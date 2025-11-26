Transports

TCL : le SYTRAL alerte sur un budget 2026 sous pression et cherche de nouvelles recettes

TCL : le SYTRAL alerte sur un budget 2026 sous pression et cherche de nouvelles recettes
TCL : le SYTRAL alerte sur un budget 2026 sous pression et cherche de nouvelles recettes - LyonMag

À la veille de son conseil d’administration, SYTRAL Mobilités a dévoilé les grandes lignes de son Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) 2026.

Dans un contexte économique national instable, l’autorité organisatrice des transports lyonnais prévient : sans soutien renforcé de l’État, plusieurs projets structurants pourraient être fragilisés.

Comme en 2024, l’année 2025 aura été marquée par un climat économique et politique particulièrement volatil : dégradation de la note souveraine française, hausse annoncée des taux d’intérêt, retard du budget national… Autant d’éléments qui compliquent les projections financières des collectivités, rappelle le SYTRAL.

Dans ce contexte, l’absence de visibilité sur les futurs appels à projets de l’État inquiète particulièrement l’établissement, notamment pour le financement du SERM lyonnais ou encore la désaturation du nœud ferroviaire chiffrée entre 6 et 8 milliards d’euros.  

Le SYTRAL plaide pour de nouvelles recettes

Face à la hausse des besoins d’investissement, l’organisme en charge des TCL organise sa riposte : scénarios de prospective financière, appel à de nouvelles ressources… Il évoque notamment la nécessité d’un déplafonnement du Versement Mobilité, mais aussi l’idée d’une taxe sur l’e-commerce, secteur en plein essor, déjà envisagée dans plusieurs pays, car les livraisons de colis sont accusées d’augmenter pollution et congestion dans l'agglomération lyonnaise.

Malgré ces tensions, le SYTRAL assure maintenir un modèle fondé sur trois piliers : Versement Mobilité, billetterie et contribution des collectivités.

Les recettes de billetterie progressent, soutenues par l’unification du réseau TCL et une politique tarifaire qualifiée de "responsable". En 2025, la fréquentation atteint près de 2 millions de voyages par jour et 530 000 abonnements.  

Pour 2026, le SYTRAL prévoit plus de 860 millions d'euros d’investissements, 320 millions d'euros de recettes d’exploitation, un Versement Mobilité dépassant les 510 millions d'euros, 630 millions d'euros d’emprunts et 730 millions d'euros de dépenses d’exploitation.

La dette atteindrait 1,84 milliard d’euros fin 2026, avec un ratio de désendettement de 7,2 ans, considéré comme "soutenable".

Derrière ces chiffres, le message politique est clair : sans renfort financier, l’ambition de transformation du réseau lyonnais pourrait être freinée. Le SYTRAL demande un "soutien plus significatif" de l'Etat et une refonte du modèle de financement des mobilités.

Tags :

TCL

sytral

7 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
GLOUGLOU 1er le 26/11/2025 à 18:20

STOP aux investissements !

Signaler Répondre
avatar
ArgentFacile le 26/11/2025 à 18:20

Supprimez les collages des tramways : Ça coûte une fortune et ce n'est pas pratique pour les clients car ils ne savent pas si la rampe est bondée.
Combien a coûté le changement de logo ?

Signaler Répondre
avatar
tres bonne reponse!!! :merci... le 26/11/2025 à 18:19
Alouf1959 a écrit le 26/11/2025 à 17h52

Le SYTRAL devrait demander à Madame Anaïs Belouassa-Cherifi LA solution.
Elle qui propose la gratuité des transports ???

vous avez l art et la maniere de les mettre face à leurs contradictions

Signaler Répondre
avatar
JeRigole le 26/11/2025 à 18:08

Commencez par vous attaquer à la fraude massive dans les trams..

Signaler Répondre
avatar
C’est cadeau le 26/11/2025 à 18:01
Ex Précisions a écrit le 26/11/2025 à 17h49

On est la ville de France avec le plus mauvais ratio prix/services, ça veut dire que l'on paie très cher pour ce que l'on a aujourd'hui.
Le pognon est géré comment au Sytral pour avoir autant de dettes ?? Ah oui ce sont les pastèques avec le BB en gestion, tout s'explique ;-)

Encore une fake news

Signaler Répondre
avatar
alec69 le 26/11/2025 à 17:59

Bravo,
On ne peut que saluer l'excellent travail mené par Bruno Bernard et son équipe.
Apparemment tout ce qu'ils touchent ne se transforme pas en or mais en déficit.
Et comme d'habitude dans ce pays, ce n'est pas la faute des responsables.
Alors, on fait appel à l'état et à de nouvelles taxes.
Elle n'est pas belle la vie d'élu, sans peur et sans reproches.
Les entreprises participent déja grandement au financement du sytral et souvent cela ne leur rapportent que les retards des employés. Elles participent également au remboursement de la moitié de la carte TCL, jusqu'a 70% par exemple pour EDF.
L'état, en plus ce sont nos impôts, c'est donc encore Nicolas qui paie pour une gestion hasardeuse comme l'a souligné la cours des comptes.
Le sytral a bien augmenté le prix des transports pour certains et de la gratuité pour d'autres.
ET quand on voit les escalators vieillissants et les pannes à répétitions pour cause de vétustée des lignes, on peut s'inquièter pour le futur.
En fait, grâce à Bruno Bernard, la métropole se trouve dans la même situation. Il fallait à tout prix dépenser des centaines de millions pour réaliser des pistes cyclables et des travaux monstrueux pour réduire le trafic des voitures.
Merci pour tout.

Signaler Répondre
avatar
Qui est le président du Sytral ? le 26/11/2025 à 17:58

Les écolos ont cramé la caisse, mais ils accusent l'Etat et proposent d'établir de nouvelles taxes.

Mais qui a décidé de construire toutes ces lignes de tramway en même temps exactement ?

Signaler Répondre
avatar
Alouf1959 le 26/11/2025 à 17:52

Le SYTRAL devrait demander à Madame Anaïs Belouassa-Cherifi LA solution.
Elle qui propose la gratuité des transports ???

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 26/11/2025 à 17:49

On est la ville de France avec le plus mauvais ratio prix/services, ça veut dire que l'on paie très cher pour ce que l'on a aujourd'hui.
Le pognon est géré comment au Sytral pour avoir autant de dettes ?? Ah oui ce sont les pastèques avec le BB en gestion, tout s'explique ;-)

Signaler Répondre
avatar
on nous prépare le 26/11/2025 à 17:48

La seule solution qu'ils vont trouver augmenter les tarifs de ceux qui paient
O, pourrait imaginer de faire pater les resquilleurs et supprimer les avantages indécents accordés à certains élus

Signaler Répondre
avatar
ben comme toujours le 26/11/2025 à 17:45

toujours plus de dépenses , toujours plus de taxes ; et pour un résultat plus que médiocre en terme de fonctionnement et de disponibilité

Signaler Répondre
avatar
Retour sur Terre le 26/11/2025 à 17:38

Puisqu'on parle argent, on aimerait connaitre l'impact financier des dysfonctionnements de la ligne B.
Et en outre, nous expliquer pourquoi depuis l'automatisation nous sommes tassés dans des rames courtes, ce qui augmente les dysfonctionnements en question aux heures de pointes.
Vous voulez de l'argent ? Commencez donc déjà par nous donner ces chiffres en transparence et on pourra discuter.

Signaler Répondre
avatar
casser les dents le 26/11/2025 à 17:33

Pour une ville de la taille de Lyon, 4 lignes suffiraient. Le reste c'est totalement absurde, surdimensionné, intenable financièrement sur du moyen ou long terme

Signaler Répondre
avatar
Lina12 le 26/11/2025 à 17:07

En tant que femme je ne prends plus les transports en commun après 20h. Un vélo ou Uber est beaucoup plus tranquillisant. On ne sait pas qui peut te sauter dessus dans les transports, le danger est partout.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.