Fête des Lumières, une "simple animation municipale" ? Jean-Michel Aulas dénonce une "perte de grandeur" de l'évènement

Jean-Michel Aulas n'a pas apprécié cette édition, la dernière du mandat, et il attaque frontalement la majorité écologiste dans un communiqué. Le candidat aux élections municipales estime que la Fête des Lumières a révélé "une double fragilité" : un événement "amoindri" artistiquement et une municipalité "incapable" de garantir la sécurité.
Jean-Michel Aulas affirme qu’en cas de victoire en mars prochain, il mettra en œuvre un plan de sécurité chiffré et "immédiatement opérationnel".
Parmi les mesures annoncées, le doublement du parc de vidéoprotection pour atteindre 1200 caméras, pour un investissement estimé entre 6 et 9 millions d’euros, plus environ 2 millions annuels de fonctionnement, le transfert automatique des images vers le CSU et stockage sécurisé et une montée en puissance de la police municipale pour un objectif de 500 agents d’ici 2033.
Une "perte de grandeur"
Sur le volet culturel, l'ancien président de l'OL dénonce des illuminations "réduites en nombre" cette année, la faute à une réduction drastique du budget de la Ville de Lyon à cause de la baisse des dotations de l'Etat. Mais aussi une dépendance à une "production technico-administrative" et une "marginalisation" des artistes. La Fête des Lumières serait devenue, selon Coeur Lyonnais, une "simple animation municipale".
Jean-Michel Aulas défend une vision inverse avec un retour à une véritable direction artistique, structurée autour d’un artiste invité et d’un comité indépendant. Ainsi que le recentrage de la Fête des Lumières sur le 8 décembre, ses traditions et les familles. Et le financement renforcé grâce à un modèle mixte public/privé.
Il critique également l’idée, évoquée récemment dans le débat public par la candidate Nathalie Perrin-Gilbert, d’étendre la fête à deux semaines : une proposition "sans évaluation ni vision".
il n'y a jamais eu autant de touristes autour du 8 Décembre que ces dernières années, triple buse..Signaler Répondre
Et que ce soit Doucet, Aulas ou ma tante a la Mairie centrale en 2026 n'y changera pas grand chose, pour ne pas dire rien du tout.
Cette campagne politicienne pour les municipales est vraiment pitoyable, des chicaneries d'enfant de 7 ans entre les candidats.
Même qu 'ils ont fait des centaines de Km , rien que pour nous dire qu 'ils détestaient St Etienne .Signaler Répondre
Exact, et c est ce qu il nous faut a Lyon....Signaler Répondre
JMA❤️❤️❤️
qu ' il 'était le pote à Cohn bendit , son idole .Signaler Répondre
e que c 'est lui qui avait repris en l 'inscrivant sur la Sorbonne le slogan de Jean Yanne " il est interdit d 'interdire ".
Avec la Sarcelli , la LR , ça c'est le duo de l 'année .
Pas vrai
Justement, les touristes veulent revenir lorsque ce sera Aulas le maire de la ville, car ils savent très bien que ce sera nettement mieux et digne d'une métropole comme LYON et pas à l'image d'une vulgaire fête ratée comme pourrait l'organiser la ville de SAINT-ETIENNE !Signaler Répondre
Il dit " à cause de la baisse des dotations de l'Etat", en partie.Signaler Répondre
Mais en tant que macroniste il en est aussi un peu responsable...
J'aurais préféré qu'il dise qu'il voudra rendre la fete aux lyonnais, c'est à dire un 8 décembre comme avant sans artifice ..Signaler Répondre
Mais bon j'ai le droit de rever hein..
Sinon pour la sécurité on ne peut pas dire que les policiers n'étaient pas present en nombre.
Aulas à créer sa boîte à 18 ans ce qui a engendré au moins 1000 emplois plus ceux induitsSignaler Répondre
Doucet???
Il est 17h59 et ca ocmmence q a 19 h le 8/12 et tu critique en avance...... ça send la droiteSignaler Répondre
Excellent. Faudra aussi faire un audit des subventions aux associations gauchistes qui font beaucoup trop de politique. Surtout celles qui sont censées s occuper des gosses. Marre du bourrage de crâne pasteco-lfiste...Signaler Répondre
Avec Aulas , les decaux vont s 'en mettre plein les fouilles ?Signaler Répondre
Je suis heureux aujourd'hui. Le S1 est de retour rue Édouard Herriot.Signaler Répondre
bien sur. Tu travailles dans les caméras ?Signaler Répondre
Moi , je préfère de la présence humaine .
qu 'il dit l 'autre .Signaler Répondre
Là , ce sera plus direct.Signaler Répondre
moi même je ne suis pas du tout un fan de ces fêtes , trop de monde mais j 'ai vu plein de touristes contents dont certains m'ont demandé des selfies et se promettaient de revenir ..Signaler Répondre
si les ecolo-bobo-gaucho étaient capables de réussir quelque chose, ça se sauraitSignaler Répondre
toujours les mêmes à sortir des dinguerie sans chiffres, sans rien, la fête de la lumière attire plus d’un million de personnes dans les rues depuis 2021Signaler Répondre
j'ai vu la fête des lumières c'était nul plus que nul je vous parle pas des dėcaux, catastrophe. vivement Aulas.Signaler Répondre
une simple animation qui regroupent des centaines de milliers de personnes , joli !Signaler Répondre
Les mœurs du football , ramené à la politique , pas sur que l 'on soit gagnant .
c’est devenu une animation municipale, c’est vrai le monde vient en masse mais vous avez vu la queue pour rentrer au Parc ?Signaler Répondre
c’est inadmissible ! l’organisation laisse vraiment à désirée le 8 décembre 2025 est une cata ..Un événement de cet ampleur pourrait être mieux présenté et géré
Et il va le trouver où le pognon ?Signaler Répondre
Dans nos poches ! Finalement rien ne changera, il applique la même gestion financière que les autres.
C'est clairement devenu une fête écolo-bobo-clando...Signaler Répondre
Bravo Jean-MichelSignaler Répondre
je valide, ce n'était pas fou.Signaler Répondre
Je comprends pas tropSignaler Répondre
..c'était bien sauf Bellecour
Aulas c’est autre chose que Doucet..Signaler Répondre
Aulas ne rigole pas sur les moyens pour la sécurité et policiers c’est un fonceur pragmatique !