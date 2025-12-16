"Consanguinité dans certaines populations maghrébines" : l’influenceuse d’extrême droite Mila condamnée à Lyon

L’influenceuse d’extrême droite avait comparu en octobre dernier devant le tribunal judiciaire de Lyon, qui a rendu son jugement ce mardi.

La jeune femme de 22 ans a été condamnée à 1000 euros d’amende avec sursis et à verser 1000 euros d’amende à la Ligue des droits de l’homme et 1000 euros au titre de l’article 475-1 de procédure pénale pour avoir évoqué "la consanguinité dans certaines populations maghrébines".

"Avec la consanguinité, beaucoup ont des fronts minuscules j’ai remarqué [...] Une immense partie des familles maghrébines sont consanguines, et beaucoup ont des visages difformes et assez laids, et de très petits fronts. Surtout les migrants chelous qui nous agressent dans la rue tous les jours".

Des propos qu’elle avait qualifiés devant les juges de "maladroit" et formulé, selon elle, "en réponse à une énième vague de harcèlement massive et gratuite" à son encontre. Le parquet avait requis en octobre dernier une peine de 1500 euros d’amende avec sursis, tenant compte du casier judiciaire vierge de la prévenue.

Condamnée, Mila O. a annoncé son intention de faire appel.