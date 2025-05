Présidence des Républicains : les bons scores de Laurent Wauquiez dans la région, le Rhône a préféré Bruno Retailleau

Face à lui, Laurent Wauquiez termine avec 25,69% des voix, loin derrière le ministre de l'Intérieur.

Selon nos informations, l'ancien président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes avait pourtant pu compter sur le vote des fédérations de son territoire.

D'ailleurs, hormis les Hautes-Alpes, les seuls départements à avoir préféré Laurent Wauquiez à Bruno Retailleau se trouvent Auvergne-Rhône-Alpes : Isère (53,8%), Ain (58,5%), Loire (67,9%), Puy-de-Dome (69,7%), Ardèche (70,3%), Allier (71,2%), Drôme (72,5%) et Cantal (89,9%). Avec évidemment un triomphe dans son fief de Haute-Loire avec 96,2% des voix !

Par contre, le Rhône a été plus timide au moment de lui accorder ses faveurs. Et c'est ainsi Bruno Retailleau qui est arrivé en tête à Lyon et ses environs avec 2298 voix (56%) contre 1802 pour Laurent Wauquiez (44%).

Malgré la défaite, Laurent Wauquiez avait eu un discours assez offensif dimanche soir, ne souhaitant pas laisser le nouveau président de son parti gérer sans ses troupes et lui : "Je sais trop à quel point le poison de la division a si souvent fait mal à notre famille politique. J'ai toujours dit qu'il fallait additionner plutôt que de diviser. (...) Il faut rassembler toute la droite et porter un projet de rupture. Nous ne pourrons le faire si nous sommes dilués dans le macronisme. (...) Il faut commencer à libérer notre pays de ses chaînes. La droite doit préparer un projet de rupture, (…) assumer des idées fortes".