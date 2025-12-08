La ligne TGV Lyon-Paris très perturbée ce lundi

Le trafic a d’abord été interrompu avant de reprendre progressivement. Des équipes ont été mobilisées mais la plupart des TGV entre Paris et Lyon affichent des retards compris entre 1h20 et 3h. A la gare de la Part-Dieu, des retards pouvant aller jusqu'à 1h50 ont été constatés.
La reprise normale du trafic est espérée pour 18 heures.
Est-ce que ça veut dire que les 3/4 ont fuit depuis 2020 ?Signaler Répondre
Seul 1 "lyonnais" sur 4 est Lyonnais.Signaler Répondre
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/rapport-de-l-insee-1-lyonnais-sur-4-est-ne-dans-la-capitale-des-gaules