Primaire des droites : une rencontre secrète entre Laurent Wauquiez et Eric Zemmour - Montage LyonMag

Ce mercredi matin, Laurent Wauquiez et Eric Zemmour se sont vus en toute discrétion.

Une rencontre qui a fuité, obligeant les entourages de l'ancien président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du président du parti Reconquête! a confirmé l'échange entre les deux hommes politiques.

Laurent Wauquiez et Eric Zemmour ont conversé au sujet de la primaire des droites qu'ils appellent de leurs voeux.

Pour rappel, le patron des députés LR à l'Assemblée avait publiquement pris position pour une primaire allant "de Gérald Darmanin à Sarah Knafo". LyonMag avait ensuite révélé que Laurent Wauquiez avait profité du déplacement à Lyon du ministre de la Justice pour le voir  dans une brasserie des Brotteaux le 6 novembre.

"Chiche" avait répondu Eric Zemmour à ce voeu de l'Altiligérien.

Après cette nouvelle rencontre d'une personnalité pouvant prendre part à la primaire, la balle est entre les mains de Bruno Retailleau. Le président des Républicains a déjà annoncé vouloir attendre les élections municipales 2026 pour laisser les adhérents LR trancher la question.

Mauvaise pioche le 16/11/2025 à 14:56
dripoux a écrit le 16/11/2025 à 13h02

wauquiez c'est déjà alliez avec l'extrême droite et en plus il soutien Aulas bonjour le panier de crabe

4 faites d’orthographe niveau CM2 en 2 lignes… commencez par apprendre à vous exprimer en français avant de nous faire la leçon

Tatin le 16/11/2025 à 14:50

Secret c'est quand on ne sait pas ! Donc le terme est mal choisi.

Front républicain le 16/11/2025 à 14:44
Dernière chance a écrit le 16/11/2025 à 14h23

Une fusion de toutes les droites RN compris est nécessaire pour sauver la France ! Il n’y aura pas de deuxième service...

Il faut surtout inverser le front républicain, pour sortir LFI de l'assemblée nationale

Dernière chance le 16/11/2025 à 14:23

Une fusion de toutes les droites RN compris est nécessaire pour sauver la France ! Il n’y aura pas de deuxième service...

zemmourvite le 16/11/2025 à 13:24

Non !
Monsieur Zemmour ne vous faites pas avoir : vous aller devoir diluer votre programme patriote pour céder au chantage de cet assisté qui n'a pas travaillé un seul jour dans sa vie !

dripoux le 16/11/2025 à 13:02

wauquiez c'est déjà alliez avec l'extrême droite et en plus il soutien Aulas bonjour le panier de crabe

le fait politique le 16/11/2025 à 13:02

C'est un secret de polichinelle, lors de dernière élection présidentielle une conseillère régionale et adjointe au maire de l'ouest Lyonnais était au premier rang d'une première réunion de Z.A Chasselay le maire LR a dans sa majorité un cadre de chez Z et tout cela se passe très bien. A Limonest une liste d'opposition menée par un LR a pour colistier un cadre de Z, dans le 8e les échanges entre LR et Z sont chaleureux
Maintenant il faut avoir l'honnêteté d'officialiser tout ça et arrêter de berner les électeurs.

hollywood le 16/11/2025 à 13:01

Laurent Wauquiez avait profité .... comme d'habitude a part être arrogant avec ses équipes et sa petite carrière il ne sert à rien.

aimelyon le 16/11/2025 à 12:57

Tic et Tac a raz les pâquerettes.

C'est moi le 16/11/2025 à 12:23

En toute discrétion lol...

Pas compris le 16/11/2025 à 11:37

Pourquoi Reconquête et Zemmour veulent faire une primaire avec les Républicains ? Ils sont pas à droite du RN ?

Pfuiiii le 16/11/2025 à 11:26

Comme une odeur de chaussettes pourries ...

CQFD... le 16/11/2025 à 11:14

Toutes les composantes de la droite réunies sans le RN seraient moins fortes que ce dernier seul. C'est pour cela que MLP ne souhaite pas intégrer cette "union des droites". Elle se fera automatiquement au second tour.

Titus69 le 16/11/2025 à 11:00

?? comprend pas faut m'expliquer.

Est ce pour faire une alliance et se répartir des postes ?
Est ce pour contrer le RN et sauver ce qu'ils peuvent avant d'être phagocytés?

De toute façon LW depuis sa position sur le gouvernement Lecornu et le couteau dans le dos de Retailleau a clairement montré à tout le monde ce qu'il était réellement en profondeur, juste un opportuniste.

J6 le 16/11/2025 à 10:54

Allez ensemble pour regagner nôtre pays

