Lyon : le directeur général du Progrès Pierre Fanneau nommé au Dauphiné Libéré

Directeur général du Progrès depuis 2006, il a été nommé à Grenoble au même poste mais dans deux autres titres du groupe EBRA : le Dauphiné Libéré et Vaucluse Matin.

Il entrera en fonction le 1er janvier avec comme missions de "piloter la transformation et le développement des titres pour notamment faire du Dauphiné Libéré, le média incontournable de la Montagne et des Jeux Olympiques 2030" et de "poursuivre la relance de Vaucluse Matin".

"Fort de mon expérience dans d’autres régions, je saurai adapter ma vision aux spécificités de ma nouvelle zone, pour mettre l’accent sur les richesses qu’elle présente et accompagner les équipes dans cette nouvelle phase", a réagi Pierre Fanneau dans un communiqué. En réalité, il pilotait déjà le Dauphiné Libéré depuis cet été, un intérim demandé par le groupe.

Son successeur au Progrès n'est pas encore connu. Le groupe Ebra, en plein processus de recrutement, a donc demandé à Pierre Fanneau d'assurer encore la transition à distance en conservant temporairement la direction de ses anciens titres. Outre le Progrès, il gérait également le Bien Public et le Journal de Saône-et-Loire.

Son parcours à Lyon n'a pas été couronné de succès. Le Progrès est chaque année ou presque déficitaire, faisant face à la crise du papier, tandis que le climat social a connu des périodes difficiles, entre les plans sociaux et l'application d'une stratégie digitale mal accueillie par les journalistes. A tel point qu'une motion de défiance à l'encontre de Pierre Fanneau et de son rédacteur en chef Xavier Antoyé avait été votée à 93% par 282 journalistes du titre fin 2023.