Primaire des droites : une rencontre secrète entre Laurent Wauquiez et Eric Zemmour

Une rencontre qui a fuité, obligeant les entourages de l'ancien président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du président du parti Reconquête! a confirmé l'échange entre les deux hommes politiques.

Laurent Wauquiez et Eric Zemmour ont conversé au sujet de la primaire des droites qu'ils appellent de leurs voeux.

Pour rappel, le patron des députés LR à l'Assemblée avait publiquement pris position pour une primaire allant "de Gérald Darmanin à Sarah Knafo". LyonMag avait ensuite révélé que Laurent Wauquiez avait profité du déplacement à Lyon du ministre de la Justice pour le voir dans une brasserie des Brotteaux le 6 novembre.

"Chiche" avait répondu Eric Zemmour à ce voeu de l'Altiligérien.

Après cette nouvelle rencontre d'une personnalité pouvant prendre part à la primaire, la balle est entre les mains de Bruno Retailleau. Le président des Républicains a déjà annoncé vouloir attendre les élections municipales 2026 pour laisser les adhérents LR trancher la question.