Métros renforcés jusqu’à 2h du matin, gratuité le 8 décembre : les TCL dévoilent leur plan pour la Fête des Lumières à Lyon

Les quatre lignes de métro circuleront avec des fréquences renforcées jusqu'à 2h00 du matin et les lignes de tramway majeures et les funiculaires bénéficieront également de renforts et de prolongations significatives. Les parcs-relais seront ouverts jusqu'à 01h et pour certains prolongés à 03h. Les TCL ne font, pour l’instant, pas mention d’une quelconque grève sur le réseau alors qu’un préavis a été déposé pour les journées du 5, 6 et 7 décembre, avec de fortes perturbations attendues au niveau des métros et des trams.

Concernant les bus, la Presqu’ile devenant en partie piétonne pendant les animations, les parcours de certaines lignes seront ajustés.

Pour l’occasion, les TCL vont déployer le dispositif TCL en Fête du vendredi 5 au lundi 8 décembre, avec un ticket au prix unique de 3,70 €, valable toute la journée sur l’intégralité du réseau unifié. Les familles et groupes pourront également choisir le Pass Tribu, de 7€ à 9€80 en fonction des zones choisies par jour et par groupe.

Pendant ces quatre jours, 660 agents seront mobilisés quotidiennement. Parmi eux, 150 agents seront déployés sur les points clés afin d’orienter, sécuriser et fluidifier les déplacements des usagers.

A noter enfin que le 8 décembre, à partir de 16h, le réseau sera gratuit en zones 1 et 2, afin de permettre à chacun de rejoindre sereinement le périmètre piéton de la Presqu’île et du Vieux Lyon.