois fois plus de temps avec tous ces embouteillages . vite monsieur Olas s’il vous plaît .Signaler Répondre
Tellement qu'il en a fait un malaise.....Signaler Répondre
Lyon a besoin d'un vrai maire passionné par Lyon, pas d'un militant passionné par les dogmes de son parti politique hors sol, Lyon a besoin d'un maire inspiré par Lyon, pas d'un militant inspiré par l'idéologie de son parti politique.Signaler Répondre
Le tacle est une action défensive qui consiste pour un joueur, à tenter, par un coup de pied unique, de déposséder du ballon l'adversaire, sans nécessairement chercher à s'en emparer.Signaler Répondre
Arf, vous savez nous sommes dans un pays qui a élu Macron parce qu'il etait jeune et qu'il parlais bien anglais et pour lequel tous les medias ont inciter à son vote comme Hollande ou Sarko d'ailleurs..Signaler Répondre
Quand à Chirac ce sont les Guignols de l'info qui l'ont élu en le rendant sympathique ...
On en est la et ca marche à chaque fois..
S'il devient maire, il va encore jouer la pleureuse? 🤣🤣🤣Signaler Répondre
Aulas n’a aucun programme il pense joue avec son nom et son passé avec l’OL mes lyonnais on besoin d’un politicien Lyon a besoin d’une gauche unies pour 2026Signaler Répondre
Aulas n'a encore rien proposé de concret et il ose dire que les propositions de Doucet manquent de crédibilité!Signaler Répondre
C'est drôle, en passant, il ajoute quelques fake news dans son communiqué, ça va donner du boulot aux debunkers comme https://www.lyonpipeau.fr/
Exemple: "la condamnation des messages anti-police projetés lors de la Fête des Lumières n'a été formulée que sous la contrainte médiatique". Il sort ça d'où encore ? ils font le coup à chaque fois, pareil pour Bruno Bernard: https://www.lyonpipeau.fr/verification/bruno-bernard-cautionne-des-messages-anti-police/r/vkd7zAlraDMVzF
jusqu 'à l 'élection , cela devrait marcher .Signaler Répondre
Mais pour l 'imposition des mains c 'est raté .
Faut pas qu 'il vire tout le monde non plus .
cela tiendra -il jusqu 'aux élections , sacré attelage en tout cas .Signaler Répondre
Bernard et Doucet ont , à nouveau toutes leur chances.Signaler Répondre
J 'entends la jeune génération reprendre du poil de la bête et commencer à l 'ouvrir face aux vieux réacs .
Tant que l esprit l est....❤️❤️❤️Signaler Répondre
Et non, il n'a pas le poil brillant le messie Aulas.Signaler Répondre
Je trouve que c'est plutot l'inverse : Doucet et Bernard se livrent à la surenchère de promesses démagos en urgence.Signaler Répondre
Ils sont tellement déconnectés du réel que ces branquignoles pensaient certainement que leur bilan calamiteux allait les reconduire à leur poste... ben en fait il va les reconduire à France Travail ( malheureusement non en fait, ils sauront rebondir grace à leurs réseaux et se trouver un petit taf bien peinard et bien payé)
A propos de mr aulas,à son sujet employer le verbe tacler,c'est replonger dans la surface de réparations pour obtenir un coup franc ou pas franc,pire une expulsion....qu'ils aillent elles et eux se faire foot,surtout e. blanc qui barre(sic) avec les gars de la marine,car mauvais garçon aime les garçons.Signaler Répondre
Aucunes paniques, Doucet promet des choses qu’il n’a jamais voulu mettre en place durant son mandat, entre autre sur la sécurité !!! Et il pense une les lyonnais vont le croire !!! 😂😂Signaler Répondre
Quelqu’un lui a dit que les bisounours étaient un dessin animé !🤣
A part montrer du doigt son "adversaire" et déambuler pour les vidéos de P. Oliver, il propose quoi le jean-mimi ?Signaler Répondre
La cours d'école ça commence à être pénible.Signaler Répondre
Quand est-ce que nos politiques, tous et à tous niveaux, vont arrêter de montrer en priorité les autres du doigt au lieu d'afficher leur programme et de faire leur campagne dessus ? C'est ce que beaucoup attendent à part les lobotomisés des réseaux sociaux...
C 'est après une dispute avec la Sarelli sur le métro gratuit et les voies des bus .Signaler Répondre
A choisir , il fait plus sympa qu 'elle m 'enfin !
...vous allez voir que notre Maire ne va plus tarder a nous promettre le paradis et 5 jeunes filles en supplément gratuit -Laissez c est pour moi-Signaler Répondre
Et dire que ce Monsieur finance des (pietres)conseillers en communication avec notre picaillon...
Ca panique chez les aulasSignaler Répondre