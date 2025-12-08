Politique

Fête des Lumières, une "simple animation municipale" ? Jean-Michel Aulas dénonce une "perte de grandeur" de l'évènement - LyonMag

La Fête des Lumières 2025 se termine ce lundi soir et c'est déjà l'heure du bilan.

Jean-Michel Aulas n'a pas apprécié cette édition, la dernière du mandat, et il attaque frontalement la majorité écologiste dans un communiqué. Le candidat aux élections municipales estime que la Fête des Lumières a révélé "une double fragilité" : un événement "amoindri" artistiquement et une municipalité "incapable" de garantir la sécurité.

Jean-Michel Aulas affirme qu’en cas de victoire en mars prochain, il mettra en œuvre un plan de sécurité chiffré et "immédiatement opérationnel".

Parmi les mesures annoncées, le doublement du parc de vidéoprotection pour atteindre 1200 caméras, pour un investissement estimé entre 6 et 9 millions d’euros, plus environ 2 millions annuels de fonctionnement, le transfert automatique des images vers le CSU et stockage sécurisé et une montée en puissance de la police municipale pour un objectif de 500 agents d’ici 2033.

Une "perte de grandeur"

Sur le volet culturel, l'ancien président de l'OL dénonce des illuminations "réduites en nombre" cette année, la faute à une réduction drastique du budget de la Ville de Lyon à cause de la baisse des dotations de l'Etat. Mais aussi une dépendance à une "production technico-administrative" et une "marginalisation" des artistes. La Fête des Lumières serait devenue, selon Coeur Lyonnais, une "simple animation municipale".

Jean-Michel Aulas défend une vision inverse avec un retour à une véritable direction artistique, structurée autour d’un artiste invité et d’un comité indépendant. Ainsi que le recentrage de la Fête des Lumières sur le 8 décembre, ses traditions et les familles. Et le financement renforcé grâce à un modèle mixte public/privé.

Il critique également l’idée, évoquée récemment dans le débat public par la candidate Nathalie Perrin-Gilbert, d’étendre la fête à deux semaines : une proposition "sans évaluation ni vision".

avatar
T'as essayé d'avoir un minimum d'objectivité ? le 08/12/2025 à 19:04
Bien sur a écrit le 08/12/2025 à 18h55

Même qu 'ils ont fait des centaines de Km , rien que pour nous dire qu 'ils détestaient St Etienne .

il n'y a jamais eu autant de touristes autour du 8 Décembre que ces dernières années, triple buse..
Et que ce soit Doucet, Aulas ou ma tante a la Mairie centrale en 2026 n'y changera pas grand chose, pour ne pas dire rien du tout.
Cette campagne politicienne pour les municipales est vraiment pitoyable, des chicaneries d'enfant de 7 ans entre les candidats.

Signaler Répondre
avatar
Bien sur le 08/12/2025 à 18:55
AULYON a écrit le 08/12/2025 à 18h37

Justement, les touristes veulent revenir lorsque ce sera Aulas le maire de la ville, car ils savent très bien que ce sera nettement mieux et digne d'une métropole comme LYON et pas à l'image d'une vulgaire fête ratée comme pourrait l'organiser la ville de SAINT-ETIENNE !

Même qu 'ils ont fait des centaines de Km , rien que pour nous dire qu 'ils détestaient St Etienne .

Signaler Répondre
avatar
Lyon2026revient le 08/12/2025 à 18:54
PedroAlm a écrit le 08/12/2025 à 17h19

Aulas c’est autre chose que Doucet..
Aulas ne rigole pas sur les moyens pour la sécurité et policiers c’est un fonceur pragmatique !

Exact, et c est ce qu il nous faut a Lyon....
JMA❤️❤️❤️

Signaler Répondre
avatar
Mais non ! Il nous dit le 08/12/2025 à 18:44
Choron 23 a écrit le 08/12/2025 à 18h29

Aulas à créer sa boîte à 18 ans ce qui a engendré au moins 1000 emplois plus ceux induits
Doucet???

qu ' il 'était le pote à Cohn bendit , son idole .
e que c 'est lui qui avait repris en l 'inscrivant sur la Sorbonne le slogan de Jean Yanne " il est interdit d 'interdire ".
Avec la Sarcelli , la LR , ça c'est le duo de l 'année .

Pas vrai

Signaler Répondre
avatar
AULYON le 08/12/2025 à 18:37
Chacun son avis a écrit le 08/12/2025 à 18h04

moi même je ne suis pas du tout un fan de ces fêtes , trop de monde mais j 'ai vu plein de touristes contents dont certains m'ont demandé des selfies et se promettaient de revenir ..

Justement, les touristes veulent revenir lorsque ce sera Aulas le maire de la ville, car ils savent très bien que ce sera nettement mieux et digne d'une métropole comme LYON et pas à l'image d'une vulgaire fête ratée comme pourrait l'organiser la ville de SAINT-ETIENNE !

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 08/12/2025 à 18:35

Il dit " à cause de la baisse des dotations de l'Etat", en partie.
Mais en tant que macroniste il en est aussi un peu responsable...

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 08/12/2025 à 18:34

J'aurais préféré qu'il dise qu'il voudra rendre la fete aux lyonnais, c'est à dire un 8 décembre comme avant sans artifice ..
Mais bon j'ai le droit de rever hein..
Sinon pour la sécurité on ne peut pas dire que les policiers n'étaient pas present en nombre.

Signaler Répondre
avatar
Choron 23 le 08/12/2025 à 18:29

Aulas à créer sa boîte à 18 ans ce qui a engendré au moins 1000 emplois plus ceux induits
Doucet???

Signaler Répondre
avatar
rochois le 08/12/2025 à 18:29
Doucet ne sait pas organiser a écrit le 08/12/2025 à 17h47

c’est devenu une animation municipale, c’est vrai le monde vient en masse mais vous avez vu la queue pour rentrer au Parc ?
c’est inadmissible ! l’organisation laisse vraiment à désirée le 8 décembre 2025 est une cata ..Un événement de cet ampleur pourrait être mieux présenté et géré

Il est 17h59 et ca ocmmence q a 19 h le 8/12 et tu critique en avance...... ça send la droite

Signaler Répondre
avatar
Bl74 le 08/12/2025 à 18:23

Excellent. Faudra aussi faire un audit des subventions aux associations gauchistes qui font beaucoup trop de politique. Surtout celles qui sont censées s occuper des gosses. Marre du bourrage de crâne pasteco-lfiste...

Signaler Répondre
avatar
Pourquoi ? le 08/12/2025 à 18:20
grosse34 a écrit le 08/12/2025 à 17h51

j'ai vu la fête des lumières c'était nul plus que nul je vous parle pas des dėcaux, catastrophe. vivement Aulas.

Avec Aulas , les decaux vont s 'en mettre plein les fouilles ?

Signaler Répondre
avatar
KAKOU69 le 08/12/2025 à 18:11

Je suis heureux aujourd'hui. Le S1 est de retour rue Édouard Herriot.

Signaler Répondre
avatar
Avec notre fric le 08/12/2025 à 18:10
PedroAlm a écrit le 08/12/2025 à 17h19

Aulas c’est autre chose que Doucet..
Aulas ne rigole pas sur les moyens pour la sécurité et policiers c’est un fonceur pragmatique !

bien sur. Tu travailles dans les caméras ?

Moi , je préfère de la présence humaine .

Signaler Répondre
avatar
Pour une simple fête municipale le 08/12/2025 à 18:08
donne les chiffres a écrit le 08/12/2025 à 17h58

toujours les mêmes à sortir des dinguerie sans chiffres, sans rien, la fête de la lumière attire plus d’un million de personnes dans les rues depuis 2021

qu 'il dit l 'autre .

Signaler Répondre
avatar
Ce n 'était pas déjà le cas avec son pote Collomb le 08/12/2025 à 18:06
Gonzag a écrit le 08/12/2025 à 17h46

Et il va le trouver où le pognon ?
Dans nos poches ! Finalement rien ne changera, il applique la même gestion financière que les autres.

Là , ce sera plus direct.

Signaler Répondre
avatar
Chacun son avis le 08/12/2025 à 18:04
grosse34 a écrit le 08/12/2025 à 17h51

j'ai vu la fête des lumières c'était nul plus que nul je vous parle pas des dėcaux, catastrophe. vivement Aulas.

moi même je ne suis pas du tout un fan de ces fêtes , trop de monde mais j 'ai vu plein de touristes contents dont certains m'ont demandé des selfies et se promettaient de revenir ..

Signaler Répondre
avatar
jeanjacques le 08/12/2025 à 17:58

si les ecolo-bobo-gaucho étaient capables de réussir quelque chose, ça se saurait

Signaler Répondre
avatar
donne les chiffres le 08/12/2025 à 17:58

toujours les mêmes à sortir des dinguerie sans chiffres, sans rien, la fête de la lumière attire plus d’un million de personnes dans les rues depuis 2021

Signaler Répondre
avatar
grosse34 le 08/12/2025 à 17:51

j'ai vu la fête des lumières c'était nul plus que nul je vous parle pas des dėcaux, catastrophe. vivement Aulas.

Signaler Répondre
avatar
Tout critiquer le 08/12/2025 à 17:49
PedroAlm a écrit le 08/12/2025 à 17h19

Aulas c’est autre chose que Doucet..
Aulas ne rigole pas sur les moyens pour la sécurité et policiers c’est un fonceur pragmatique !

une simple animation qui regroupent des centaines de milliers de personnes , joli !

Les mœurs du football , ramené à la politique , pas sur que l 'on soit gagnant .

Signaler Répondre
avatar
Doucet ne sait pas organiser le 08/12/2025 à 17:47

c’est devenu une animation municipale, c’est vrai le monde vient en masse mais vous avez vu la queue pour rentrer au Parc ?
c’est inadmissible ! l’organisation laisse vraiment à désirée le 8 décembre 2025 est une cata ..Un événement de cet ampleur pourrait être mieux présenté et géré

Signaler Répondre
avatar
Gonzag le 08/12/2025 à 17:46
PedroAlm a écrit le 08/12/2025 à 17h19

Aulas c’est autre chose que Doucet..
Aulas ne rigole pas sur les moyens pour la sécurité et policiers c’est un fonceur pragmatique !

Et il va le trouver où le pognon ?
Dans nos poches ! Finalement rien ne changera, il applique la même gestion financière que les autres.

Signaler Répondre
avatar
Homa le 08/12/2025 à 17:45

C'est clairement devenu une fête écolo-bobo-clando...

Signaler Répondre
avatar
mirou69 le 08/12/2025 à 17:44

Bravo Jean-Michel

Signaler Répondre
avatar
oksour le 08/12/2025 à 17:43

je valide, ce n'était pas fou.

Signaler Répondre
avatar
Venividivinci le 08/12/2025 à 17:42

Je comprends pas trop
..c'était bien sauf Bellecour

Signaler Répondre
avatar
PedroAlm le 08/12/2025 à 17:19

Aulas c’est autre chose que Doucet..
Aulas ne rigole pas sur les moyens pour la sécurité et policiers c’est un fonceur pragmatique !

Signaler Répondre

