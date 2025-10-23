"Nous avons donné la pire image de la droite", reconnaît Laurent Wauquiez

Dans une interview au Figaro ce mercredi, le patron des députés LR à l'Assemblée nationale dit se "méfier des météorites en politique". Allusion à peine voilée à la trajectoire de l'ancien ministre de l'Intérieur, sous le feu des projecteurs depuis 1 an.
"Nous avons donné la pire image de la droite, celle de l'incohérence", poursuit Laurent Wauquiez, concernant l'annonce faite par Bruno Retailleau du retrait des LR du gouvernement de Sébastien Lecornu après l'annonce de la nomination de Bruno Le Maire aux Armées.
"La crédibilité acquise par la droite en un an a disparu en un soir. Je pourrais m'en réjouir : ce n'est pas un secret, tout le monde sait que la relation avec Bruno n'a pas été facile. Mais comment pourrais-je me réjouir ? Ma famille politique va mal", conclut l'ancien président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Lui-même pointé du doigt pour ne pas avoir censuré le Premier ministre avec son groupe, Laurent Wauquiez estime avoir encore la possibilité d'être le candidat de sa famille politique pour l'élection présidentielle 2027 et sortir la France "de sa décadence".
Je suis pour le rassemblement de la droite de Gérald Darmanin à Sarah Knafo. Si on veut redresser le pays, il faut retrouver de la fermeté sur le régalien, revaloriser le travail et lutter contre l’assistanat. Ce sont les repères. pic.twitter.com/rxA11R34fb— Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) October 22, 2025
Wauquiez donne lui même depuis plusieurs années la pire idée de la politique ….une girouette qui va chercher à l extrême droite des idées puisqu il est incapable d avoir un vrai projet ….il n’a pas encore compris qu il ne sera jamais élu président….il est tout juste capable de faire perdre son campSignaler Répondre
Qu'il aille se cacher au fond de son trou et se fasse enfin oublier.Signaler Répondre
Ses opportunistes carriéristes tuent le pays depuis des décennies.
C'est mensonge sur mensonge sitôt qu'ils ouvrent la bouche pour sortir leur logorrhée.
Nicolas Sarkozy et François Fillon dirigèrent ensemble notre pays de 2007 à 2012.Signaler Répondre
Aujourd'hui, l'un dort en prison tandis que l'autre vient d'être définitivement déclaré comme étant un délinquant notoire
prochaine wauguiez la droite a toujours créé des Championnats
Bjr a vous , le RN trop a gauche , je préfère et de loin E.Zemmour le seul qui semble capable de redresser notre pays. CdtSignaler Répondre
Bjr , complétement d accord avec vous .CdtSignaler Répondre
"Nous avons donné la pire image de la droite"Signaler Répondre
Oui pour un certain repas
Laurent Wauquiez depuis 2020 :Signaler Répondre
Soupçons d’emplois fictifs à la Région Auvergne‑Rhône‑Alpes
Enquête sur une étude d’opinion commandée par la Région
Salaire d’Ange Sitbon (poste rémunéré à la Région)
Enquête sur le « Dîner des Sommets » pour favoritisme, recel et détournement de fonds publics
Contentieux autour des notes de frais et transparence des dépenses des élus
Obligation de communiquer les fiches de poste et contrats de plusieurs chargés de mission auprès de la Région
Entre 2018 et 2023, la région a dépensé plus de 370 000 € pour des études d'opinion commandées à la société Mediascopie.
En 2018, des propos de Wauquiez tenus lors d'un cours à l'EM Lyon ont été enregistrés à son insu et diffusés par l'émission "Quotidien". Il a dénoncé cette diffusion comme illégale et menacé de poursuites judiciaires. Ça me fait bien rire son comportement vis à vis de Sarkozy.
Nous avons donné la pire image de la droite, celle de l'incohérence", poursuit Laurent WauquiezSignaler Répondre
Il plaisante !!!
Il valide de suspendre la réforme des retraites!!!
Vous aussi vous en revoir, les électeurs ne vont pas vous oublier
Alliance de gauche normal qu’il faut avoir une alliance de droiteSignaler Répondre
il faut que tout le monde accorde leurs violons ..
Et rassembler derrière eux.Signaler Répondre
Car la problème de LR aujourd'hui, c'est que le parti est destiné à rester sempiternellement tiraillé entre participation à des coalitions bancales avec la Macronie et le Centre, et volonté braquée d'autonomie mais avec un socle élctoral et de soutiens trop réduit ...
Ça ne peut plus fonctionner.
Zemmour serait le chef radical et énergique derrière il suffirait simplement de se ranger, car au fond tous pensent comme lui, il faut arrêter de souhaiter tenir de fausses postures politiques tièdes car faisant toujours trop de compromis avec une certaine (trop) bien-pensance politique...
À une élection Européenne, tu as obtenu un résultat majeur: 3%!Signaler Répondre
Je ne comprends pas pourquoi tu t’entêtes!
Alors là c’est quasi sûr que Sarah knafo ne s’associera jamais avec ces macronistes Darmanin et Wauquiez étant donné qu’ils nous ont tous menti ouvertement : « Kevin et Mateo », « les anglais », la non censure etc.. Il vit dans un monde parallèleSignaler Répondre
vous finirez comme Sarko en prison une soirée à 100keuros la droite a détruit la France et l’extrême droiteval’achever ce beau paysSignaler Répondre
tellement bien dit ! Nous sommes très nombreux à penser la même chose !Signaler Répondre
et aulas a du souci à se faire avec des gens de cette perfidie
Marre de ces LR qui ne pensent qu’a la gamelle en faisant de la politique de gauche ! Je voterai RNSignaler Répondre
Un voleur a oublié de rendre de l'argent et je me rappelle qui c'est.Signaler Répondre
J'approuve exactement ce que vous décrivez de cet arriviste qui "fait le gentil beau" à l'instar de notre jupiterSignaler Répondre
C’est marrant qu’il s’en aperçoive !Signaler Répondre
Tu as dit être ami avec sœur Emmanuelle… qui ne te connaissait pas!!
Tu as teint tes cheveux en blanc pour faire plus mature !
Tu as pris l’accent Auvergnat pur faire paysan alors que tu es riche héritier !
Tu nous a couté un pognon de dingue avec tes repas à 1000 € par gugusse !
Tu as donné des subventions à gogo et repeint la région en bleu ( couleur à ta gloire )
Bref t’es vraiment ridicule depuis longtemps !!!!
Même Sarkozy t’appelait le grand C..!!!
Du coup , t’es ridicule depuis toujours !
ce bonhomme c'est Iznogoud réincarné !Signaler Répondre
Etre calife à lap lace du calife, le voila son projet
Il n'a pas toujours pas digéré que Retailleau prenne la présidence de LR
Mais qu'il crée son propre parti et qu'il dégage de LR
Il aura un avantage celui de faire ses réunions dans une cabine téléphonique (s'il en reste) à défaut sous un abri bus
wauquiez , l homme qui veut être Président mais qui ne veut participer a aucun gouvernement pour ne pas nuire a son image.Signaler Répondre
Effectivement vous le premier vous avez vraiment dégradez l image de la droite , sincèrement je pense que vous êtes tous des NULS vous pensez a votre carrière avant les intérêts du pays .Signaler Répondre
Vous êtes incapable de tous vous attendre et travailliez mains dans la main avec vos adversaires politiques, encore une fois pour l intérêt du pays .
Mr Vauquiez , vous étiez quelqu un que j appréciait mais après votre cinéma et vos mensonges , vous n aurez plus mon vote.
Vite reviens ...Signaler Répondre
Aulas et son boulet WauquierSignaler Répondre
"Laurent Wauquiez estime avoir encore la possibilité d'être le candidat de sa famille politique pour l'élection présidentielle 2027"Signaler Répondre
Tout ça pour ça, comme d'habitude chez ex UMPS actuellement LR...
Bonjour, je cherche des commentaires positifs à l'endroit des LR. Apparemment ce sera un autre jour :DSignaler Répondre
Mr Wauquiez vous avez choisi de servir la soupe a Me Macron et ses lieutenant, tirez en les conséquences pour vous et les français avant de chercher un bouc émissaire . Votre seule chance de maintien et de survie de LR est un rapprochement avec le RN et Reconquête, sans quoi les électeurs vont vous y dissoudre.Signaler Répondre
Exact, une droite gaulliste avec qui mon grand père résistant a participé à chasser les extrémistes de droites de vichy alliés aux allemands. Et qui aujourd’hui avec des traîtres comme Ciotti ´ le caniche a LE PEN fait honte a la droite gaulliste !!Signaler Répondre
Des vendus opportunistes et carriéristes qui donnent plus envie de vomir 🤮 et même de s’abstenir à voter, tellement ils sont écœurant. 💩
Fourberie en veston, sourire de traître chic,Signaler Répondre
Bullshit en bandoulière, tu prêches la décence,
Tes mots sentent le vieux cuir et la fausse élégance,
Tu pries devant l’écran où ton ego s’incline,
En selfie messianique, tu bénis ton miroir.
Et Gainsbarre ricane, verre au bout des lèvres :
« T’as vendu ton âme, mon gars, pour un falzar noir,
Et même le diable trouve ça trop mièvre. »
et toi Laurent tu as bien participé a mettre le bazar. c'est bien connu l enfer c est toujours les autres .Signaler Répondre
IL a donné la pire image de la région Rhône-Alpes depuis 2015. Qu'il retourne en Auvergne !Signaler Répondre
Mais non Lolo, ce n'est pas ta famille politique. Toi t'es un centriste, autant de droite que Valls est de gauche.Signaler Répondre
C'est juste que la droite a résisté plus longtemps que la gauche, liquidée de l'intérieur depuis longtemps.
Monsieur Wauquiez, j'espère que vous plaisantez, car vous êtes un peu le problème de cette gabegieSignaler Répondre
Monsieur Retailleau est droit dans ses bottes et ne tourne pas sa veste des que le vent change…
Pourquoi la pire ?Signaler Répondre
C'est simplement l'image de la droite depuis des décennies.
Wauquiez serait il aveugle ? ou sourd ?
Les français n'en veulent plus de votre dogmatisme !
Mais non Lolo, il ne faut pas oublier Fillon, Sarko, la liste est longue chez LR, c'est pour çà que vous avez fait moins de 5% à la présidentielle et que vous allez continuer sur la lancée ;-)Signaler Répondre