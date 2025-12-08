Faits Divers

Cycliste coincée sous un tram à Lyon : la ligne T6 interrompue

Cycliste coincée sous un tram à Lyon : la ligne T6 interrompue
Cycliste coincée sous un tram à Lyon : la ligne T6 interrompue

Lundi 8 décembre, l’intervention des secours a fortement perturbé la circulation du tramway T6 dans le secteur de Moulin-à-Vent, à Lyon.

Aux alentours de 8h30, une cycliste a été heurtée par une rame qui circulait rue Challemel-Lacour, à proximité immédiate de la station Moulin-à-Vent. À l’arrivée des secours, la victime se trouvait coincée sous l’avant de la tête de rame, rapporte le Progrès. À 9 heures, les équipes étaient toujours sur place pour la prendre en charge.

L’impact a entraîné l’interruption partielle de la ligne. Le trafic a été coupé entre Debourg et Beauvisage-Pressensé, avec la mise en place de bus relais entre Debourg et Hôpitaux-Est, comme l’ont indiqué les TCL.

La circulation des trams a finalement repris normalement aux alentours de 9 h 20.

Tags :

accident

velo

tram

15 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
raslebol69 le 08/12/2025 à 11:58

"une cycliste a été heurtée par une rame", il est plus probable que ce soit "une cycliste s'est jetée sous une rame"

Signaler Répondre
avatar
La Poukave le 08/12/2025 à 11:39

La cycliste n'avait pas vu le tram ??? Pourtant c'est gros !
A moins qu'elle n'ait appliqué le letmotiv du parfait cycliste urbain " Je passe, même en force ; je suis en vélo donc tout autre usager me doit respect, priorité et adminration..."

Signaler Répondre
avatar
pouic pouic le 08/12/2025 à 11:34

Le tramway qui heurte..., c'est plutôt le cycliste qui n'a pas respecté la signalisation et le code de la route non ? Parce que un tram c'est près de 50 tonnes alors ca met pas deux mètres à s'arrêter.

Signaler Répondre
avatar
Greg007 le 08/12/2025 à 11:29
roulette russe a écrit le 08/12/2025 à 11h14

Bonne remarque. Notez que le journal Le Progrès est tout aussi muet quand à l'état de la personne.

Je note aussi le pittoresque (ou le cynisme) du sous titre de l'article de LyonMag :
"l’intervention des secours a fortement perturbé la circulation du tramway T6".
Fallait t'il qu'ils n'interviennent point et qu'on laisse le tram continuer à rouler sur la blessée ?

L'article ne parle pas non plus comment le cycliste n'a pu ne pas voir ni entendre arriver un tram, le tram n'est pas un piéton sur son passage protégé pourtant...

Signaler Répondre
avatar
ben autrement le 08/12/2025 à 11:29
Unhabitué a écrit le 08/12/2025 à 10h52

Coming soon : les neuneus qui commentent "oui bien fait les cycliss y grillent les feux et y z'ont les écouteurs"

c'est le tram qui est sorti de sa voie pour agresser le cycliste ; vous confirmez ?

Signaler Répondre
avatar
Vélo HDI le 08/12/2025 à 11:27

Le tram tue!
Il faut vite l interdire!!
En plus, il utilise beaucoup d espace au sol pour se déplacer et d immenses hangars pour se garer!

Signaler Répondre
avatar
”mais je pense que c est le cas pour tous” le 08/12/2025 à 11:21
C'est moi a écrit le 08/12/2025 à 11h03

Ah ben c'est sur que si tu as l'habitude de percuter des trams, il vaut mieux utiliser ta voiture...

Et les cyclistes si ils utilisent des casques audio plutot qu'un casque de sécurité et qu'ils grillent les feux sans regarder à gauche ou droite c'est dangereux forcément.

Mais je pense que c'est le cas pour tous .

Jamais vous n avez dit quelque chose de si vrai !

Signaler Répondre
avatar
Bin en même temps le 08/12/2025 à 11:19
Unhabitué a écrit le 08/12/2025 à 10h52

Coming soon : les neuneus qui commentent "oui bien fait les cycliss y grillent les feux et y z'ont les écouteurs"

C est tellement vrai …….

Signaler Répondre
avatar
roulette russe le 08/12/2025 à 11:14
PhB22 a écrit le 08/12/2025 à 10h57

Le plus important dans cette article est le trafic interrompu puis repris après moins d'une heure.
L'état de la cycliste n'est même pas évoqué.
Le trafic passe avant l'humain... c'est triste ce choix de priorité dans un fait divers.

Bonne remarque. Notez que le journal Le Progrès est tout aussi muet quand à l'état de la personne.

Je note aussi le pittoresque (ou le cynisme) du sous titre de l'article de LyonMag :
"l’intervention des secours a fortement perturbé la circulation du tramway T6".
Fallait t'il qu'ils n'interviennent point et qu'on laisse le tram continuer à rouler sur la blessée ?

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 08/12/2025 à 11:05
PhB22 a écrit le 08/12/2025 à 10h57

Le plus important dans cette article est le trafic interrompu puis repris après moins d'une heure.
L'état de la cycliste n'est même pas évoqué.
Le trafic passe avant l'humain... c'est triste ce choix de priorité dans un fait divers.

C'est clair!
Des nouvelles du cycliste svp!
Courage à lui en tout cas, en espérant que ca ne soit pas trop grave.

Signaler Répondre
avatar
Traduction langue bobo ? le 08/12/2025 à 11:05
Unhabitué a écrit le 08/12/2025 à 10h52

Coming soon : les neuneus qui commentent "oui bien fait les cycliss y grillent les feux et y z'ont les écouteurs"

Et en français ?

Signaler Répondre
avatar
Bribri le 08/12/2025 à 11:03
Unhabitué a écrit le 08/12/2025 à 10h52

Coming soon : les neuneus qui commentent "oui bien fait les cycliss y grillent les feux et y z'ont les écouteurs"

C'était peut-être vrai....on voit tous les jours des écervelés qui grillent les feux en l'absence du panneau M12, roulent sans feu la nuit ....

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 08/12/2025 à 11:03
Jeanlaville a écrit le 08/12/2025 à 10h54

Je ne roulerai jamais en byciclette vive la voiture

Ah ben c'est sur que si tu as l'habitude de percuter des trams, il vaut mieux utiliser ta voiture...

Et les cyclistes si ils utilisent des casques audio plutot qu'un casque de sécurité et qu'ils grillent les feux sans regarder à gauche ou droite c'est dangereux forcément.

Mais je pense que c'est le cas pour tous .

Signaler Répondre
avatar
PhB22 le 08/12/2025 à 10:57

Le plus important dans cette article est le trafic interrompu puis repris après moins d'une heure.
L'état de la cycliste n'est même pas évoqué.
Le trafic passe avant l'humain... c'est triste ce choix de priorité dans un fait divers.

Signaler Répondre
avatar
Jeanlaville le 08/12/2025 à 10:54

Je ne roulerai jamais en byciclette vive la voiture

Signaler Répondre
avatar
Unhabitué le 08/12/2025 à 10:52

Coming soon : les neuneus qui commentent "oui bien fait les cycliss y grillent les feux et y z'ont les écouteurs"

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.