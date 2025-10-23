"Nous avons donné la pire image de la droite", reconnaît Laurent Wauquiez

Dans une interview au Figaro ce mercredi, le patron des députés LR à l'Assemblée nationale dit se "méfier des météorites en politique". Allusion à peine voilée à la trajectoire de l'ancien ministre de l'Intérieur, sous le feu des projecteurs depuis 1 an.

"Nous avons donné la pire image de la droite, celle de l'incohérence", poursuit Laurent Wauquiez, concernant l'annonce faite par Bruno Retailleau du retrait des LR du gouvernement de Sébastien Lecornu après l'annonce de la nomination de Bruno Le Maire aux Armées.

"La crédibilité acquise par la droite en un an a disparu en un soir. Je pourrais m'en réjouir : ce n'est pas un secret, tout le monde sait que la relation avec Bruno n'a pas été facile. Mais comment pourrais-je me réjouir ? Ma famille politique va mal", conclut l'ancien président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Lui-même pointé du doigt pour ne pas avoir censuré le Premier ministre avec son groupe, Laurent Wauquiez estime avoir encore la possibilité d'être le candidat de sa famille politique pour l'élection présidentielle 2027 et sortir la France "de sa décadence".