Un magasin de vêtements de luxe braqué au pied du Sofitel à Lyon : les cambrioleurs avaient mis la main sur un butin à 100 000 euros

Vers 4h30, plusieurs individus se sont introduits dans le magasin Graphiti Outlet, ont fait main basse sur plusieurs articles et vêtements qu'ils ont entassé dans une camionnette avant de prendre la fuite.

Un casse jusque-là réussi. Sauf que le conducteur du véhicule a adopté une conduite trop agressive pour fuir la scène. Et il a été repéré par un équipage de police qui a engagé une course-poursuite avec les voleurs, sans savoir le vol qu'ils venaient de commettre.

Le fourgon et ses occupants a tenté une manœuvre désespérée pour échapper aux forces de l'ordre, s'engageant sur les berges du Rhône le long de l'avenue Leclerc dans le 7e arrondissement. Coincés, ils ont pris la fuite à pied, mais l'un des trois suspects a pu être interpellé.

C'est en ouvrant les portes du véhicule et en apprenant qu'un casse avait été commis plus tôt sur le quai d'en face que les policiers ont tout de suite fait le lien.

Un coup dur pour les malfaiteurs qui étaient parvenus à mettre la main sur 100 000 euros de marchandises, qui seront restituées à Graphiti Outlet.

L'individu interpellé âgé de 19 ans est déjà connu de la justice. L'enquête se poursuit pour identifier et arrêter ses deux complices.