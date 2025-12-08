Fête des Lumières, une "simple animation municipale" ? Jean-Michel Aulas dénonce une "perte de grandeur" de l'évènement

Jean-Michel Aulas n'a pas apprécié cette édition, la dernière du mandat, et il attaque frontalement la majorité écologiste dans un communiqué. Le candidat aux élections municipales estime que la Fête des Lumières a révélé "une double fragilité" : un événement "amoindri" artistiquement et une municipalité "incapable" de garantir la sécurité.

Jean-Michel Aulas affirme qu’en cas de victoire en mars prochain, il mettra en œuvre un plan de sécurité chiffré et "immédiatement opérationnel".

Parmi les mesures annoncées, le doublement du parc de vidéoprotection pour atteindre 1200 caméras, pour un investissement estimé entre 6 et 9 millions d’euros, plus environ 2 millions annuels de fonctionnement, le transfert automatique des images vers le CSU et stockage sécurisé et une montée en puissance de la police municipale pour un objectif de 500 agents d’ici 2033.

Une "perte de grandeur"

Sur le volet culturel, l'ancien président de l'OL dénonce des illuminations "réduites en nombre" cette année, la faute à une réduction drastique du budget de la Ville de Lyon à cause de la baisse des dotations de l'Etat. Mais aussi une dépendance à une "production technico-administrative" et une "marginalisation" des artistes. La Fête des Lumières serait devenue, selon Coeur Lyonnais, une "simple animation municipale".

Jean-Michel Aulas défend une vision inverse avec un retour à une véritable direction artistique, structurée autour d’un artiste invité et d’un comité indépendant. Ainsi que le recentrage de la Fête des Lumières sur le 8 décembre, ses traditions et les familles. Et le financement renforcé grâce à un modèle mixte public/privé.

Il critique également l’idée, évoquée récemment dans le débat public par la candidate Nathalie Perrin-Gilbert, d’étendre la fête à deux semaines : une proposition "sans évaluation ni vision".