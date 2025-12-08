Trafic, braquages, violences : les buralistes de la région équipés d’un nouveau bouton d’alerte

Ce lundi 8 décembre à l’Hôtel de Région de Lyon, la collectivité a remis "les 200 premiers boutons d’alerte à titre gracieux aux buralistes de la région". Une décision présentée par Fabrice Pannekoucke, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, comme une réponse immédiate à une profession "confrontée quotidiennement à des situations d’insécurité"liées à "la hausse des actes de délinquance liés au trafic illégal de tabac."

La Région Auvergne-Rhône-Alpes rappelle que d’autres distributions suivront "en début d’année, afin que chaque buraliste bénéfice du dispositif." En Auvergne-Rhône-Alpes, 2 671 buralistes composent le premier réseau de commerce de proximité, dont "45 % en milieu rural." La Région souligne qu’à l’échelle du pays, "près de 22 800 buralistes accueillent chaque jour près de 10 millions de clients."

L’institution met en avant l’ampleur de la contrebande, qui "gangrène nos villes". Selon elle, dans plusieurs départements du territoire "dont le Rhône et la Loire, une part importante de la consommation échappe au réseau officiel" et certaines zones, "notamment Lyon, sont devenues de véritables plaques tournantes". Une situation qui "encourage le trafic, nourrit l’insécurité et les braquages", citant notamment "celui survenu dans un tabac-presse de Montluçon fin novembre" ou encore "à Lyon en septembre, chez un buraliste du quartier de Confluence."

"Signaler rapidement toute situation d’urgence"

Fabrice Pannekoucke justifie cette nouvelle mesure sécuritaire : "Dans la situation que connaissent nos territoires, la Région assume de donner la priorité à la sécurité. Cette pression qui pèse sur les buralistes rend nécessaire un soutien concret et immédiat".



Face à cette "recrudescence d’actes malveillants," la Région dit avoir fait "le choix de distribuer gratuitement 200 premiers boutons d’alerte aux buralistes […] accompagnés d’une signalétique de dissuasion." L’objectif affiché consiste à permettre aux professionnels "de signaler rapidement toute situation d’urgence et de renforcer leur sécurité."

Comment ça fonctionne ? "Ces petits mécanismes permettent d’envoyer un SMS géolocalisé à 5 proches simultanément, d’enregistrer les bruits et de détecter les chutes. Ils ont le grand avantage de pouvoir être portés de manière très peu visible et de permettre aux commerçants de nouer un lien avec l’extérieur en toute discrétion." Leur capacité technique est aussi destinée à faciliter les enquêtes : "Leur capacité d’enregistrement et de détection des chutes permet d’obtenir des éléments matériels lors de procédures judiciaires."

L’appareil est conçu par l’entreprise Monsherif, installée à Marcilly-d’Azergues, qui "les produit et fabrique dans la région." La Région insiste sur l’efficacité du dispositif, déjà éprouvé : "Avec plus de 2 000 boutons d’alerte déjà distribués par la Région (aux associations accompagnant les femmes victimes de violences, aux établissements scolaires juifs…), ce dispositif a largement fait ses preuves auprès de nombreux publics."