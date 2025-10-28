Crue de la Saône à Lyon : la circulation des navettes fluviales Navigône perturbée

Mise à jour 11h55 : la station Subsistances n'est plus desservie par les Navigônes. Le retour à la normale est désormais prévue pour mercredi.

Les navettes fluviales Navigône sont interrompues ce mardi matin. En cause : une crue de la Saône. "Les équipes TCL suivent la situation de près en lien avec les autorités compétentes", peut-on lire dans un communiqué de presse.

"Sauf hausse de la Saône, le service reprendra à 11h depuis Vaise Industrie et à 11h40 depuis Confluence", précisent également les TCL. "Les prévisions hydrologiques laissent entrevoir une nouvelle montée du niveau de la Saône dans les prochaines heures", est-il également annoncé.