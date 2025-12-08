Transports

La ligne TGV Lyon-Paris très perturbée ce lundi

La ligne TGV Lyon-Paris est très perturbée ce lundi après-midi après une défaillance de matériel survenue à hauteur du Creusot.

Le trafic a d’abord été interrompu avant de reprendre progressivement. Des équipes ont été mobilisées mais la plupart des TGV entre Paris et Lyon affichent des retards compris entre 1h20 et 3h. A la gare de la Part-Dieu, des retards pouvant aller jusqu'à 1h50 ont été constatés.

La reprise normale du trafic est espérée pour 18 heures.

