Cycliste coincée sous un tram à Lyon : la ligne T6 interrompue

Aux alentours de 8h30, une cycliste a été heurtée par une rame qui circulait rue Challemel-Lacour, à proximité immédiate de la station Moulin-à-Vent. À l’arrivée des secours, la victime se trouvait coincée sous l’avant de la tête de rame, rapporte le Progrès. À 9 heures, les équipes étaient toujours sur place pour la prendre en charge.
L’impact a entraîné l’interruption partielle de la ligne. Le trafic a été coupé entre Debourg et Beauvisage-Pressensé, avec la mise en place de bus relais entre Debourg et Hôpitaux-Est, comme l’ont indiqué les TCL.
La circulation des trams a finalement repris normalement aux alentours de 9 h 20.
"une cycliste a été heurtée par une rame", il est plus probable que ce soit "une cycliste s'est jetée sous une rame"Signaler Répondre
La cycliste n'avait pas vu le tram ??? Pourtant c'est gros !Signaler Répondre
A moins qu'elle n'ait appliqué le letmotiv du parfait cycliste urbain " Je passe, même en force ; je suis en vélo donc tout autre usager me doit respect, priorité et adminration..."
Le tramway qui heurte..., c'est plutôt le cycliste qui n'a pas respecté la signalisation et le code de la route non ? Parce que un tram c'est près de 50 tonnes alors ca met pas deux mètres à s'arrêter.Signaler Répondre
L'article ne parle pas non plus comment le cycliste n'a pu ne pas voir ni entendre arriver un tram, le tram n'est pas un piéton sur son passage protégé pourtant...Signaler Répondre
c'est le tram qui est sorti de sa voie pour agresser le cycliste ; vous confirmez ?Signaler Répondre
Le tram tue!Signaler Répondre
Il faut vite l interdire!!
En plus, il utilise beaucoup d espace au sol pour se déplacer et d immenses hangars pour se garer!
Jamais vous n avez dit quelque chose de si vrai !Signaler Répondre
C est tellement vrai …….Signaler Répondre
Bonne remarque. Notez que le journal Le Progrès est tout aussi muet quand à l'état de la personne.Signaler Répondre
Je note aussi le pittoresque (ou le cynisme) du sous titre de l'article de LyonMag :
"l’intervention des secours a fortement perturbé la circulation du tramway T6".
Fallait t'il qu'ils n'interviennent point et qu'on laisse le tram continuer à rouler sur la blessée ?
C'est clair!Signaler Répondre
Des nouvelles du cycliste svp!
Courage à lui en tout cas, en espérant que ca ne soit pas trop grave.
Et en français ?Signaler Répondre
C'était peut-être vrai....on voit tous les jours des écervelés qui grillent les feux en l'absence du panneau M12, roulent sans feu la nuit ....Signaler Répondre
Ah ben c'est sur que si tu as l'habitude de percuter des trams, il vaut mieux utiliser ta voiture...Signaler Répondre
Et les cyclistes si ils utilisent des casques audio plutot qu'un casque de sécurité et qu'ils grillent les feux sans regarder à gauche ou droite c'est dangereux forcément.
Mais je pense que c'est le cas pour tous .
Le plus important dans cette article est le trafic interrompu puis repris après moins d'une heure.Signaler Répondre
L'état de la cycliste n'est même pas évoqué.
Le trafic passe avant l'humain... c'est triste ce choix de priorité dans un fait divers.
Je ne roulerai jamais en byciclette vive la voitureSignaler Répondre
Coming soon : les neuneus qui commentent "oui bien fait les cycliss y grillent les feux et y z'ont les écouteurs"Signaler Répondre