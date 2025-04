Foued Rahmouni : "L'exigence de justice sociale est de plus en plus importante dans la Métropole de Lyon"

Adjoint au maire de Givors chargé de la Politique de la Ville et porte-parole du mouvement de Renaud Payre, Voix Commune, Foued Rahmouni entend jouer un rôle en 2026.

"On constate que l'exigence de justice sociale est de plus en plus importante", note l'élu, qui estime que la véritable question pour les élections locales de l'an prochain est : "Comment on accède aux aspirations légitimes des citoyens ?", à savoir "santé, transports, réussite scolaire"...

Pour Foued Rahmouni, la gauche doit se rassembler, mais sous conditions : "L'union est importante, mais elle n'est pas automatique. Si on n'arrive pas à se retrouver sur un projet programmatique extrêmement clair, les décisions se prendront".

Un meeting de Voix Commune est prévu à l'Espace Jean Couty le 15 avril avec l'annonce de dizaines de propositions pour 2026.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Voix Commune

00:52 Union de la gauche en 2026 ?

01:50 Parcours

02:48 Liste autonome ?

03:15 Meeting le 15 avril

04:28 Transports

06:30 Fonctionnement de la Métropole

07:46 Justice sociale