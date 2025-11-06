Lyon : le Navigône passe à l’électrique, une nouvelle ère pour la mobilité fluviale lyonnaise

Lancé en juin dernier, le service fluvial Navigône continue de séduire les Lyonnais. En quelques mois, près de 120 000 voyageurs ont profité de cette nouvelle offre de transport entre Vaise et Confluence. Un succès que confirme Geoffrey Dufour, chef de service et directeur de projet au Sytral : "Le service fonctionne très bien. Il est très plébiscité, avec beaucoup de voyages cet été, et une fréquentation qui se renouvelle depuis la rentrée".

Mais le Navigône ne compte pas s’arrêter là. Le Sytral prépare déjà la prochaine étape de son développement, marquée par l’arrivée des catamarans 100 % électriques. Ces nouveaux bateaux, baptisés Le Gone et La Fenotte, sont entrés en service cet automne. Deux autres unités viendront compléter la flotte d’ici le printemps 2026, pour atteindre un total de quatre bateaux.

Cela “s'inscrit dans le dispositif de transition énergétique de la métropole de Lyon”, a indiqué le président de la métropole de Lyon et de SYTRAL Mobilités.

"L'objectif pour la suite, c'est de mettre en service les bateaux électriques qui viennent d'arriver sur Lyon, mais aussi que les bateaux circulent avec des haltes entièrement finalisées en termes de travaux et d’aménagements", a expliqué Geoffroy Dufour. À terme, la fréquence des traversées sera doublée, passant de 30 à 15 minutes en heure de pointe et de 60 à 30 minutes en heure creuse : "C’est vraiment l’arrivée de la totalité de la flotte qui permettra d’améliorer la fréquence".

Ces catamarans nouvelle génération marquent un tournant écologique pour la mobilité fluviale lyonnaise. D’un coût de 4,2 millions d’euros par unité, ils pourront accueillir jusqu’à 90 passagers. Entièrement silencieux et sans émissions directes, ils offrent une navigation très “confortable”, selon le capitaine d’armement Sergio Calderon. Le Sytral vise à terme 560 000 voyages annuels une fois le service pleinement déployé.

À bord, les équipes apprécient aussi cette modernisation. Le capitaine a souligné le “bien-être” pour tous : "Le confort, c’est autant pour les usagers que pour les membres d’équipage. Avoir un matelot, c’est plus de sécurité et de sérénité".

Autre révolution, celle du silence : "À l’oreille, c’est parlant : quand on met les moteurs en route, on n’entend rien, c’est presque déroutant", a-t-il confié. "C’est plus agréable pour les passagers, et grâce aux moniteurs, on peut adapter notre conduite pour optimiser l’énergie".

Le Navigône semble donc être une ligne qui pourrait bien devenir, à terme, l’un des symboles de la mobilité durable à la lyonnaise.