Crue de la Saône à Lyon : la circulation des navettes fluviales Navigône perturbée

Mise à jour 11h55 : la station Subsistances n'est plus desservie par les Navigônes. Le retour à la normale est désormais prévue pour mercredi.
Les navettes fluviales Navigône sont interrompues ce mardi matin. En cause : une crue de la Saône. "Les équipes TCL suivent la situation de près en lien avec les autorités compétentes", peut-on lire dans un communiqué de presse.
"Sauf hausse de la Saône, le service reprendra à 11h depuis Vaise Industrie et à 11h40 depuis Confluence", précisent également les TCL. "Les prévisions hydrologiques laissent entrevoir une nouvelle montée du niveau de la Saône dans les prochaines heures", est-il également annoncé.
NAVI1 - 9h03 - Ne circule plus - Reprise estimée à 11h crue de la Saône— TCL Lyon InfoTrafic (@LyonTcl) October 28, 2025
la routine, quoi !!!Signaler Répondre
Avouez quand même que l'usage des transports collectifs, trains, trams, metros, bus, navettes laisse quelques incertitudes pour arriver à l heure au taf.Signaler Répondre
Manque plus qu une panne généralisée des velov ce qui risque de se produire de plus en plus souvent dès que la vétusté se manifeste à
Peut être que mettre un service de touks touks pour ceux qui ne peuvent pas pédaler ?
Hier j'ai mangé une blanquette de veau.Signaler Répondre
Les traîneaux c’est plus la région de et ses canons à neigeSignaler Répondre
Avec les écologistes tout part à volo, le métro, les navettes fluviales heureusement que nous avons échappés au téléphérique par jour de grand vent. On attend la prochaine idée. Des traîneaux TCL par jour de neige abondante.Signaler Répondre
Merci Mr Bernard pour cette bonne utilisation de l'argent public.....Signaler Répondre
Et encore un aigriSignaler Répondre
Encore un truc écolo qui fonctionne mal !Signaler Répondre