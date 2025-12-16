Judiciaire

"Consanguinité dans certaines populations maghrébines" : l’influenceuse d’extrême droite Mila condamnée à Lyon

Mila O. a été condamnée ce mardi pour injure publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion.

L’influenceuse d’extrême droite avait comparu en octobre dernier devant le tribunal judiciaire de Lyon, qui a rendu son jugement ce mardi.

La jeune femme de 22 ans a été condamnée à 1000 euros d’amende avec sursis et à verser 1000 euros d’amende à la Ligue des droits de l’homme et 1000 euros au titre de l’article 475-1 de procédure pénale pour avoir évoqué "la consanguinité dans certaines populations maghrébines".

"Avec la consanguinité, beaucoup ont des fronts minuscules j’ai remarqué [...] Une immense partie des familles maghrébines sont consanguines, et beaucoup ont des visages difformes et assez laids, et de très petits fronts. Surtout les migrants chelous qui nous agressent dans la rue tous les jours".

Des propos qu’elle avait qualifiés devant les juges de "maladroit" et formulé, selon elle, "en réponse à une énième vague de harcèlement massive et gratuite" à son encontre. Le parquet avait requis en octobre dernier une peine de 1500 euros d’amende avec sursis, tenant compte du casier judiciaire vierge de la prévenue.

Condamnée, Mila O. a annoncé son intention de faire appel.

mila

injure publique

condamnation

34 commentaires
avatar
Alcofribas le 16/12/2025 à 19:01
laya a écrit le 16/12/2025 à 16h08

les parents de mon père étaient cousins germains.Il y avait pas mal de mariages consanguins du côté de la famille de mon père.Venait il du maghreb?Non,des pays nordiques.Mila se plante et je ne suis pas du tout du côté de l'extrème droite.J'aimerais bien la rencontrer,celle là!

Tous ces discours sont dépourvus de base scientifique. La consanguinité n'est un danger en soi comme on le croit trop souvent. Par exemple, pour améliorer des lignées d'animaux d'élevage dont on veut stabiliser et transmettre les caractères souhaités, on l'utilise sous le nom d'inbreeding. La génétique montre que la consanguinité ne favorise la pathologie que lorsqu'elle correspond à un caractère doublement récessif qui, en d'autres situations, ne se maniferait pas et ne pourrait qu'être transmis. Exemple : l'hémophilie.

avatar
vrais le 16/12/2025 à 18:49
Pauvre France ! a écrit le 16/12/2025 à 15h57

Hallucinante, cette justice gauchiste !

Condamnée pour dire la vérité, c'est une honte !

les oqtf rigolent bien

avatar
Respectez-la ! le 16/12/2025 à 18:47
Muche a écrit le 16/12/2025 à 18h30

Mais quand va t on arrêter de parler de cette jeune femme haineuse et parano qui n existe que par ses déclarations sur les réseaux sociaux….arretons de lui faire de la pub dans Lyon mag

Cette jeune femme est la vraie victime.

Pour dire la vérité et relater les faits, elle est régulièrement insultée et agressée par vos amis, vos "frères", vos "cousins", vos électeurs, vos gauchistes, vos racailles...

Respectez-la !

avatar
borné va le 16/12/2025 à 18:43
Quel expert a écrit le 16/12/2025 à 18h27

Tu as l'air bien informé du fonctionnement de la justice et des décisions rendues quotidiennement. Pour éclairer tout le monde, pourrais-tu détailler ton argumentation de façon un peu plus précise ?

je pense que tu as grand besoin de t''informer sur les juges politiques

avatar
Amen le 16/12/2025 à 18:43

Petit front ou grand front peu importe , ce qui est certain , c'est que ces racailles pourrissent la vie de tout le monde.
Vous verrez pendant les fêtes de fin d'année qui sont les personnes qui vont brûler des milliers de voitures .
Ce sera l'occasion de constater si Mila à raison !
N'interpétrez pas ça comme du racisme , mais comment se fait il qu'en France , les festivités concernant l'Islam se passent toujours sans problème , alors que nos fêtes du 14 Juillet et de Noël déchainent la violence ?

avatar
quoi d'autre ? le 16/12/2025 à 18:39
Gloubi a écrit le 16/12/2025 à 16h12

Elle est courageuse : continuer sur les réseaux après tout ce qu'elle a connu !

Courageuse peut-être, mais je crois surtout qu'elle a bien de trop de bagage intellectuel pour prétendre à autre chose que sa célébrité due à des gens pas très futés qui la rendent visibles sur les réseaux sociaux. ET quelque part je dois avouer que c'est plutôt malin: en galère à l'école, peu de culture, mais elle tire son épingle du jeu en séduisant des teubés qui ne réfléchissent pas sur internet, ça passe bien de raconter des imbécilités quand on est blonde et jolie. Préparez-vous à acheter son livre ! De la grande littérature pour les bons français :-)

avatar
oui enfin le 16/12/2025 à 18:36
LFI 69 a écrit le 16/12/2025 à 15h12

L'égérie des racistes qui chouinent devant le juge.
Heu, j'ai pas fais exprès, je regrette c'était maladroit.
Fort sur les réseaux sociaux, lâche dans la vie réelle.

Un peu comme ton gourou qui se contredit sentant le vent tourner !

avatar
Muche le 16/12/2025 à 18:30

Mais quand va t on arrêter de parler de cette jeune femme haineuse et parano qui n existe que par ses déclarations sur les réseaux sociaux….arretons de lui faire de la pub dans Lyon mag

avatar
Vérité ? le 16/12/2025 à 18:29
Free France a écrit le 16/12/2025 à 15h29

Condamnée pour la vérité

Une vérité semble quand même beaucoup plus vraie quand elle s'appuie sur autre chose que la haine... Des faits par exemple

avatar
Quel expert le 16/12/2025 à 18:27
Il est où ton cerveau abruti ? a écrit le 16/12/2025 à 17h41

Exactement comme tous tes copains maghrébins qui chouinent et qui jurent devant allah leur innocence journalierement devant les juges pauvre tâche.

Tu as l'air bien informé du fonctionnement de la justice et des décisions rendues quotidiennement. Pour éclairer tout le monde, pourrais-tu détailler ton argumentation de façon un peu plus précise ?

avatar
Ex Précisions le 16/12/2025 à 18:25
Mamie Beurk . a écrit le 16/12/2025 à 18h02

Un jeune femme qui ne donne à personne l’envie de se Reproduire ! Si la Natalité a TRÈS Fortement diminué c’est pas pour RIEN… cherchez l’erreur ! lol.

Là elle parle de ceux qui se reproduisent en famille, ce n'est pas la solution non plus ;-)
Enfin pour moi...

avatar
Merci le 16/12/2025 à 18:25
johnny a écrit le 16/12/2025 à 16h44

Je vais pas rentrer dans le sujets mais juste elle a pas tord sur les agressions journalières le reste faudrait une etudes

Bravo pour votre position et votre désir de s'appuyer sur des études. Pouvez-vous indiquer celle sur laquelle vous vous appuyez au sujet des "agressions journalières" ?

avatar
Chitane ! le 16/12/2025 à 18:24
LFI 69 a écrit le 16/12/2025 à 15h12

L'égérie des racistes qui chouinent devant le juge.
Heu, j'ai pas fais exprès, je regrette c'était maladroit.
Fort sur les réseaux sociaux, lâche dans la vie réelle.

LFI69 lit la meute et les complices du mal !

avatar
Le rapport ? le 16/12/2025 à 18:17
brava a écrit le 16/12/2025 à 17h25

Bien sur qu'elle a raison! Mais comme en France , on peux plus rien dire! Et avec des juges incompétents, c'est normal qu'elle soit condamnée!
Aujourd'hui des élus ont démissionnés, car la justice les obligeait a marié un OQTF qui avait pourtant reconnu que le mariage c'était juste pour pas être expulsé! Avec des juges de merde, qui défendent même pas les Français, attendez vous au pire aux prochaines élections !

Quel est le rapport entre les mariages blancs et des propos racistes parlant de consanguinité ?

avatar
Memphis le 16/12/2025 à 18:08

La députée exitée de LFI ( Rima Hassam ) a pourtant un tout petit front

Signaler Répondre
avatar
Mamie Beurk . le 16/12/2025 à 18:02
Ex Précisions a écrit le 16/12/2025 à 17h30

Mais non LFI ne s'excuse même pas !

Un jeune femme qui ne donne à personne l’envie de se Reproduire ! Si la Natalité a TRÈS Fortement diminué c’est pas pour RIEN… cherchez l’erreur ! lol.

avatar
Jacques1 le 16/12/2025 à 17:50
Gloubi a écrit le 16/12/2025 à 16h12

Elle est courageuse : continuer sur les réseaux après tout ce qu'elle a connu !

Si tu ne sais pas faire la différence entre le courage et la connerie... Remarque, ça devient fréquent.
" en réponse à une énième vague de harcèlement massive et gratuite" à son encontre ", qu'elle dit. Elle ne comprend pas, elle est beaucoup d'autres que ce ne sont pas que les autres qui l'agressent mais qu'ils s'agressent tous les uns contre les autres. Si elle arrêtait un peu de passer sont temps sur ces réseaux sociaux, si elle cherchait un peu à travailler, tout ça n'arriverait pas. Ce sont toujours lers autres mais, putain, réveillez-vous, vous ne valez pas mieux les uns que les autres. "Ils ont un petit front", elle, elle en a un grand mais il n'y a rien dedans, juste peut-être un petit pois qui passait par là et résonne à l'intérieur.

avatar
Il est où ton cerveau abruti ? le 16/12/2025 à 17:41
LFI 69 a écrit le 16/12/2025 à 15h12

L'égérie des racistes qui chouinent devant le juge.
Heu, j'ai pas fais exprès, je regrette c'était maladroit.
Fort sur les réseaux sociaux, lâche dans la vie réelle.

Exactement comme tous tes copains maghrébins qui chouinent et qui jurent devant allah leur innocence journalierement devant les juges pauvre tâche.

avatar
JeanTrimballe le 16/12/2025 à 17:40

Elle a fait une cagnotte pour amortir les frais de justice et la condamnation , n'hésitez pas a la soutenir, il serait malheureux qu’elle doive travailler ou se remettre au commerce de sous vêtements usagés pour subvenir a ses frasques populaires

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 16/12/2025 à 17:30
Ma a écrit le 16/12/2025 à 15h59

Un peu comme LFI...

Mais non LFI ne s'excuse même pas !

Signaler Répondre
avatar
brava le 16/12/2025 à 17:25

Bien sur qu'elle a raison! Mais comme en France , on peux plus rien dire! Et avec des juges incompétents, c'est normal qu'elle soit condamnée!
Aujourd'hui des élus ont démissionnés, car la justice les obligeait a marié un OQTF qui avait pourtant reconnu que le mariage c'était juste pour pas être expulsé! Avec des juges de merde, qui défendent même pas les Français, attendez vous au pire aux prochaines élections !

avatar
johnny le 16/12/2025 à 16:44

Je vais pas rentrer dans le sujets mais juste elle a pas tord sur les agressions journalières le reste faudrait une etudes

avatar
au fait le 16/12/2025 à 16:42
LFI 69 a écrit le 16/12/2025 à 15h12

L'égérie des racistes qui chouinent devant le juge.
Heu, j'ai pas fais exprès, je regrette c'était maladroit.
Fort sur les réseaux sociaux, lâche dans la vie réelle.

Et ton pote pompier pyromane ?

avatar
Comme quoi ... le 16/12/2025 à 16:15

Les extrêmes se rejoignent :
Les petits fronts et les bas du front se caractérisent par un nationalisme exacerbé ...
Ils se ressemblent tellement qu ils se haïssent .
C est comme ça .

avatar
Gloubi le 16/12/2025 à 16:12

Elle est courageuse : continuer sur les réseaux après tout ce qu'elle a connu !

avatar
laya le 16/12/2025 à 16:08

les parents de mon père étaient cousins germains.Il y avait pas mal de mariages consanguins du côté de la famille de mon père.Venait il du maghreb?Non,des pays nordiques.Mila se plante et je ne suis pas du tout du côté de l'extrème droite.J'aimerais bien la rencontrer,celle là!

avatar
Ah, Ah, Ah... le 16/12/2025 à 15:59
la prison a écrit le 16/12/2025 à 15h25

cette dame doit passer 1an en prison pour quel se calme ou l’expulser de la France vers Israël ou la Russie

Vous devriez passer une année en prison pour apprendre la belle langue française, son orthographe, sa grammaire et sa conjugaison !

Vous êtes bien le fruit d'une éducation nationale gauchisante et laxiste.

avatar
Ma le 16/12/2025 à 15:59
LFI 69 a écrit le 16/12/2025 à 15h12

L'égérie des racistes qui chouinent devant le juge.
Heu, j'ai pas fais exprès, je regrette c'était maladroit.
Fort sur les réseaux sociaux, lâche dans la vie réelle.

Un peu comme LFI...

avatar
Pauvre France ! le 16/12/2025 à 15:57

Hallucinante, cette justice gauchiste !

Condamnée pour dire la vérité, c'est une honte !

avatar
ehuiii le 16/12/2025 à 15:46

c'est de l'argent qui sera mieux utilisé !

avatar
Ex Précisions le 16/12/2025 à 15:37

Il faudrait des études ou des statistiques scientifiques avant d'avancer des choses comme celle-là, sinon c'est tribunal évidemment.

avatar
Chris696969 le 16/12/2025 à 15:33
LFI 69 a écrit le 16/12/2025 à 15h12

L'égérie des racistes qui chouinent devant le juge.
Heu, j'ai pas fais exprès, je regrette c'était maladroit.
Fort sur les réseaux sociaux, lâche dans la vie réelle.

Intéressez-vous à son parcours avant de juger : https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Mila

D'autant plus que chez LFI, des élus sous mandat poursuivis pour violences physiques volontaires qui chouinent devant les juges c'est pas ce qui manque non ?

avatar
Free France le 16/12/2025 à 15:29

Condamnée pour la vérité

avatar
la prison le 16/12/2025 à 15:25

cette dame doit passer 1an en prison pour quel se calme ou l’expulser de la France vers Israël ou la Russie

avatar
LFI 69 le 16/12/2025 à 15:12

L'égérie des racistes qui chouinent devant le juge.
Heu, j'ai pas fais exprès, je regrette c'était maladroit.
Fort sur les réseaux sociaux, lâche dans la vie réelle.

