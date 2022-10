Le directeur général du Progrès se justifie sur sa présence au Dîner des Sommets de Laurent Wauquiez

A savoir les Dîners des Sommets, festins organisés par le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, sur les deniers publics de la collectivité, avec des dizaines d’invités choyés.

Le Dîner des Sommets du 23 juin dernier, qui s’est déroulé avec 90 convives au château de la Chaize dans le Beaujolais, est celui qui a retenu l’attention de nos confrères puisqu’il aura coûté plus de 100 000 euros à la Région. Soit plus de 1100 euros par invité. Mais aucun n’a mis la main à la poche, c’est la collectivité qui a régalé.

Sur les 90 invités, Mediapart n’a cité que quelques noms, garantissant l’anonymat à ceux qui acceptaient de répondre et qui le réclamaient.

On sait donc que le propriétaire du château, Christophe Gruy accompagné de ses proches, était évidemment présent. Tout comme Alain Mérieux (BioMérieux), Olivier Ginon (GL Events), le tennisman Jo-Wilfried Tsonga, le skieur Alexis Pinturault mais aussi des "patrons de groupes de presse".

Outre Nicolas de Tavernost (groupe M6), le directeur général du Dauphiné Libéré Christophe Victor s’était également régalé en juin dernier d’un foie gras de canard aux douces épices ou encore d’un tournedos de volaille de Bresse sauce Albufera et son festival de gourmandises. Le dirigeant du quotidien évoquait même auprès de Mediapart un évènement "efficace" qui "a rapporté" à Auvergne-Rhône-Alpes.

Se sentant obligé de sortir du bois même si son nom n’était pas cité dans l’enquête, Pierre Fanneau, directeur général du Progrès, révèle ce samedi dans son journal qu’il a aussi ripaillé au château de la Chaize.

Et comme son collègue du groupe Ebra, il se justifie, estimant qu’il est "de (son) rôle de participer à des évènements réunissant les forces économiques de la région". Et jure n’avoir eu sur le moment aucune idée "des éléments financiers et budgétaires de l’opération".

La question de l’indépendance de la presse et essentiellement du Progrès vis-à-vis du pouvoir politique lyonnais a souvent été posée. Cet épisode, qui fait bondir en interne certains journalistes du journal, risque d’écorner un temps l’image des deux titres d'Ebra distribués en Auvergne-Rhône-Alpes.