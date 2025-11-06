Politique

Lyon : un déjeuner entre Gérald Darmanin et Laurent Wauquiez, 2027 et la primaire au menu ?

Ce jeudi midi, Gérald Darmanin a profité de son déplacement ministériel de deux jours à Lyon pour déjeuner avec une vieille connaissance.

L'ancien président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez a accueilli le ministre de la Justice dans une brasserie du 6e arrondissement pour un déjeuner forcément politique. La droite cherche à se recomposer en vue de la présidentielle 2027 et les deux élus comptent peser.

"Gérald Darmanin échange avec une personnalité incontournable de la droite, qui pilote avec talent son groupe. Il gère la période budgétaire avec dextérité et responsabilité. Les deux ont une convergence de vue, tant sur la vision du pays, que sur la responsabilité à avoir dans cette période cruciale. Ils font partie de ceux qui ont compris la nécessité des responsables de gouvernement de s’unir pour construire l’avenir, en passant nécessairement par une primaire", nous glisse un proche des deux hommes.

"Personne ne doit être en situation de permettre aux extrêmes de gouverner", conclut-il.

Depuis plusieurs jours, Laurent Wauquiez se fait le porte-voix chez les Républicains de cette idée de primaire de la droite, souhaitant qu'elle se tienne "de Gérald Darmanin à Sarah Knafo (Reconquête! ndlr)". "Chiche !", lui a déjà répondu Eric Zemmour dimanche sur BFM-TV.

laurent wauquiez

gérald darmanin

avatar
vous croyez le 06/11/2025 à 17:10
Ba alors a écrit le 06/11/2025 à 13h27

Et aulas il est pas invité ?

qu'il a des ambitions pour 2027 ? j'ai comme un doute

Signaler Répondre
avatar
Mais le 06/11/2025 à 17:09
il est a écrit le 06/11/2025 à 15h50

élu LR ?

Soutenu... faute de candidat.

Signaler Répondre
avatar
AntiKons le 06/11/2025 à 16:55

Ça fait plaisir de voir des politiciens manger ensemble plutôt que de s'insulter ou menacer de mort leurs adversaires....

Signaler Répondre
avatar
Fantomas69 le 06/11/2025 à 16:54

Un beau duo d'hypocrites qui racolent pour 2027 ! Qu'en pensent le Président des Républicains du Rhône ? Qui va-t-il soutenir ? LR et son ami Pierre OLIVER, Horizons et son ami VINCENDET, Sébastien MICHEL HORIZONS/LR ?

Signaler Répondre
avatar
La gamelle le 06/11/2025 à 16:50

Maintenant que les LR se sont Macronisés, plus rien ne m'étonne.

Signaler Répondre
avatar
il est le 06/11/2025 à 15:50
Ba alors a écrit le 06/11/2025 à 13h27

Et aulas il est pas invité ?

élu LR ?

Signaler Répondre
avatar
Démocrate le 06/11/2025 à 15:44
LFI 69 a écrit le 06/11/2025 à 12h16

La droite extrême qui parade à Lyon, sale temps pour les lyonnais.es.

On a bien compris le principe : tous ceux qui ne pensent pas comme toi sont des extrémistes et même des fascistes. C’est la fameuse tolérance de l’extrême gauche totalitaire.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 06/11/2025 à 15:39
Pfffffffff a écrit le 06/11/2025 à 14h52

Intelligent comme commentaire ... ça fait bien avancer le schmilblick !

Plus que le votre qui n'est qu'une critique de commentaire ;-)

Signaler Répondre
avatar
2 noyes le 06/11/2025 à 15:22

rencontre de 2 personnes noyées dans un océan pensé géré la France comme dans les années 80 alors que le monde change les règles on changer la droite et l’extrême droite se sont rallié avec l’extrême droite israélienne qui a provoqué un génocide à gaza

Signaler Répondre
avatar
Pfffffffff le 06/11/2025 à 14:52
Ex Précisions a écrit le 06/11/2025 à 12h49

Si ça continue bientôt le minibus pour aller rendre visite à Sarko en taule ;-)

Intelligent comme commentaire ... ça fait bien avancer le schmilblick !

Signaler Répondre
avatar
LaFranceInculte69 le 06/11/2025 à 14:50
LFI 69 a écrit le 06/11/2025 à 12h16

La droite extrême qui parade à Lyon, sale temps pour les lyonnais.es.

Bien tu as fait des progrès en écriture inclusive ! Ce n’est pas encore ça mais en bon Lfiste tu y arriveras.

Signaler Répondre
avatar
viens pas au marché, je vais bien te recevoir le 06/11/2025 à 14:19

Wauquiez qui veux faire la morale a tout le monde, mais qui se remplis la panse a Pizay!
Vous nous faites vomir!!!!!

Signaler Répondre
avatar
sûrement avec ticket restaurant le 06/11/2025 à 14:13

Et pour le menu c'est quoi sans indiscrétion ?

Signaler Répondre
avatar
Schuss69 le 06/11/2025 à 14:09

S'ils mettent au point les modalités d'une primaire, j'espère qu'elle sera moins calamiteuse que la dernière. Le problème avec LR, et avec Wauquier, c'est que les Républicains mettent toujours en route la machine à perdre avant chaque élection.

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 06/11/2025 à 14:05
LFI 69 a écrit le 06/11/2025 à 12h16

La droite extrême qui parade à Lyon, sale temps pour les lyonnais.es.

C'est la météo des écolos...

Signaler Répondre
avatar
Allez-y le 06/11/2025 à 13:53

Mangez bien et envoyez-nous la note comme toujours

Signaler Répondre
avatar
Le repas des gens "honnêtes" ... le 06/11/2025 à 13:51

Le repas des gens "honnêtes" ...

Signaler Répondre
avatar
Jojolapelaine le 06/11/2025 à 13:44

Bonne équipe de gagnants

Signaler Répondre
avatar
Ba alors le 06/11/2025 à 13:27

Et aulas il est pas invité ?

Signaler Répondre
avatar
FrClaude2 le 06/11/2025 à 13:18

C'est ki ki paye ? On veut voir la note.

Signaler Répondre
avatar
pareil chez moi! le 06/11/2025 à 12:58
Jeeep a écrit le 06/11/2025 à 12h22

moi aussi je suis de la droite la plus extrême… rends-toi compte ma maman avait un martinet et heureusement car j’étais infernal 👹
vive l’autorité

on appelait çà chez moi la force de dissuasion

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 06/11/2025 à 12:49

Si ça continue bientôt le minibus pour aller rendre visite à Sarko en taule ;-)

Signaler Répondre
avatar
KAKOU69 le 06/11/2025 à 12:45

Ils vont pas bouffer chez Marguin qui n'est pas très loin . Celui qui se voyait maire de Lyon Mdr

Signaler Répondre
avatar
roco le 06/11/2025 à 12:39

deux loosers en avenir pétris d égos sur dimensionnés dommagevpour la France qui mérite mieux !

Signaler Répondre
avatar
Inversion des valeurs le 06/11/2025 à 12:29
LFI 69 a écrit le 06/11/2025 à 12h16

La droite extrême qui parade à Lyon, sale temps pour les lyonnais.es.

Les lyonnais se plaignent beaucoup, tous les journaux parlent de leurs plaintes.....contre les méprisants et dogmatiques écolos.

Signaler Répondre
avatar
Jeeep le 06/11/2025 à 12:22

moi aussi je suis de la droite la plus extrême… rends-toi compte ma maman avait un martinet et heureusement car j’étais infernal 👹
vive l’autorité

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 06/11/2025 à 12:16

La droite extrême qui parade à Lyon, sale temps pour les lyonnais.es.

Signaler Répondre

