TCL : le SYTRAL alerte sur un budget 2026 sous pression et cherche de nouvelles recettes

Dans un contexte économique national instable, l’autorité organisatrice des transports lyonnais prévient : sans soutien renforcé de l’État, plusieurs projets structurants pourraient être fragilisés.
Comme en 2024, l’année 2025 aura été marquée par un climat économique et politique particulièrement volatil : dégradation de la note souveraine française, hausse annoncée des taux d’intérêt, retard du budget national… Autant d’éléments qui compliquent les projections financières des collectivités, rappelle le SYTRAL.
Dans ce contexte, l’absence de visibilité sur les futurs appels à projets de l’État inquiète particulièrement l’établissement, notamment pour le financement du SERM lyonnais ou encore la désaturation du nœud ferroviaire chiffrée entre 6 et 8 milliards d’euros.
Le SYTRAL plaide pour de nouvelles recettes
Face à la hausse des besoins d’investissement, l’organisme en charge des TCL organise sa riposte : scénarios de prospective financière, appel à de nouvelles ressources… Il évoque notamment la nécessité d’un déplafonnement du Versement Mobilité, mais aussi l’idée d’une taxe sur l’e-commerce, secteur en plein essor, déjà envisagée dans plusieurs pays, car les livraisons de colis sont accusées d’augmenter pollution et congestion dans l'agglomération lyonnaise.
Malgré ces tensions, le SYTRAL assure maintenir un modèle fondé sur trois piliers : Versement Mobilité, billetterie et contribution des collectivités.
Les recettes de billetterie progressent, soutenues par l’unification du réseau TCL et une politique tarifaire qualifiée de "responsable". En 2025, la fréquentation atteint près de 2 millions de voyages par jour et 530 000 abonnements.
Pour 2026, le SYTRAL prévoit plus de 860 millions d'euros d’investissements, 320 millions d'euros de recettes d’exploitation, un Versement Mobilité dépassant les 510 millions d'euros, 630 millions d'euros d’emprunts et 730 millions d'euros de dépenses d’exploitation.
La dette atteindrait 1,84 milliard d’euros fin 2026, avec un ratio de désendettement de 7,2 ans, considéré comme "soutenable".
Derrière ces chiffres, le message politique est clair : sans renfort financier, l’ambition de transformation du réseau lyonnais pourrait être freinée. Le SYTRAL demande un "soutien plus significatif" de l'Etat et une refonte du modèle de financement des mobilités.
