Métropolitaines 2026 : Véronique Sarselli investie par les Républicains, Bruno Retailleau recadré par les élus locaux

La maire de Sainte-Foy-lès-Lyon, Véronique Sarselli, est officiellement la candidate pour tenter de ravir la Métropole de Lyon aux écologistes, tandis que le maire du 2e arrondissement Pierre Oliver est le chef de file chargé de finaliser l'alliance avec Jean-Michel Aulas à Lyon.

"Je mesure l’honneur et la responsabilité de cette investiture. Je serai la candidate du rassemblement, du travail et du combat, pour proposer aux Grands Lyonnais un projet solide, crédible et porté par une nouvelle donne démocratique", a réagi Véronique Sarselli, première femme investie par Les Républicains pour cette élection centrale.

Selon nos informations, cette commission d'investiture a été l'occasion pour Laurent Wauquiez et les élus locaux de montrer qu'à Lyon, ce n'est pas encore Bruno Retailleau qui commande. En effet, le président des Républicains souhaitait placer ses lieutenants et nommer Gilles Gascon, maire de Saint-Priest, comme co-chef de file pour les métropolitaines, ainsi que Béatrice de Montille comme co-cheffe de file à Lyon.

Logique pour le ministre démissionnaire de l'Intérieur de vouloir marquer de son empreinte un scrutin local en Auvergne-Rhône-Alpes. Sauf que Laurent Wauquiez, les élus de la Région et plusieurs maires ont écrit à la CNI pour faire renoncer Bruno Retailleau. Ce dernier a donc abandonné son idée qui risquait de brouiller le message en nommant trop de chefs de file.