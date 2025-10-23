Politique

"Nous avons donné la pire image de la droite", reconnaît Laurent Wauquiez

"Nous avons donné la pire image de la droite", reconnaît Laurent Wauquiez
"Nous avons donné la pire image de la droite", reconnaît Laurent Wauquiez - LyonMag

Laurent Wauquiez a décidé de contre-attaquer, et de s'en prendre à son président et rival Bruno Retailleau.

Dans une interview au Figaro ce mercredi, le patron des députés LR à l'Assemblée nationale dit se "méfier des météorites en politique". Allusion à peine voilée à la trajectoire de l'ancien ministre de l'Intérieur, sous le feu des projecteurs depuis 1 an.

"Nous avons donné la pire image de la droite, celle de l'incohérence", poursuit Laurent Wauquiez, concernant l'annonce faite par Bruno Retailleau du retrait des LR du gouvernement de Sébastien Lecornu après l'annonce de la nomination de Bruno Le Maire aux Armées.

"La crédibilité acquise par la droite en un an a disparu en un soir. Je pourrais m'en réjouir : ce n'est pas un secret, tout le monde sait que la relation avec Bruno n'a pas été facile. Mais comment pourrais-je me réjouir ? Ma famille politique va mal", conclut l'ancien président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Lui-même pointé du doigt pour ne pas avoir censuré le Premier ministre avec son groupe, Laurent Wauquiez estime avoir encore la possibilité d'être le candidat de sa famille politique pour l'élection présidentielle 2027 et sortir la France "de sa décadence".

Tags :

laurent wauquiez

les Républicains

33 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Muche le 23/10/2025 à 15:28

Wauquiez donne lui même depuis plusieurs années la pire idée de la politique ….une girouette qui va chercher à l extrême droite des idées puisqu il est incapable d avoir un vrai projet ….il n’a pas encore compris qu il ne sera jamais élu président….il est tout juste capable de faire perdre son camp

Signaler Répondre
avatar
Cartésien le 23/10/2025 à 14:52

Qu'il aille se cacher au fond de son trou et se fasse enfin oublier.
Ses opportunistes carriéristes tuent le pays depuis des décennies.
C'est mensonge sur mensonge sitôt qu'ils ouvrent la bouche pour sortir leur logorrhée.

Signaler Répondre
avatar
deux sans trois le 23/10/2025 à 14:31

Nicolas Sarkozy et François Fillon dirigèrent ensemble notre pays de 2007 à 2012.

Aujourd'hui, l'un dort en prison tandis que l'autre vient d'être définitivement déclaré comme étant un délinquant notoire

prochaine wauguiez la droite a toujours créé des Championnats

Signaler Répondre
avatar
bac73 le 23/10/2025 à 14:27
RN6 a écrit le 23/10/2025 à 12h35

Marre de ces LR qui ne pensent qu’a la gamelle en faisant de la politique de gauche ! Je voterai RN

Bjr a vous , le RN trop a gauche , je préfère et de loin E.Zemmour le seul qui semble capable de redresser notre pays. Cdt

Signaler Répondre
avatar
bac73 le 23/10/2025 à 14:22
To-To a écrit le 23/10/2025 à 12h44

Alors là c’est quasi sûr que Sarah knafo ne s’associera jamais avec ces macronistes Darmanin et Wauquiez étant donné qu’ils nous ont tous menti ouvertement : « Kevin et Mateo », « les anglais », la non censure etc.. Il vit dans un monde parallèle

Bjr , complétement d accord avec vous .Cdt

Signaler Répondre
avatar
écolo mais pas trop le 23/10/2025 à 14:05

"Nous avons donné la pire image de la droite"
Oui pour un certain repas

Signaler Répondre
avatar
Laurent Wauquiez et sa mauvaise foi le 23/10/2025 à 14:02

Laurent Wauquiez depuis 2020 :

Soupçons d’emplois fictifs à la Région Auvergne‑Rhône‑Alpes

Enquête sur une étude d’opinion commandée par la Région

Salaire d’Ange Sitbon (poste rémunéré à la Région)

Enquête sur le « Dîner des Sommets » pour favoritisme, recel et détournement de fonds publics

Contentieux autour des notes de frais et transparence des dépenses des élus

Obligation de communiquer les fiches de poste et contrats de plusieurs chargés de mission auprès de la Région

Entre 2018 et 2023, la région a dépensé plus de 370 000 € pour des études d'opinion commandées à la société Mediascopie.

En 2018, des propos de Wauquiez tenus lors d'un cours à l'EM Lyon ont été enregistrés à son insu et diffusés par l'émission "Quotidien". Il a dénoncé cette diffusion comme illégale et menacé de poursuites judiciaires. Ça me fait bien rire son comportement vis à vis de Sarkozy.

Signaler Répondre
avatar
Bon à rien le 23/10/2025 à 13:16

Nous avons donné la pire image de la droite, celle de l'incohérence", poursuit Laurent Wauquiez
Il plaisante !!!
Il valide de suspendre la réforme des retraites!!!
Vous aussi vous en revoir, les électeurs ne vont pas vous oublier

Signaler Répondre
avatar
Colysee le 23/10/2025 à 12:52

Alliance de gauche normal qu’il faut avoir une alliance de droite
il faut que tout le monde accorde leurs violons ..

Signaler Répondre
avatar
Il n'y a que Zemmour et Knafo qui sauraient retirer la Droite en... droite ligne le 23/10/2025 à 12:48

Et rassembler derrière eux.

Car la problème de LR aujourd'hui, c'est que le parti est destiné à rester sempiternellement tiraillé entre participation à des coalitions bancales avec la Macronie et le Centre, et volonté braquée d'autonomie mais avec un socle élctoral et de soutiens trop réduit ...

Ça ne peut plus fonctionner.

Zemmour serait le chef radical et énergique derrière il suffirait simplement de se ranger, car au fond tous pensent comme lui, il faut arrêter de souhaiter tenir de fausses postures politiques tièdes car faisant toujours trop de compromis avec une certaine (trop) bien-pensance politique...

Signaler Répondre
avatar
Souviens toi ! le 23/10/2025 à 12:47

À une élection Européenne, tu as obtenu un résultat majeur: 3%!
Je ne comprends pas pourquoi tu t’entêtes!

Signaler Répondre
avatar
To-To le 23/10/2025 à 12:44

Alors là c’est quasi sûr que Sarah knafo ne s’associera jamais avec ces macronistes Darmanin et Wauquiez étant donné qu’ils nous ont tous menti ouvertement : « Kevin et Mateo », « les anglais », la non censure etc.. Il vit dans un monde parallèle

Signaler Répondre
avatar
on prison le 23/10/2025 à 12:42

vous finirez comme Sarko en prison une soirée à 100keuros la droite a détruit la France et l’extrême droiteval’achever ce beau pays

Signaler Répondre
avatar
Laurentide le 23/10/2025 à 12:37
Tirade du vieux gone a écrit le 23/10/2025 à 11h13

Fourberie en veston, sourire de traître chic,
Bullshit en bandoulière, tu prêches la décence,
Tes mots sentent le vieux cuir et la fausse élégance,
Tu pries devant l’écran où ton ego s’incline,
En selfie messianique, tu bénis ton miroir.
Et Gainsbarre ricane, verre au bout des lèvres :
« T’as vendu ton âme, mon gars, pour un falzar noir,
Et même le diable trouve ça trop mièvre. »

tellement bien dit ! Nous sommes très nombreux à penser la même chose !
et aulas a du souci à se faire avec des gens de cette perfidie

Signaler Répondre
avatar
RN6 le 23/10/2025 à 12:35

Marre de ces LR qui ne pensent qu’a la gamelle en faisant de la politique de gauche ! Je voterai RN

Signaler Répondre
avatar
La pire image le 23/10/2025 à 12:33

Un voleur a oublié de rendre de l'argent et je me rappelle qui c'est.

Signaler Répondre
avatar
BENOIT D le 23/10/2025 à 12:33
bac73 a écrit le 23/10/2025 à 11h50

Effectivement vous le premier vous avez vraiment dégradez l image de la droite , sincèrement je pense que vous êtes tous des NULS vous pensez a votre carrière avant les intérêts du pays .
Vous êtes incapable de tous vous attendre et travailliez mains dans la main avec vos adversaires politiques, encore une fois pour l intérêt du pays .

Mr Vauquiez , vous étiez quelqu un que j appréciait mais après votre cinéma et vos mensonges , vous n aurez plus mon vote.

J'approuve exactement ce que vous décrivez de cet arriviste qui "fait le gentil beau" à l'instar de notre jupiter

Signaler Répondre
avatar
Mea culpa le 23/10/2025 à 12:30

C’est marrant qu’il s’en aperçoive !
Tu as dit être ami avec sœur Emmanuelle… qui ne te connaissait pas!!
Tu as teint tes cheveux en blanc pour faire plus mature !
Tu as pris l’accent Auvergnat pur faire paysan alors que tu es riche héritier !
Tu nous a couté un pognon de dingue avec tes repas à 1000 € par gugusse !
Tu as donné des subventions à gogo et repeint la région en bleu ( couleur à ta gloire )
Bref t’es vraiment ridicule depuis longtemps !!!!
Même Sarkozy t’appelait le grand C..!!!
Du coup , t’es ridicule depuis toujours !

Signaler Répondre
avatar
LW TDC le 23/10/2025 à 12:07

ce bonhomme c'est Iznogoud réincarné !
Etre calife à lap lace du calife, le voila son projet
Il n'a pas toujours pas digéré que Retailleau prenne la présidence de LR
Mais qu'il crée son propre parti et qu'il dégage de LR
Il aura un avantage celui de faire ses réunions dans une cabine téléphonique (s'il en reste) à défaut sous un abri bus

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 23/10/2025 à 11:52

wauquiez , l homme qui veut être Président mais qui ne veut participer a aucun gouvernement pour ne pas nuire a son image.

Signaler Répondre
avatar
bac73 le 23/10/2025 à 11:50

Effectivement vous le premier vous avez vraiment dégradez l image de la droite , sincèrement je pense que vous êtes tous des NULS vous pensez a votre carrière avant les intérêts du pays .
Vous êtes incapable de tous vous attendre et travailliez mains dans la main avec vos adversaires politiques, encore une fois pour l intérêt du pays .

Mr Vauquiez , vous étiez quelqu un que j appréciait mais après votre cinéma et vos mensonges , vous n aurez plus mon vote.

Signaler Répondre
avatar
Guignol ! le 23/10/2025 à 11:40

Vite reviens ...

Signaler Répondre
avatar
KAKOU69 le 23/10/2025 à 11:39

Aulas et son boulet Wauquier

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 23/10/2025 à 11:36
lapyr a écrit le 23/10/2025 à 10h59

Pourquoi la pire ?
C'est simplement l'image de la droite depuis des décennies.
Wauquiez serait il aveugle ? ou sourd ?
Les français n'en veulent plus de votre dogmatisme !

"Laurent Wauquiez estime avoir encore la possibilité d'être le candidat de sa famille politique pour l'élection présidentielle 2027"

Tout ça pour ça, comme d'habitude chez ex UMPS actuellement LR...

Signaler Répondre
avatar
okosur le 23/10/2025 à 11:36

Bonjour, je cherche des commentaires positifs à l'endroit des LR. Apparemment ce sera un autre jour :D

Signaler Répondre
avatar
Monpays le 23/10/2025 à 11:22

Mr Wauquiez vous avez choisi de servir la soupe a Me Macron et ses lieutenant, tirez en les conséquences pour vous et les français avant de chercher un bouc émissaire . Votre seule chance de maintien et de survie de LR est un rapprochement avec le RN et Reconquête, sans quoi les électeurs vont vous y dissoudre.

Signaler Répondre
avatar
Vive la droite Gaulliste ! Pas les traîtres de droite ! le 23/10/2025 à 11:22

Exact, une droite gaulliste avec qui mon grand père résistant a participé à chasser les extrémistes de droites de vichy alliés aux allemands. Et qui aujourd’hui avec des traîtres comme Ciotti ´ le caniche a LE PEN fait honte a la droite gaulliste !!
Des vendus opportunistes et carriéristes qui donnent plus envie de vomir 🤮 et même de s’abstenir à voter, tellement ils sont écœurant. 💩

Signaler Répondre
avatar
Tirade du vieux gone le 23/10/2025 à 11:13

Fourberie en veston, sourire de traître chic,
Bullshit en bandoulière, tu prêches la décence,
Tes mots sentent le vieux cuir et la fausse élégance,
Tu pries devant l’écran où ton ego s’incline,
En selfie messianique, tu bénis ton miroir.
Et Gainsbarre ricane, verre au bout des lèvres :
« T’as vendu ton âme, mon gars, pour un falzar noir,
Et même le diable trouve ça trop mièvre. »

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 23/10/2025 à 11:12

et toi Laurent tu as bien participé a mettre le bazar. c'est bien connu l enfer c est toujours les autres .

Signaler Répondre
avatar
Bonne blague !! le 23/10/2025 à 11:10

IL a donné la pire image de la région Rhône-Alpes depuis 2015. Qu'il retourne en Auvergne !

Signaler Répondre
avatar
Mdr ! le 23/10/2025 à 11:06

Mais non Lolo, ce n'est pas ta famille politique. Toi t'es un centriste, autant de droite que Valls est de gauche.
C'est juste que la droite a résisté plus longtemps que la gauche, liquidée de l'intérieur depuis longtemps.

Signaler Répondre
avatar
RAS le 23/10/2025 à 11:03

Monsieur Wauquiez, j'espère que vous plaisantez, car vous êtes un peu le problème de cette gabegie
Monsieur Retailleau est droit dans ses bottes et ne tourne pas sa veste des que le vent change…

Signaler Répondre
avatar
lapyr le 23/10/2025 à 10:59

Pourquoi la pire ?
C'est simplement l'image de la droite depuis des décennies.
Wauquiez serait il aveugle ? ou sourd ?
Les français n'en veulent plus de votre dogmatisme !

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 23/10/2025 à 10:56

Mais non Lolo, il ne faut pas oublier Fillon, Sarko, la liste est longue chez LR, c'est pour çà que vous avez fait moins de 5% à la présidentielle et que vous allez continuer sur la lancée ;-)

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.