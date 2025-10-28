Transports

Crue de la Saône à Lyon : la circulation des navettes fluviales Navigône perturbée

Crue de la Saône à Lyon : la circulation des navettes fluviales Navigône perturbée
Crue de la Saône à Lyon : les navettes fluviales Navigône à l’arrêt - Photo d'illustration/LyonMag

Les conditions de navigation ne sont pour l’instant pas réunies.

Mise à jour 11h55 : la station Subsistances n'est plus desservie par les Navigônes. Le retour à la normale est désormais prévue pour mercredi.

Les navettes fluviales Navigône sont interrompues ce mardi matin. En cause : une crue de la Saône. "Les équipes TCL suivent la situation de près en lien avec les autorités compétentes", peut-on lire dans un communiqué de presse.

"Sauf hausse de la Saône, le service reprendra à 11h depuis Vaise Industrie et à 11h40 depuis Confluence", précisent également les TCL. "Les prévisions hydrologiques laissent entrevoir une nouvelle montée du niveau de la Saône dans les prochaines heures", est-il également annoncé.

Tags :

crue

saône

Navigône

7 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Barcasse le 28/10/2025 à 12:59
et oui a écrit le 28/10/2025 à 10h51

Encore un truc écolo qui fonctionne mal !

la routine, quoi !!!

Signaler Répondre
avatar
ordrejuste le 28/10/2025 à 12:49
Et oui a écrit le 28/10/2025 à 11h24

Et encore un aigri

Avouez quand même que l'usage des transports collectifs, trains, trams, metros, bus, navettes laisse quelques incertitudes pour arriver à l heure au taf.
Manque plus qu une panne généralisée des velov ce qui risque de se produire de plus en plus souvent dès que la vétusté se manifeste à
Peut être que mettre un service de touks touks pour ceux qui ne peuvent pas pédaler ?

Signaler Répondre
avatar
Général Salan le 28/10/2025 à 12:46

Hier j'ai mangé une blanquette de veau.

Signaler Répondre
avatar
Fauxx le 28/10/2025 à 12:24
Général Salan a écrit le 28/10/2025 à 11h48

Avec les écologistes tout part à volo, le métro, les navettes fluviales heureusement que nous avons échappés au téléphérique par jour de grand vent. On attend la prochaine idée. Des traîneaux TCL par jour de neige abondante.

Les traîneaux c’est plus la région de et ses canons à neige

Signaler Répondre
avatar
Général Salan le 28/10/2025 à 11:48

Avec les écologistes tout part à volo, le métro, les navettes fluviales heureusement que nous avons échappés au téléphérique par jour de grand vent. On attend la prochaine idée. Des traîneaux TCL par jour de neige abondante.

Signaler Répondre
avatar
Mtiler le 28/10/2025 à 11:41

Merci Mr Bernard pour cette bonne utilisation de l'argent public.....

Signaler Répondre
avatar
Et oui le 28/10/2025 à 11:24
et oui a écrit le 28/10/2025 à 10h51

Encore un truc écolo qui fonctionne mal !

Et encore un aigri

Signaler Répondre
avatar
et oui le 28/10/2025 à 10:51

Encore un truc écolo qui fonctionne mal !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.