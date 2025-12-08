Cycliste coincée sous un tram à Lyon : la ligne T6 interrompue

Aux alentours de 8h30, une cycliste a été heurtée par une rame qui circulait rue Challemel-Lacour, à proximité immédiate de la station Moulin-à-Vent. À l’arrivée des secours, la victime se trouvait coincée sous l’avant de la tête de rame, rapporte le Progrès. À 9 heures, les équipes étaient toujours sur place pour la prendre en charge.

L’impact a entraîné l’interruption partielle de la ligne. Le trafic a été coupé entre Debourg et Beauvisage-Pressensé, avec la mise en place de bus relais entre Debourg et Hôpitaux-Est, comme l’ont indiqué les TCL.

La circulation des trams a finalement repris normalement aux alentours de 9 h 20.