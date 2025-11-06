Lyon : un déjeuner entre Gérald Darmanin et Laurent Wauquiez, 2027 et la primaire au menu ?

L'ancien président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez a accueilli le ministre de la Justice dans une brasserie du 6e arrondissement pour un déjeuner forcément politique. La droite cherche à se recomposer en vue de la présidentielle 2027 et les deux élus comptent peser.

A Lyon, en marge de son déplacement ministériel, @GDarmanin déjeune avec @laurentwauquiez dans une brasserie du 6e arrondissement. Un déjeuner décisif pour la droite en vue de 2027 ? pic.twitter.com/IBx42aVdvy — Lyon Mag (@lyonmag) November 6, 2025

"Gérald Darmanin échange avec une personnalité incontournable de la droite, qui pilote avec talent son groupe. Il gère la période budgétaire avec dextérité et responsabilité. Les deux ont une convergence de vue, tant sur la vision du pays, que sur la responsabilité à avoir dans cette période cruciale. Ils font partie de ceux qui ont compris la nécessité des responsables de gouvernement de s’unir pour construire l’avenir, en passant nécessairement par une primaire", nous glisse un proche des deux hommes.

"Personne ne doit être en situation de permettre aux extrêmes de gouverner", conclut-il.

Depuis plusieurs jours, Laurent Wauquiez se fait le porte-voix chez les Républicains de cette idée de primaire de la droite, souhaitant qu'elle se tienne "de Gérald Darmanin à Sarah Knafo (Reconquête! ndlr)". "Chiche !", lui a déjà répondu Eric Zemmour dimanche sur BFM-TV.