Saône : des tests pour une future zone de baignade près de Lyon dès 2027

La baignade pourrait bientôt devenir réalité dans le Val de Saône.

La Métropole de Lyon a lancé cet été des analyses sur plusieurs sites, dont la halte fluviale d’Albigny-sur-Saône et les guinguettes de Rochetaillée, afin de vérifier la qualité de l’eau.

Ces prélèvements hebdomadaires, réalisés depuis juillet et jusqu’à septembre, visent à mesurer la présence de bactéries, cyanobactéries, hydrocarbures, mais aussi la transparence de l’eau. Selon Le Progrès, les premiers indicateurs sont encourageants : un pH “bon” à 7,7 et une température d’environ 24°C, avec une transparence dépassant les normes minimales attendues.

L’objectif est de combler l’absence de piscines municipales dans le secteur. "Le site d’Albigny est facilement accessible, il possède un espace enherbé pour s’installer, il y a peu de courant", souligne Pierre Athanaze, vice-président de la Métropole en charge des fleuves, cité par nos confrères.

Les résultats définitifs seront connus mi-septembre. Si la baignabilité est validée, une structure flottante pourrait être installée à Albigny, en raison de la profondeur et de l’absence de plage naturelle. Une ouverture ne serait toutefois envisageable qu’à l’horizon 2027.

Comme d'habitude ! le 26/08/2025 à 13:50
Dans ce secteur des gens s'y baignent depuis des lustres, même si c'est interdit.
Au moins il n'y a pas encore toute la pollution des trottinettes électriques balancées dans l'eau et tous les pseudo mineurs isolés et SDF en situation irrégulière qui jettent tous leurs déchets dedans, sans parler de la pollution automobile avec tous les bouchons crées par les travaux et les pistes cyclables.

Jamais content, vous qui semblez à travers vos postes, détenir à peu près toutes les vérités, il ne vous aura pas échappé que 2026 sera l'occasion de renouveler les élus, alors tentez l'expérience et réalisé vous pleinement, vous verrez que l'exercice n'est pas toujours aussi facile que l'on pense.

TafTaf le 26/08/2025 à 13:45

Il faut bien justifier leurs salaires...
Cette politique escrolo est lunaire !

Priorité au bien être le 26/08/2025 à 13:45
Il n'y a rien de plus urgent ????🤔

Voyez vous autre chose ?

Contribuable69 le 26/08/2025 à 12:46

Il n'y a rien de plus urgent ????🤔

Ex Précisions le 26/08/2025 à 11:36

Dans ce secteur des gens s'y baignent depuis des lustres, même si c'est interdit.
Au moins il n'y a pas encore toute la pollution des trottinettes électriques balancées dans l'eau et tous les pseudo mineurs isolés et SDF en situation irrégulière qui jettent tous leurs déchets dedans, sans parler de la pollution automobile avec tous les bouchons crées par les travaux et les pistes cyclables.

