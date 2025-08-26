Saône : des tests pour une future zone de baignade près de Lyon dès 2027

La Métropole de Lyon a lancé cet été des analyses sur plusieurs sites, dont la halte fluviale d’Albigny-sur-Saône et les guinguettes de Rochetaillée, afin de vérifier la qualité de l’eau.
Ces prélèvements hebdomadaires, réalisés depuis juillet et jusqu’à septembre, visent à mesurer la présence de bactéries, cyanobactéries, hydrocarbures, mais aussi la transparence de l’eau. Selon Le Progrès, les premiers indicateurs sont encourageants : un pH “bon” à 7,7 et une température d’environ 24°C, avec une transparence dépassant les normes minimales attendues.
L’objectif est de combler l’absence de piscines municipales dans le secteur. "Le site d’Albigny est facilement accessible, il possède un espace enherbé pour s’installer, il y a peu de courant", souligne Pierre Athanaze, vice-président de la Métropole en charge des fleuves, cité par nos confrères.
Les résultats définitifs seront connus mi-septembre. Si la baignabilité est validée, une structure flottante pourrait être installée à Albigny, en raison de la profondeur et de l’absence de plage naturelle. Une ouverture ne serait toutefois envisageable qu’à l’horizon 2027.
Jamais content, vous qui semblez à travers vos postes, détenir à peu près toutes les vérités, il ne vous aura pas échappé que 2026 sera l'occasion de renouveler les élus, alors tentez l'expérience et réalisé vous pleinement, vous verrez que l'exercice n'est pas toujours aussi facile que l'on pense.Signaler Répondre
Il faut bien justifier leurs salaires...Signaler Répondre
Cette politique escrolo est lunaire !
Voyez vous autre chose ?Signaler Répondre
Il n'y a rien de plus urgent ????🤔Signaler Répondre
Dans ce secteur des gens s'y baignent depuis des lustres, même si c'est interdit.Signaler Répondre
Au moins il n'y a pas encore toute la pollution des trottinettes électriques balancées dans l'eau et tous les pseudo mineurs isolés et SDF en situation irrégulière qui jettent tous leurs déchets dedans, sans parler de la pollution automobile avec tous les bouchons crées par les travaux et les pistes cyclables.