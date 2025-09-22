Une femme tombe sur les voies du métro A : la circulation des TCL reprend à Lyon (MàJ)

Mise à jour 15h20 : la circulation reprend progressivement sur les lignes A et C du métro

Article initial : Les utilisateurs des transports en commun lyonnais rencontrent des difficultés ce lundi en début d’après-midi. Le métro A circule uniquement entre les stations Vaulx-en-Velin La Soie et Charpennes Charles Hernu. Les arrêts de Perrache à Masséna ne sont plus desservis en raison d’un accident voyageur. La reprise du trafic est estimée à 16h. Selon nos informations, une femme d'une soixantaine d'années serait tombée sur les voies à la suite d'un malaise.

De son côté, la ligne C du métro fait l’objet d’une panne sur l’une de ses rames et est totalement à l’arrêt. Des bus relais ont été mis en place entre les stations Croix-Rousse et Cuire. La circulation devrait reprendre là aussi à 16h.

A noter également des perturbations sur la ligne T4 du tram qui fonctionne uniquement de M. Houël Hôtel de Ville à La Doua – Gaston Berger. Les stations de Lycée Jacques Brel à Hôp. Fyzin Vénissieux ne sont plus desservies. Des bus relais ont été mis en place. Les TCL parlent d’une reprise de la circulation à 17h. "Un accident de la circulation causant des dégâts sur les voies empêche la ligne de circuler normalement", est-il indiqué.