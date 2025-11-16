Primaire des droites : une rencontre secrète entre Laurent Wauquiez et Eric Zemmour

Une rencontre qui a fuité, obligeant les entourages de l'ancien président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du président du parti Reconquête! a confirmé l'échange entre les deux hommes politiques.
Laurent Wauquiez et Eric Zemmour ont conversé au sujet de la primaire des droites qu'ils appellent de leurs voeux.
Pour rappel, le patron des députés LR à l'Assemblée avait publiquement pris position pour une primaire allant "de Gérald Darmanin à Sarah Knafo". LyonMag avait ensuite révélé que Laurent Wauquiez avait profité du déplacement à Lyon du ministre de la Justice pour le voir dans une brasserie des Brotteaux le 6 novembre.
"Chiche" avait répondu Eric Zemmour à ce voeu de l'Altiligérien.
Après cette nouvelle rencontre d'une personnalité pouvant prendre part à la primaire, la balle est entre les mains de Bruno Retailleau. Le président des Républicains a déjà annoncé vouloir attendre les élections municipales 2026 pour laisser les adhérents LR trancher la question.
4 faites d’orthographe niveau CM2 en 2 lignes… commencez par apprendre à vous exprimer en français avant de nous faire la leçonSignaler Répondre
Secret c'est quand on ne sait pas ! Donc le terme est mal choisi.Signaler Répondre
Il faut surtout inverser le front républicain, pour sortir LFI de l'assemblée nationaleSignaler Répondre
Une fusion de toutes les droites RN compris est nécessaire pour sauver la France ! Il n’y aura pas de deuxième service...Signaler Répondre
Non !Signaler Répondre
Monsieur Zemmour ne vous faites pas avoir : vous aller devoir diluer votre programme patriote pour céder au chantage de cet assisté qui n'a pas travaillé un seul jour dans sa vie !
wauquiez c'est déjà alliez avec l'extrême droite et en plus il soutien Aulas bonjour le panier de crabeSignaler Répondre
C'est un secret de polichinelle, lors de dernière élection présidentielle une conseillère régionale et adjointe au maire de l'ouest Lyonnais était au premier rang d'une première réunion de Z.A Chasselay le maire LR a dans sa majorité un cadre de chez Z et tout cela se passe très bien. A Limonest une liste d'opposition menée par un LR a pour colistier un cadre de Z, dans le 8e les échanges entre LR et Z sont chaleureuxSignaler Répondre
Maintenant il faut avoir l'honnêteté d'officialiser tout ça et arrêter de berner les électeurs.
Laurent Wauquiez avait profité .... comme d'habitude a part être arrogant avec ses équipes et sa petite carrière il ne sert à rien.Signaler Répondre
Tic et Tac a raz les pâquerettes.Signaler Répondre
En toute discrétion lol...Signaler Répondre
Pourquoi Reconquête et Zemmour veulent faire une primaire avec les Républicains ? Ils sont pas à droite du RN ?Signaler Répondre
Comme une odeur de chaussettes pourries ...Signaler Répondre
Toutes les composantes de la droite réunies sans le RN seraient moins fortes que ce dernier seul. C'est pour cela que MLP ne souhaite pas intégrer cette "union des droites". Elle se fera automatiquement au second tour.Signaler Répondre
?? comprend pas faut m'expliquer.Signaler Répondre
Est ce pour faire une alliance et se répartir des postes ?
Est ce pour contrer le RN et sauver ce qu'ils peuvent avant d'être phagocytés?
De toute façon LW depuis sa position sur le gouvernement Lecornu et le couteau dans le dos de Retailleau a clairement montré à tout le monde ce qu'il était réellement en profondeur, juste un opportuniste.
Allez ensemble pour regagner nôtre paysSignaler Répondre