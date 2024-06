Julie Nublat-Faure : "Baignade dans le Rhône, un premier galop d'essai"

Adjointe au maire de Lyon, Julie Nublat-Faure est évidemment attentive à la situation politique de ces derniers jours. Selon elle, "les transformations sociales et écologiques que l'on fait font avancer les élections et la participation".

Cet été, 7 piscines seront ouvertes en comptant celle de Gerland, mais pas toutes en même temps. Et pas question de faire dans la gratuité : "Le risque à Lyon, c'est d'avoir des files d'attente en période de canicule. L'idée, c'est d'avoir plus de fluidité et des créneaux pour accueillir plus de monde".

Le 30 juin, il faudra aller voter pour le premier tour des législatives. C'est aussi le jour choisi par la Ville de lyon pour expérimenter la baignade dans le Rhône avec 150 personnes au parc des Berges à Gerland. "Un premier galop d'essai avec toutes les chances de notre côté pour que les Lyonnais soient ravis de s'approprier le fleuve", selon Julie Nublat-Faure.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Situation politique en France

02:57 Re Lyon Nous

03:56 Piscines

08:06 Baignade dans le Rhône