"Une députée néofasciste" : l'ex-assistant parlementaire Rhône de Gabriel Amard poursuivi par Tiffany Joncour pour injure publique

Allan Brunon, ancien assistant parlementaire du député LFI du Rhône Gabriel Amard, comparaîtra le 28 mars devant le tribunal correctionnel de Paris pour injure publique. Il est poursuivi par Tiffany Joncour, députée RN de le 13ème circonscription du Rhône après des propos tenus sur les réseaux sociaux.

Allan Brunon, étudiant à Sciences Po et membre de La France insoumise, est convoqué le 28 mars à 13h30 devant la 17e chambre correctionnelle de Paris précise son avocat Rafik Chekkat.

Ce dernier affirme que les poursuites visent ses critiques sur "la généalogie fasciste, néofasciste et néonazie" du RN. Dans une publication épinglée sur son profil X, Allan Brunon écrivait en effet : "Le RN a été fondé par des nazis".

Toutefois, l’entourage de Tiffany Joncour apporte une autre lecture. Selon les collaborateurs de la députée RN, la procédure concerne des attaques personnelles et non une mise en cause du parti. Ils allèguent qu’Allan Brunon a directement qualifié —également sur X— la députée de "fasciste du RN" et de "députée néofasciste".

"Nous n’attaquons pas pour une critique du RN, même si ça pourrait se discuter, mais bien pour des injures personnelles visant la députée Tiffany Joncour," précisent ses assistants parlementaires.