Lyon : un déjeuner entre Gérald Darmanin et Laurent Wauquiez, 2027 et la primaire au menu ?

L'ancien président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez a accueilli le ministre de la Justice dans une brasserie du 6e arrondissement pour un déjeuner forcément politique. La droite cherche à se recomposer en vue de la présidentielle 2027 et les deux élus comptent peser.
A Lyon, en marge de son déplacement ministériel, @GDarmanin déjeune avec @laurentwauquiez dans une brasserie du 6e arrondissement. Un déjeuner décisif pour la droite en vue de 2027 ? pic.twitter.com/IBx42aVdvy— Lyon Mag (@lyonmag) November 6, 2025
"Gérald Darmanin échange avec une personnalité incontournable de la droite, qui pilote avec talent son groupe. Il gère la période budgétaire avec dextérité et responsabilité. Les deux ont une convergence de vue, tant sur la vision du pays, que sur la responsabilité à avoir dans cette période cruciale. Ils font partie de ceux qui ont compris la nécessité des responsables de gouvernement de s’unir pour construire l’avenir, en passant nécessairement par une primaire", nous glisse un proche des deux hommes.
"Personne ne doit être en situation de permettre aux extrêmes de gouverner", conclut-il.
Depuis plusieurs jours, Laurent Wauquiez se fait le porte-voix chez les Républicains de cette idée de primaire de la droite, souhaitant qu'elle se tienne "de Gérald Darmanin à Sarah Knafo (Reconquête! ndlr)". "Chiche !", lui a déjà répondu Eric Zemmour dimanche sur BFM-TV.
qu'il a des ambitions pour 2027 ? j'ai comme un douteSignaler Répondre
Soutenu... faute de candidat.Signaler Répondre
Ça fait plaisir de voir des politiciens manger ensemble plutôt que de s'insulter ou menacer de mort leurs adversaires....Signaler Répondre
Un beau duo d'hypocrites qui racolent pour 2027 ! Qu'en pensent le Président des Républicains du Rhône ? Qui va-t-il soutenir ? LR et son ami Pierre OLIVER, Horizons et son ami VINCENDET, Sébastien MICHEL HORIZONS/LR ?Signaler Répondre
Maintenant que les LR se sont Macronisés, plus rien ne m'étonne.Signaler Répondre
élu LR ?Signaler Répondre
On a bien compris le principe : tous ceux qui ne pensent pas comme toi sont des extrémistes et même des fascistes. C’est la fameuse tolérance de l’extrême gauche totalitaire.Signaler Répondre
Plus que le votre qui n'est qu'une critique de commentaire ;-)Signaler Répondre
rencontre de 2 personnes noyées dans un océan pensé géré la France comme dans les années 80 alors que le monde change les règles on changer la droite et l’extrême droite se sont rallié avec l’extrême droite israélienne qui a provoqué un génocide à gazaSignaler Répondre
Intelligent comme commentaire ... ça fait bien avancer le schmilblick !Signaler Répondre
Bien tu as fait des progrès en écriture inclusive ! Ce n’est pas encore ça mais en bon Lfiste tu y arriveras.Signaler Répondre
Wauquiez qui veux faire la morale a tout le monde, mais qui se remplis la panse a Pizay!Signaler Répondre
Vous nous faites vomir!!!!!
Et pour le menu c'est quoi sans indiscrétion ?Signaler Répondre
S'ils mettent au point les modalités d'une primaire, j'espère qu'elle sera moins calamiteuse que la dernière. Le problème avec LR, et avec Wauquier, c'est que les Républicains mettent toujours en route la machine à perdre avant chaque élection.Signaler Répondre
C'est la météo des écolos...Signaler Répondre
Mangez bien et envoyez-nous la note comme toujoursSignaler Répondre
Le repas des gens "honnêtes" ...Signaler Répondre
Bonne équipe de gagnantsSignaler Répondre
Et aulas il est pas invité ?Signaler Répondre
C'est ki ki paye ? On veut voir la note.Signaler Répondre
on appelait çà chez moi la force de dissuasionSignaler Répondre
Si ça continue bientôt le minibus pour aller rendre visite à Sarko en taule ;-)Signaler Répondre
Ils vont pas bouffer chez Marguin qui n'est pas très loin . Celui qui se voyait maire de Lyon MdrSignaler Répondre
deux loosers en avenir pétris d égos sur dimensionnés dommagevpour la France qui mérite mieux !Signaler Répondre
Les lyonnais se plaignent beaucoup, tous les journaux parlent de leurs plaintes.....contre les méprisants et dogmatiques écolos.Signaler Répondre
moi aussi je suis de la droite la plus extrême… rends-toi compte ma maman avait un martinet et heureusement car j’étais infernal 👹Signaler Répondre
vive l’autorité
La droite extrême qui parade à Lyon, sale temps pour les lyonnais.es.Signaler Répondre