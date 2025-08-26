Saône : des tests pour une future zone de baignade près de Lyon dès 2027

La Métropole de Lyon a lancé cet été des analyses sur plusieurs sites, dont la halte fluviale d’Albigny-sur-Saône et les guinguettes de Rochetaillée, afin de vérifier la qualité de l’eau.

Ces prélèvements hebdomadaires, réalisés depuis juillet et jusqu’à septembre, visent à mesurer la présence de bactéries, cyanobactéries, hydrocarbures, mais aussi la transparence de l’eau. Selon Le Progrès, les premiers indicateurs sont encourageants : un pH “bon” à 7,7 et une température d’environ 24°C, avec une transparence dépassant les normes minimales attendues.

L’objectif est de combler l’absence de piscines municipales dans le secteur. "Le site d’Albigny est facilement accessible, il possède un espace enherbé pour s’installer, il y a peu de courant", souligne Pierre Athanaze, vice-président de la Métropole en charge des fleuves, cité par nos confrères.

Les résultats définitifs seront connus mi-septembre. Si la baignabilité est validée, une structure flottante pourrait être installée à Albigny, en raison de la profondeur et de l’absence de plage naturelle. Une ouverture ne serait toutefois envisageable qu’à l’horizon 2027.